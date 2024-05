AOC präsentiert leistungsstarken Gaming-Monitor 27G2ZN3/BK mit rasanten 280 Hz

Amsterdam, 30. Mai 2024 – E-Sport-Niveau und ein bemerkenswertes Preis-Leistungs-Verhältnis: AGON by AOC – eine der weltweit führenden Marken für Gaming-Monitore (1) und IT-Zubehör – stellt den AOC GAMING 27G2ZN3/BK vor. Das 68,6 cm (27″) Full-HD-Modell wurde für wettbewerbsorientierte Gamer entwickelt, die das Beste verlangen, ohne das sie dafür ihr Budget sprengen müssten. Es verfügt über eine erstaunliche Bildwiederholrate von 280 Hz, eine sehr geringe Eingabeverzögerung, schnelle Reaktionszeiten (bis zu 1 ms GtG und 0,5 ms MPRT), Adaptive-Sync für VRR-Synchronisation sowie ein kontrastreiches Fast VA-Panel und setzt damit einen neuen Standard für erschwingliche, wettbewerbsorientierte Gaming-Leistung.

Das beste aus mehreren Welten

Der AOC GAMING 27G2ZN3/BK vereint die Vorteile vieler Technologien. Dank seines kontrastreichen Fast VA-Panels genießt der Gamer storygetriebene Actionspiele mit lebendigen, naturgetreuen Farben, einer breiten Farbraumabdeckung (123,3 % sRGB-Bereich und 92,2 % DCI-P3-Abdeckung) und tiefen Schwarzwerten. Bei rasanten, kompetitiven Games sorgen die Bildwiederholrate von 280 Hz und die geringe Eingabeverzögerung dafür, dass Spielwelt und Gamer eng miteinander verbunden sind. Dank der MBR-Einstellung (Motion Blur Reduction) erreicht der Monitor eine MPRT (Moving Picture Response Time) von 0,5 ms und verbessert damit die Bewegungsdarstellung mit Backlight Strobing deutlich. Dadurch können Gamer ihre Gegner genauer verfolgen und in rasanten Szenen auf deren Bewegungen reagieren. Alles in allem ist der 27G2ZN3/BK für die meisten Gamer sicherlich eine Art „Meta Loadout“: einer der preisgünstigsten Gaming-Monitore mit hoher Bildwiederholrate, der bei jedem Spiel brilliert, das man ihm vorsetzt.

Jede Millisekunde zählt

Die Bildwiederholrate von 280 Hz ermöglicht beeindruckend flüssige Darstellungen und eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit, was besonders für rasante Spiele wie Ego-Shooter, Rennspiele und Kampfspiele unerlässlich ist. Denn schon Sekundenbruchteile können hier den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Je höher die Bildwiederholrate, desto geringer ist der Input Lag. Die geringe Eingabeverzögerung des Monitors sorgt dafür, dass jede Aktion des Gamers übergangslos ins Spielgeschehen einfließt.

Kontrastreiches Fast VA-Panel für immersive Bilder

Der AOC GAMING 27G2ZN3/BK verfügt über ein 27″ Fast VA-Panel mit Full-HD-Auflösung, das lebendige Farben und tiefe Schwarztöne für ein intensives Spielerlebnis liefert. Die Fast-VA-Panel-Technologie bietet ein außergewöhnliches natives Kontrastverhältnis (4000:1) und sorgt dafür, dass jedes Detail hervorsticht, von den dunkelsten Schatten bis zu den hellsten Lichtern. Mit einer Helligkeit von 300 Nits und HDR10-Konformität erweckt dieser Monitor Spiele mit atemberaubender Klarheit und Tiefe zum Leben.

Nahtlose Kompatibilität und ergonomisches Design

Da Gamern verschiedenste Plattformen zur Verfügung stehen, wurde der AOC GAMING 27G2ZN3/BK so konzipiert, dass er sich sowohl ins PC- als auch ins Konsolen-Gaming nahtlos integrieren lässt. Dank der Unterstützung einer Bildwiederholrate von 120 Hz bei einer Auflösung von 1080p auf Konsolen können Gamer ein flüssiges und reaktionsschnelles Gameplay auf allen ihren Lieblingsgeräten genießen. Der Monitor verfügt über zwei HDMI-2.0-Anschlüsse sowie einen DisplayPort 1.4 und bietet somit eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten.

Für optimalen Komfort bei langen Sessions wurde der 27G2ZN3/BK mit einem Standfuß ausgestattet, über den das Display um 130 mm in der Höhe verstellt sowie geneigt, geschwenkt und gedreht (Pivot) werden kann. Flicker-Free-Technologie sowie LowBlue-Modus schonen die Augen und verbessern die Benutzerfreundlichkeit beim Spielen in der Nacht. Dank der speziellen Gaming-Funktionen im OSD des Monitors können die User Farben und Sättigung, Lichter und Schatten (Shadow Control), ein Fadenkreuz-Overlay (Dial Point), oder den Frame Counter feinabstimmen. Das OSD ist auch über die schlanke und leistungsfähige AOC G-Menu Software zugänglich.

Preis und Verfügbarkeit

Der AOC GAMING 27G2ZN3/BK kommt mit drei Jahren Garantie und ist ab sofort zu einem Preis von 239,00 EUR (UVP) beziehungsweise 219,00 CHF (UVP, exkl. MwSt. vRG) verfügbar.

(1) IDC Quarterly Gaming Tracker – Gaming Monitor 2023 Q4

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

Wenn Sie die Links zur AOC Website in dieser E-Mail anklicken, können Ihre Daten – wie IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und Dauer des Besuchs – von AOC verarbeitet werden, die den eigenen Datenschutzbestimmungen unterliegen.

Weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen von AOC finden Sie hier: https://aoc.com/de/privacy-statement-of-aoc.

Weitere Informationen über die Cookie-Erklärung von AOC finden Sie hier: https://aoc.com/de/cookie-statement.

Firmenkontakt

AOC International (Europe)

Daniela Jacobo

Prins Bernhardplein, 6th floor 200

1097 JB Amsterdam

+31 20 5046945



https://eu.aoc.com/de/

Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Lindheim

Skalitzer Straße 68

10997 Berlin

+49 30 789076 – 0



http://www.united.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.