Anwalt in Rastatt / Bühl: Mediation im Familienrecht

Konflikte durch Mediation im Familienrecht aus dem Weg räumen – Anwalt in Rastatt / Bühl informiert

RASTATT / BÜHL. Mitwirkung statt familiengerichtlicher Entscheidung – das ist der Kern einer Mediation im Familienrecht. Susanne Cronauer ist Anwältin in der Region Rastatt und Bühl und auf Mediation spezialisiert. “Die Mediation kann ein hilfreiches Instrument zur Streit- und Konfliktlösung sein – insbesondere, wenn es sich um hochstrittige Beziehungen zwischen den Ex-Partnern handelt. Aufgabe und Ziel einer Mediation ist es, die Beteiligten in die Erarbeitung einer umfassenden formalrechtlich-wirksamen Vereinbarung einzubeziehen und so eine einvernehmliche Regelung über Fragen des Umgangs- und der Umgangsgestaltung oder anderer psychosozialer und rechtlicher Probleme einzubeziehen.

Mediation kann die bessere Lösung sein, betont Anwalt für Rastatt und Bühl

Im Vordergrund dabei stehen sachliche Regelungen und Lösungen, um zum Beispiel die Folgen von Trennung und Scheidung, die Aufteilung des Familieneinkommens, die Vermögensauseinandersetzung, die Verteilung der Haushaltsgegenstände und die Wohnsituation sowie die Alterssicherung unter Einbeziehung der Betroffenen zu regeln, ohne dass ein Richter über das Procedere entscheidet. “Es ist immer die bessere Lösung, wenn eine Übereinkunft zwischen den beteiligten Parteien ausgehandelt und so eine Gerichtsentscheidung umgangen werden kann. Beide Parteien haben das Gefühl, entscheidend zur Regelung beigetragen und ihre Sichtweisen und Positionen eingebracht zu haben. Einen formalen Charakter erhält eine so erarbeitete Vereinbarung dann, wenn sie anschließend vom Familiengericht förmlich bestätigt wird. “In einer solchen Situation können sich beide Parteien als Gewinner sehen, weil ihren Forderungen Raum gegeben wurde und sie das Gefühl haben, dass nicht über ihren Kopf hinweg entschieden wurde”, kennzeichnet Susanne Cronauer das Verfahren.

Anwalt in Rastatt und Bühl: Mediator verhält sich neutral

Die Rolle des Mediators ist dabei eine eher passive. “Er verhält sich neutral und führt die Parteien durch das Verfahren. Er trifft keine eigenen Entscheidungen bezüglich der Konflikte. Er leistet Hilfestellungen und eröffnet Optionen, ohne selbst Vorschläge zu machen. So kann er dazu beitragen, dass sich beide beteiligten Parteien in der erarbeiteten Vereinbarung wiederfinden und ihre Interessen berücksichtigt sehen”, beschreibt Susanne Cronauer das Verfahren, durch das sie bereits viele Mandanten in der Region Rastatt und Bühl begleitet hat. Meist ist die Mediation die kostengünstigere Variante im Vergleich zu einer Regelung in einem familiengerichtlichen Verfahren, das lange dauert und unter Umständen mit Gutachten und Belastungen für die Beteiligten einhergeht.

Rechtsanwältin aus Baden-Baden Schwerpunkt liegt auf dem Familienrecht. Bei Scheidungen versucht die Anwältin die beste Lösung für alle Beteiligten zu finden. Susanne Cronauer berät ihre Mandaten auch über das Juristische hinaus.

