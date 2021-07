Aon und Walbing planen strategische Partnerschaft

Aufbau einer digitalen Lösung für syndizierte Warenkreditversicherungen

Hamburg, 8. Juli 2021 – Das Hamburger FinTech Walbing und die Beratungs- und Dienstleistungsunternehmensgruppe Aon beabsichtigen eine strategische Partnerschaft einzugehen, wie beide heute verkünden. Ziel der Partnerschaft ist der Betrieb eines Angebots für syndizierte Warenkreditversicherungen über die Walbing-Plattform.

Kunden, die ein Geschäft mit einer Warenkreditversicherung absichern wollen, bekommen über den neuen Marktplatz direkt ein Angebot für den potenziellen Versicherungsschutz. Der jeweilige Vertrag wird über die One Underwriting Agency GmbH (einem Unternehmen der Aon Unternehmensgruppe) als Assekuradeur abgeschlossen.

“Inmitten der Corona-Pandemie haben sich immer mehr Versicherer aus der Warenkreditversicherung zurückgezogen oder ihre Linien deutlich reduziert. Gemeinsam mit Aon wollen wir mit einem digitalen Syndizierungsverfahren dafür sorgen, dass Warenkreditversicherungen nicht mehr zum Flaschenhals für internationale Lieferketten werden”, erläutert Jörg Hörster, Gründer und CEO von Walbing.

Dr. Kai Engelsberg, Mitglied der Geschäftsleitung Credit Solutions bei Aon ergänzt: “Wir sind davon überzeugt, dass Kunden und Versicherer gleichermaßen vom Aufbau einer digitalen Lösung für syndizierte Warenkreditversicherungen profitieren. Mit Walbing haben wir genau den richtigen Partner mit entsprechender Expertise im Aufbau transparenter, automatisierter Prozesse an unserer Seite.”

Aon ist ein führendes globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, das eine breite Palette von Lösungen zu den Themen Risiko, Altersversorgung, Vergütung und Gesundheit anbietet. Weltweit arbeiten für Aon 50.000 Mitarbeiter in 120 Ländern. In Deutschland sind rund 1.650 Mitarbeiter an zwölf Standorten für das Unternehmen tätig. Die Deutschlandzentrale ist in Hamburg. Weitere Information über Aon gibt es unter www.aon.com Mehr über Aon in Deutschland erfahren Sie unter www.aon.de

Kontakt

Aon Holding Deutschland GmbH

Viola Mueller-Thuns

Luxemburger Allee 4

45481 Mülheim

+49 208 7006 2620

pressegermany@aon.com

http://www.aon.de