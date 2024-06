AOC U27B3A und U27B3AF für mehr Produktivität und Entertainment

Amsterdam, 14. Juni 2024 – Display-Spezialist AOC stellt mit den 68,6 cm (27″) großen AOC U27B3A und U27B3AF zwei neue Ultra-High-Definition-Monitore (UHD) für Heim- und Büroanwender vor. Beide Modelle überzeugen mit einer außergewöhnlichen Klarheit, unglaublich scharfen und detaillierten Bildern (163 PPI) sowie lebendigen Farben. Damit sind sie eine ideale Wahl für unterschiedlichste Aufgaben im Alltag: von der Tabellenkalkulation und dem Surfen im Web bis hin zu einfacher Fotobearbeitung und jedweder Form von Entertainment.

Key Features des U27B3A und U27B3AF:

– 27″ IPS-Panel mit UHD-Auflösung (3840 x 2160) und 60 Hz Bildwiederholrate für extrem klare Darstellungen mit 163 PPI und lebendigen, präzisen Farben dank 10 Bit Farbtiefe

– HDR10-kompatibel für dynamische, lebensechte Bilder

– Adaptive-Sync für flüssige Darstellungen ohne Tearing

– Schnelle Reaktionszeiten von bis zu 4 ms GtG für eine scharfe, verwacklungsfreie Wiedergabe

– Zwei integrierte 2-W-Lautsprecher für guten Sound ohne zusätzliche Hardware

– LowBlue-Modus und Flicker-Free-Technologie zur Schonung der Augen

Klar und detailliert

Mit einer Auflösung von 3840 x 2160 auf einem 27″-Bildschirm bieten der U27B3A und der U27B3AF eine unglaubliche Pixeldichte von 163 PPI. Sie sorgt dafür, dass jedes Bild und jeder Text gestochen scharf und äußerst detailliert erscheint. Dieses Maß an Klarheit ist besonders vorteilhaft für Aufgaben, die Präzision erfordern – wie Foto- oder Videobearbeitung, Grafik- oder Architekturdesign, oder das Lesen und Editieren von kleinem Text in Dokumenten und Tabellen. Dank der gängigen Größe von 27″ sind sie auch eine gute Wahl für Multi-Monitor-Setups. Die IPS-Panel-Technologie bietet weite Betrachtungswinkel und eine akkurate Farbwiedergabe, weshalb sich beide Modelle ebenfalls für gemeinsames Arbeiten vor dem Bildschirm und die Diskussion der gezeigten Inhalte eignen.

Komfortabel und vielseitig mit dem U27B3AF

Für User, die Wert auf eine optimale Körperhaltung vor dem Bildschirm legen, verfügt der U27B3AF über einen ergonomischen Standfuß, über den sich das Display um 110 mm in der Höhe verstellen lässt. Beide Modelle sind zudem mit dem LowBlue-Modus und der Flicker-Free-Technologie ausgestattet, um die Belastung der Augen und die Ermüdung bei längerer Nutzung zu reduzieren und sicherzustellen, dass die Nutzer stundenlang bequem arbeiten oder Entertainment-Formate genießen können.

Viel Qualität für wenig Geld mit dem U27B3A

Da nicht alle Anwender ergonomische Funktionen benötigen oder alternative Montagelösungen nutzen wollen, bietet AOC auch Monitore mit identischen Specs, aber einem einfachen und trotzdem stabilen Standfuß zu einem attraktiven Preis an, wie den U27B3A. Er ist ideal für preisbewusste Heim- und Büroanwender, die dennoch die Vorteile eines hochwertigen UHD-Displays nutzen möchten. Wie der U27B3AF bietet ebenso der U27B3A eine VESA-Halterung (100 x 100 mm), so dass die Nutzer den Bildschirm flexibel an einem Monitorarm oder an der Wand befestigen können.

Erweiterung der B3-Serie

Der U27B3A und der U27B3AF ergänzen die wachsende B3-Serie von AOC für Privathaushalte und kleine/mittlere Unternehmen, die bereits eine Reihe von 24″- und 27″-Modellen mit QHD- und Full-HD-Auflösung umfasst. Der kürzlich vorgestellte AOC Q27B3CF2 beispielsweise, ein 27″-QHD-Monitor mit USB-C-Anschluss und einer Bildwiederholrate von 100 Hz, richtet sich an Nutzer, die eine gute Auflösung und erweiterte Funktionen benötigen.

Preise und Verfügbarkeiten

Die Monitore AOC U27B3A und U27B3AF bieten eine außergewöhnliche Klarheit, lebendige Farben und eine Reihe von Funktionen, die sowohl das Arbeiten erleichtern, als auch entspanntes Entertainment ermöglichen.

Beide Modelle sind ab Juni 2024 erhältlich. Während der AOC U27B3A mit dem einfachen Standfuß für 249,00 EUR (UVP) beziehungsweise 249,00 CHF (UVP, exkl. MWST und vRG) in die Regale kommt, werden für den AOC U27B3AF mit dem höhenverstellbaren Display 259,00 EUR (UVP) respektive 259,00 CHF (UVP, exkl. MWST und vRG) aufgerufen.

