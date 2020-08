Archivierungssoftware zu fairen Preisen und mit optionalem Support

ecoDMS bietet Software zu absolut fairen und günstigen Preisen an. Support ist dabei optional und nicht verpflichtend.

Aachen, im August 2020. Die ecoDMS GmbH aus Aachen bietet Software zur Digitalisierung, Archivierung und Automatisierung von Dokumentenprozessen für jedermann an. Dabei überzeugt das Unternehmen mit einem sehr fairen und günstigen Preismodell, das sowohl für die Softwareprodukte als auch für die optionalen Supportleistungen gilt.

Tausende Geschäfts- und Privatkunden haben sich bereits von den vielen Vorteilen der ecoDMS-Produktfamilie überzeugt und diese seit vielen Jahren erfolgreich im Einsatz. Die Produktfamilie wird stetig weiterentwickelt. Dabei werden stets die Wünsche der Kunden, aktuelle Gegebenheiten und natürlich technische Neuerungen berücksichtigt.

ecoDMS Archiv: Dokumenten-Management-System

Mit dem ecoDMS Archiv bietet die ecoDMS GmbH das weltweit günstigste Archivsystem an. Es gilt als der Standard für eine plattformunabhängige, langfristige und revisionskonforme Archivierung von Dokumenten. Mit diesem modernen Archivsystem können jegliche Dokumente und Informationen am PC, Smartphone und Tablet eingescannt, archiviert, verwaltet und wiedergefunden werden. Via Desktop und Web Client kann in Sekundenschnelle auf das Archiv zugegriffen werden. Modernste Suchfunktionen machen die Dokumentensuche so einfach wie googeln. Die Software ist schnell installiert und einfach zu bedienen. Zudem arbeitet das ecoDMS Archiv gesetzes- und revisionskonform und beinhaltet ein professionelles Backup-System. Als Client-Server-System kann ecoDMS als Einzelplatzlösung und als Netzwerklösung mit Zugriff von verschiedenen Endgeräten auf den Server installiert werden. Die bereits siebte Generation der erfolgreichen DMS-Lösung heißt “ecoDMS Version 18.09 (apu)”. Diese ist seit Oktober 2018 auf dem Markt. Eine Lizenz der Vollversion kostet einmalig 74,79 EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. pro gleichzeitiger Verbindung. Für Privatnutzer gibt es darüber hinaus mit der Free4Three Edition eine abgespeckte, kostenlose Version des Dokumenten-Management-Systems.

ecoMAILZ: Automatische E-Mailarchivierung

Zur automatischen und gesetzeskonformen Archivierung von E-Mails haben die Aachener mit ecoMAILZ die optimale Softwarelösung. Mit der Einführung von ecoMAILZ können aktuelle und bestehende E-Mails inklusive deren Anhänge vollständig, sicher und direkt vom Mailserver archiviert werden. Das Startdatum der E-Mailarchivierung kann flexibel vom Nutzer festgelegt werden. Wer möchte kann ecoMAILZ auch direkt mit dem ecoDMS Archiv verschmelzen. Der Lizenzpreis von ecoMAILZ beträgt günstige 49,58 EUR netto zzgl. gesetzlicher MwSt. pro Benutzer. Im Preis inbegriffen ist ein 24-monatiger Bezug von Updates und Upgrades. Ein Benutzer kann zudem mehrere Postfächer archivieren und nutzen.

ecoWORKZ: Abläufe in ecoDMS automatisieren

Noch in diesem Jahr bekommt die Produktfamilie mit ecoWORKZ frischen Zuwachs. ecoWORKZ ist ein Plug-in zur dokumentenbasierten Zusammenarbeit und Automatisierung von Archivierungsvorgängen im ecoDMS Archiv. ecoWORKZ bietet tolle Funktionen zur digitalen Kommunikation und zum schnellen Austausch von Dokumenten und Informationen. Standortunabhängig können die Benutzer via Videochat kommunizieren. Dabei können Geschäftsprozesse und das Weitere Vorgehen zielgerichtet besprochen werden. Prozessrelevante Dokumente können zudem mit wenigen Mausklicks über ecoWORKZ zur Sichtung und Freigabe an die zuständigen MitarbeiterInnen weitergegeben werden. Dies ist nur ein kleiner Auszug der vielen Möglichkeiten mit ecoWORKZ. Die Veröffentlichung von ecoWORKZ ist für das 2. Halbjahr 2020 geplant. Der genaue Termin und weitere Produktdetails werden zeitnah bekanntgegeben.

