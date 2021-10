Artcellation seit 4. Oktober zu Gast im ALEXA

Gewinner des First Store by Alexa Wettbewerbes

Am Montag, dem 4. Oktober startete im Shopping- und Freizeitcenter ALEXA am Alexanderplatz ein Projekt, das der Berliner Club- und Kulturszene eine Bühne bietet. Das kreative Kultur- und Performance-Format Artcellation, die Gewinner des Wettbewerbs First Store by Alexa Vol. 3, der in diesem Jahr in Kooperation mit der Akademie Deutsche POP stattfindet, öffnen für sechs Wochen einen interaktiven, multimedialen Inspirationsraum.

Forum zum interkulturellen Austausch

Das ALEXA bietet der Berliner Kulturszene seit dem 4. Oktober für sechs Wochen einen Ort der kulturellen Begegnung. Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA: “Als wichtige Erlebnis- und Einkaufsdestination im Herzen der Stadt nehmen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung der Kunst- und Kulturförderung seit vielen Jahren mit großer Begeisterung wahr. Ich freue mich sehr, dass das mutige und kreative Projekt Artcellation im Mai zum Gewinner unseres Innovations-Wettbewerbs First Story by ALEXA Vol. 3 gekürt wurde. So können wir die Chance nutzen und die von der Pandemie gebeutelte Berliner Club- und Kulturszene auf unsere Art unterstützen: indem wir ihr mitten in unserem Center eine kreativ bespielbare Bühne und ein Forum zum interkulturellen Austausch mit unserem jungen, vielfältigen Publikum bieten. Wir sind gespannt, was sich alles daraus entwickelt.”

Ein kreativer, interaktiver Kunst-Kosmos

Das Konzept Artcellation basiert auf der Arbeit des Künstlerkollektivs SURD, das mit lokalen und international anerkannten Künstlern arbeitet und sich durch Kunst- und Musikveranstaltungen bereits einen Namen gemacht hat. Die Philosophie hinter der Wortschöpfung Artcellation ist der biologische Prozess der Kommunikation zwischen einzelnen Zellen, übertragen auf die Kunst. Denn auch Kunst und Kultur sind, so die Macherinnen hinter Artcellation, lebendige Organismen aus vielen einzelnen Zellen, die ständig in Verbindung und in Austausch stehen.

“Das vergangene Jahr hatte aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen einen enormen Einfluss auf unser Leben und unsere Lebensräume. Über die Einschränkungen des sozialen Lebens hinaus wurde auch der kulturelle Lebensraum sehr stark eingeschränkt. Kunst- und Kulturstätten sowie eine Vielzahl von Räumen des kreativen Austausches wurden geschlossen, stillgelegt oder sehr beschränkt: keine Theatervorstellungen, keine Konzerte, geschlossene Clubs, etc. In der Konsequenz wurden Künstlern nicht nur die obligatorischen Präsentationsflächen für ihre Arbeiten genommen, sondern auch Inspirationsräume und Diskursforen. Deshalb freuen wir uns, mit dem Gewinn des First Store Cubes mal eine ganz neue Fläche an einem für uns außergewöhnlichen Ort mitten in Berlin bespielen zu können”, sagen Shaleen Henkenjohann und Dana Travuskina, die beiden Gewinnerinnen von First Store III.

Als kreative Zelle für Artcellation wird im First Store Cube im Obergeschoss des ALEXA ein interaktiver, multimedialer Ausstellungsraum mit integrierten Aktions- und Interaktionsflächen kreiert. Eine Wandinstallation mit Sound-, Video- und Textelementen, eine interaktive Soundzelle zur analogen Musikproduktion und eine aktive Soundzelle für DJ-Sessions laden zum Eintauchen in den kreativen Kunstkosmos ein.

Weitere Informationen: www.alexab2b.com, www.firststorealexa.com, https://surd.berlin/artcellation

First Store by Alexa ist ein Retail-Casting für innovative Geschäftsideen, veranstaltet vom Shopping- und Freizeit-Center Alexa am Berliner Alexanderplatz. Derzeit läuft die dritte Runde des Wettbewerbs.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

