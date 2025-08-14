Gibson Power Tech – Newcomer in der Motocross Szene

Gibson Power Tech – junger Reifenhersteller auf dem schnellen Weg an die Spitze des Motocross, mit einem der besten Sandreifen Scoopster auf dem Markt

Seit der Übernahme durch Gerd Frey im Jahr 2020 setzt die Gibson Power Tech GmbH neue Maßstäbe im Offroad-Reifen Segment. Das 2013 in England gegründete Unternehmen sorgt seit der Übernahme mit optimierten MX-Reifen und zahlreichen Erfolgen auf der Strecke für Aufmerksamkeit in der MX-Szene. Die folgenden Optimierungsschritte machten den Unterschied: Das innovative Stollendesign sorgt für kompromisslosen Grip auf Sand, Lehm oder Hartboden – mit optimierten Abständen für perfekten Selbstreinigungseffekt. Die speziell abgestimmte Gummimischung liefert maximalen Vortrieb, konstante Performance bei hohen Temperaturen und eine beeindruckende Lebensdauer.

Gibson Motocross-Reifen – für Sieger gemacht, egal ob Amateur oder Profi

Gibson bahnt sich erfolgreich seinen Weg an die Spitze der Motocross-Szene. Das Ziel ist klar: Mitfahren und in den bekanntesten internationalen Rennserien bestehen. Mit der Unterstützung von Max Nagl, einem der renommiertesten deutschen Motocross-Piloten, wurde 2023 der Entwicklung des der Scoopster Schaufelreifen speziell für Sandböden begonnen. Hinzu kommen die Modelle, wie der MX 4.1 – ein Allround-Reifen für Mischböden – und der MX 1.1 (Vorderrad) für präzises Fahrverhalten. Diese drei Hochleistungsreifen erfreuen sich wachsender Beliebtheit im Profi und Amateurbereich, was zahlreiche Siege und Podestplätze im regionalen MX-Bereich zeigen.

Scoopster-Erfolg bei den ADAC MX Masters mit Max Nagl und Nico Greutmann

Im Jahr 2024 dominierte Max Nagl auf dem neuen Scoopster sämtliche Sandrennen der ADAC MX Masters. Beeindruckende 19 von 24 möglichen Holeshot“s gingen auf das Konto des Sand-Spezialisten. Auch auf regionaler Ebene wurden zahlreiche Titel eingefahren. Der Scoopster ist mittlerweile der bevorzugte Reifen für Sandstrecken. Nachwuchstalent Nico Greutmann holt darüber hinaus auf Gibson Reifenden Titel im Youngster Cup.

Nah an den Fahrern – praxisnahe Entwicklung

Warum ist Gibson Tyre im Motocross Sport beliebt? Das Unternehmen bleibt bodenständig und ist „per Du“ mit den Fahrern. Direkt an der Rennstrecke bietet Gibson Tyre einen professionellen Reifenservice – schnell und zuverlässig. Im Fall eines Defekts oder Reifenwechsels profitieren die Fahrer von direktem Support. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Der enge Kontakt zur Offroad-Community ist für Gibson Tyre essenziell und hilft, neue Motocross-Reifen praxisnah zu entwickeln sowie bestehende Modelle kontinuierlich zu verbessern.

Sportlicher Erfolg führt zu wachsendem Interesse

Die zahlreichen Rennsiege auf Gibson MX Reifen rücken das Unternehmen zunehmend in den Fokus von Motocross Teams und Motorsportvereinen. Immer mehr Fahrer testen die Reifen und mit Erfolg. In diesem Jahr ist das Unternehmen offizieller Sponsor von drei herausragenden MX Teams der ADAC Serien Meisterschaft: Dörr Motorsport, CatMoto und SevenSevenSix.

Unsere Vision: Offroad neu definieren. Wir wollen den Offroad-Sport sicherer, innovativer und nachhaltiger machen. Mit jeder neuen Technologie, jedem optimierten Reifen und jedem wertvollen Feedback unserer Fahrer treiben wir die Weiterentwicklung der Szene voran – leidenschaftlich, verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert.