Support: Direkt vom Hersteller

Support ist bei der ecoDMS GmbH völlig optional buchbar und absolut nicht verpflichtend. Ganz nach Bedarf kann Support in Anspruch genommen werden. Die günstigen Softwarepreise können verständlicherweise keine kostenlosen Zusatzleistungen wie zum Beispiel “Support durch die ecoDMS-Techniker” enthalten. Das hat aber auch einen guten Grund: “Wer keinen Support benötigt, sollte auch nicht dafür zahlen müssen.” Support kann bedarfsmäßig jederzeit in Form eines Support Pakets mit flexibel wählbaren Service Einheiten -zu ebenfalls sehr fairen Preisen- erworben werden. Mit dem Erwerb eines Support Pakets erhalten die Kunden Unterstützung via Telefon und E-Mail und das direkt vom Hersteller. Ein modernes “Prepraid-Prinzip” erlaubt dabei die flexible Nutzung und Zusammenstellung der gewünschten Leistungen. Viele Fragen beantwortet darüber hinaus die kostenfreie ecoDMS-Wissensdatenbank. Hier werden kostenlose Tipps, Ratschläge, Produktdetails, FAQs und Support-Informationen rund um die Software und Dienstleistungen von ecoDMS veröffentlicht.

Diese und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.ecodms.de

Über die ecoDMS GmbH

In der digitalen Welt und den damit verbundenen Richtlinien zur Aufbewahrung von Dateien, E-Mails, Dokumenten und Informationen erhält das elektronische Archiv einen immer höheren Stellenwert. Die ecoDMS GmbH bietet erstklassige Archivierungssoftware für Firmen und Privatleute zu besonders fairen Konditionen an.

Firmenprofil

Die ecoDMS GmbH, mit Sitz im nordrhein-westfälischen Aachen (Deutschland), bietet Archivierungssoftware für Privatleute, kleine und mittelständische Unternehmen und für große Konzerne. Mit einem einzigartigen Entwicklungs- und Preismodell hebt sich die Softwarefirma bei den zahlreichen Mitbewerbern ab. Ein moderner Vertriebsweg, der umweltschonende Verzicht auf Datenträger und Postversand sowie der Verzicht auf Fremdlizenzen ermöglichen besonders faire Preise. Die Kosten für die Archivsysteme inklusive Volltexterkennung und jeglicher Plugins sind einmalig in der Branche.

Die Entstehung von ecoDMS beginnt im Jahre 2004 mit der Planung und Umsetzung einer Software für die digitale Posteingangsbearbeitung eines Großkunden durch die applord GmbH. Auf Basis der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Dokumentenarchivierung und Workflow hat applord das gewünschte Projekt erfolgreich umgesetzt und den ecoDMS Server entwickelt. Dieser bildet heute die Grundlage der ecoDMS Archivierungssoftware.

Der große Zuspruch und ein stetig wachsender Kundenstamm haben schließlich die ecoDMS GmbH ins Leben gerufen. Am 01.10.2014 haben die beiden Geschäftsführer Michael Schmitz und Helge Lühmann die ecoDMS GmbH in Aachen als neue Säule der applord Holding Europe eröffnet. Sämtliche Vertriebsrechte des Software-Pakets “ecoDMS Archiv” hat die applord GmbH auf die ecoDMS GmbH übertragen. Inzwischen erfreut sich das IT-Unternehmen europaweit an tausenden, zufriedenen Nutzern. Über die Hälfte davon sind Geschäftskunden unterschiedlichster Branchen und Größen.

Zusammen mit den Firmen applord, appecon und applord Information Technologies bildet ecoDMS den starken Leistungsverbund der applord Holding Europe GmbH. Die Firmensitze in Deutschland und Österreich agieren europaweit. Die applord-Gruppe steht für hochmoderne und ausgereifte IT. Angefangen von der Entwicklung individueller Softwarelösungen, über die Bereitstellung standardisierter Softwareanwendungen bis hin zur Abwicklung großer IT Projekte, vereint die applord-Gruppe ein breites Leistungsspektrum.

Einzigartiges Vertriebsmodell

Der Verkauf erfolgt bei ecoDMS über das Internet. Mit ein paar Mausklicks können die Kunden bargeldlos Lizenzen und Support im Onlineshop erwerben. Die Zustellung erfolgt anschließend schnell und umweltschonend per E-Mail. Vor dem Kauf können sich die Benutzer auf der Herstellerwebseite ausführlich informieren. Jegliche Vertriebs-, Preis- und Produktinformationen sind abrufbar. Die Handbücher beschreiben die Installationsschritte, Einstellungen und Funktionen der Produkte im Detail. Außerdem gibt es kostenlose Videos und eine Demoversion.

