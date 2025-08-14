AOC/MMD launcht Programm für SMBs

Neue Wachstumschancen für den Channel dank stabiler Preise, direkter Betreuung und nachhaltiger Displaylösungen

Amsterdam, 13. August 2025 – Mit einem neuen europaweiten Partnerprogramm richtet sich AOC/MMD, ein führender Anbieter von Office- und Gaming-Monitoren sowie Markenlizenzpartner von Philips Monitoren, gezielt an kleine und mittelständische Unternehmen. Das SMB-Programm (Small and Medium-sized Businesses) bietet Resellern zahlreiche Vorteile, wie zum Beispiel stabile Sonderpreise, dedizierte Ansprechpartner im deutschen Vertriebsteam, Demo-Geräte, Zugang zum Partner-Portal sowie Projektregistrierungen.

„Kleine und mittelständische Unternehmen sind für uns ein strategisch wichtiger Markt“, erklärt Lutz Hardge, Regional Sales Director D-A-CH bei MMD Monitors & Displays und AOC International. „Mit dem neuen SMB-Programm schaffen wir für Fachhändler optimale Rahmenbedingungen, Kunden aus diesem Segment mit leistungsstarken, nachhaltigen Displaylösungen zu versorgen. Gleichzeitig bieten wir ihnen die Möglichkeit, von direktem Support und Planungssicherheit zu profitieren.“

Stabile Preise und persönliche Betreuung im Fokus

Ein zentrales Element des Programms ist das Preismodell: Es sichert Resellern europaweit stabile Einkaufspreise für ausgewählte Monitormodelle von Philips und AOC. Flankiert wird dies durch feste Ansprechpartner im Vertriebsteam, die mit individueller Beratung und kompetenter Projektbegleitung unterstützen – von der Auswahl passender Geräte bis zur Angebotserstellung.

Darüber hinaus bieten AOC/MMD registrierten Partnern Demogeräte für Teststellungen, einen exklusiven Zugang zum Partnerportal sowie die Möglichkeit zur Projektregistrierung an.

Starke Marken, wachsender Markt

Der Markt für professionelle Monitore boomt: Besonders gefragt sind größere Bildschirmformate ab 34 Zoll sowie Displays mit hoher Auflösung, USB-C-Docking und energieeffizienten Funktionen, bei denen Philips und AOC immer wieder Top-Ergebnisse erzielen. Die Marken profitieren von der wachsenden Nachfrage im SMB-Bereich, insbesondere seit dem Wandel hin zu hybriden Arbeitsplätzen nach der COVID-19-Pandemie.

„Wir sehen eine starke Dynamik im SMB-Segment. Gefragt sind zunehmend funktionale, flexible und zugleich nachhaltige Lösungen“, sagt Lars Michelsen, Sales Manager Distribution DE/AT. „Mit neuen Produktlinien wie der Philips B2000/B3000-Serie oder der neuen AOC E4-Serie bedienen wir gezielt diese Anforderungen.“

Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil

Besonders im Fokus steht das Thema Nachhaltigkeit: Philips Monitore bieten Features wie den PowerSensor und die LightSensor-Technologie, wodurch bis zu 80 % der Energiekosten gespart werden können. Viele Modelle bestehen aus bis zu 85 % recyceltem Kunststoff und enthalten kein Quecksilber. Ihre Gehäuse sind frei von PVC und bromierten Flammschutzmitteln. Außerdem werden sie in Verpackungen geliefert, die zu 100 % aus recycelbarem Material bestehen. Auf Wunsch stellt MMD für die ESG-Berichterstattung auch ein CO-Zertifikat zur Verfügung.

Gemeinsam wachsen im Channel

AOC/MMD setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit seinen Distributoren, um das SMB-Programm breit im Markt zu etablieren. „Die Aufgaben sind klar verteilt. Wir liefern die Markenkompetenz sowie Fertigungsexpertise, unsere Vertriebspartner kennen den SMB-Markt und die potenziellen Kunden“, fasst Lutz Hardge zusammen. „Mit dem neuen Programm setzen wir ein klares Signal für den Channel und laden Fachhändler ein, gemeinsam mit uns zu wachsen.“

Weitere Informationen zum SMB-Programm finden Sie auf den Websites von AOC und Philips.

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

