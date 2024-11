Antenna MAX: Vitel nimmt neue Mobilfunkantenne von Peplink in Portfolio auf

Große Flexibilität und maximaler Antennengewinn für Outdoor-Installationen

Unterschleißheim/München, 26. November 2024 – Die Vitel GmbH, ein Value Added Distributor (VAD) mit Fokus auf IT- und Netzwerklösungen, nimmt die Antenna MAX von Peplink in ihr Sortiment an leistungsstarken Lösungen für stabile und ausfallsichere Konnektivität auf. Die Antenne für den Outdoor-Einsatz lässt sich mit vielen Peplink-Routern kombinieren, um auch bei mobilen Anwendungen maximale Leistung zu erzielen und unter jeglichen Bedingungen stabile und leistungsfähige Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Neben ihrer großen Flexibilität bietet die Antenna MAX auch einen effizienten maximalen Antennengewinn von bis zu +7,4 dB an den Router-Ports.

Die robuste Mobilfunk-/WLAN-/GPS-Antenne ermöglicht eine hohe Signalqualität sowie eine einfache Integration in bestehende Netzwerklösungen. Durch den Einbau von Peplink-Routern direkt in das Gehäuse lässt sich die Kabeldämpfung minimieren. Durch die Verbindung der Antenna MAX mit dem restlichen Netzwerk über ein Ethernet-Kabel ist außerdem ein maximaler Signalgewinn erreichbar. Zu den mit der Antenna MAX kombinierbaren Routern von Peplink gehören die Geräte der BR1 Mini-Serie (BR1 Mini, BR1 Mini Core, BR1 Mini 5G und BR1 Mini M2M), der Transit Duo Pro, der BR1 Pro 5G, BR1 Pro LTEA sowie die POTS-Adapter.

Die Antenna MAX ist bestens für die Montage an Gebäuden und Fahrzeugen wie Schiffen, Lkw und Transportern geeignet. Neben L-Halterungen für die Dachmontage sind auch Deck-, Mast- oder Oberflächenmontage einfach möglich. Das Gehäuse der Antenna MAX besteht aus robustem sowie witterungs- und UV-beständigem Kunststoff, sodass das Gerät widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, eindringendes Wasser, Salzsprühnebel und Korrosion ist.

„Die Antenna MAX von Peplink ist mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis eine hervorragende Möglichkeit, die maximale Leistung mit Mobilfunk- und 5G-Routern in Außenbereichen zu erzielen“, sagt Nadir Yilmaz, Geschäftsführer der Vitel GmbH. „So bietet die Antenne maximale Flexibilität, einen maximalen Antennengewinn sowie maximale Signalstärke für jede Umgebung und erfüllt damit die Anforderungen moderner Netzwerke.“

Weitere Informationen zur Antenna MAX finden Sie auf der deutschsprachigen Produktseite ( https://vitel.de/peplink/produkte/antennen-series/peplink-antenna-max/) sowie im deutschsprachigen Datenblatt ( https://vitel.de/wp-content/uploads/2024/11/Datenblatt_Peplink_Antenna_MAX_DE_final.pdf).

Die Vitel GmbH ist ein europäischer Value Added Distributor von IT-Lösungen für Infrastruktur, Kommunikation und Sicherheit. Im Portfolio befinden sich Produkte ausgewählter High-Tech-Hersteller in den Bereichen Netzwerk-, Übertragungs- und Überwachungstechnik sowie Standortvernetzung. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Kunden aus den Branchen BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Rundfunk, Transportwesen, Seefahrt und Telemedizin. Darüber hinaus kommen die Produkte und Lösungen in einer Vielzahl weiterer Märkte zum Einsatz.

Vitel fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten und unterstützt Kunden bei der strategischen Auswahl und Umsetzung ihrer individuell zugeschnittenen IT-Lösung. Dabei stehen Experten über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite.

Firmenkontakt

Vitel GmbH

Marisa Weinzierl

Max-Planck-Str. 10

85716 Unterschleißheim

+49 89-9542965-30



https://www.vitel.de

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Samira Sprengel

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

02661-912600



https://www.sprengel-pr.com

