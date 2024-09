ARCOTEL Kaiserwasser: KaiserBrunch & neuer FamilyBrunch

Österreichische Küche, Klassik und Köstlichkeiten für die ganze Familie

Endlich Herbst! Fans des ausgiebigen Frühstücks-Lunches können sich wieder auf den Kaiserbrunch im ARCOTEL Kaiserwasser freuen. Im Geiste der k.und k.- Monarchie tischt der Küchenchef des UNO Restaurants Carsten Kästel Highlights der österreichischen Küche auf, während ein Streichquartett mit Klassikern von Mozart & Co. für die höfisch-festliche Stimmung sorgt. Neu in diesem Jahr ist der FamilyBrunch, der an separaten Terminen und mit Extra-Kinderprogramm den perfekten Familien-Sonntag einläutet.

Ab 13. Oktober 2024 findet der KaiserBrunch jeden zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 14 Uhr statt. Nach dem Sektaperitif mit Fingerfood lockt ein opulentes Brunchbuffet mit österreichischen Spezialitäten, nach dem sich der Hof von Sisi und Franz die Finger geleckt hätte. Von zart geräuchertem Forellenfilet, saftigem Tafelspitzsülzchen vom Almochsen oder rosa gebratenem Roastbeef über steirische Kürbiscremesuppe mit Kernöl bis kross gebratener Maishendlnbrust in herbstlicher Eierschwammerlsauce, Saibling, Lachsforelle auf Polenta Crespelle und altsteirischem Krautstrudel mit Geselchtem.

Auch der Sonntagsbraten darf nicht fehlen: Wie bei Oma wird der herrliche Krustenbraten vom Schwein stundenlang im Rohr gebraten, bevor er für jeden Gast individuell und à la minute tranchiert wird. Zum krönenden Abschluss verführen ein Dessertbuffet mit zarter Weincremeroulade, Apfel-Streuselkuchen, Kürbiskern-Schokoladenmousse, köstlichen Marillenknödeln mit Vanillesauce und einem fluffigen Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster sowie ein reichhaltiges Käsebrett.

Weitere Termine & Preise KaiserBrunch: 13. Oktober, 10. November und 8. Dezember 2024, jeweils 11.00 – 14.00 Uhr | Preis inkl. Apero: 64 EUR p. P., 6 – 12 Jahre 32 EUR, 0 – 5 Jahre gratis. Termine in 2025 unter kaiserbrunch.at

Der neue FamilyBrunch ab dem 22. September 2024 steht ganz im Zeichen von Genuss für die ganze Familie. Es gibt hausgemachte Limos zum Apero, Mini-Pizzen und frische Salate als Vorspeise, klassische Gerichte wie Wiener Schnitzel, Kalbsbutterschnitzel und eine Burgerstation bis hin zu vegetarischen Optionen wie Gemüselasagne und natürlich köstliche Desserts. Auch die kleinen Gäste kommen mit hausgemachten Fischstäbchen und Süßkartoffelpommes voll auf ihre Kosten und können sich auf ein abwechslungsreiches Programm und kindgerechte Serien in einem TV-Raum freuen, während die Eltern ganz entspannt schlemmen können.

Weitere Termine & Preise FamilyBrunch: 27. Oktober, 24. November und 22. Dezember 2024, jeweils 11.00 – 14.00 Uhr | Preis inkl. Apero, Säfte und Kaffee 55 EUR p.P., 4 – 11 Jahre 25 EUR, 0-3 Jahre gratis.

Gäste parken während der Veranstaltung gratis in der Hotel-Tiefgarage.

KaiserBrunch im ARCOTEL Kaiserwasser, Wagramer Str. 8, 1220 Wien.

Tischreservierung: guestrelation.kaiserwasser@arcotel.comTel.:+43 664 882 448 27 | kaiserbrunch.at

Die Wiener ARCOTEL Unternehmensgruppe in Besitz von Dr. Renate Wimmer positioniert sich mit derzeit 11 Hotels in Österreich und Deutschland und über 30-jähriger Markterfahrung in attraktiven Stadtlagen in der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeiter:innen aus. Für Sommer 2024 ist die Eröffnung des vierten Wiener Hotels der Gruppe, dem ARCOTEL AQ im neuen Altan Quartier geplant. Das Flagship-Projekt ARCOTEL Tabakfabrik Linz befindet sich im Bau. Die Gruppe beschäftigt ein Team mit rund 650 Mitarbeiter:innen.

