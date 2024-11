ARTES Berlin – Ausstellung: ECHOES OF WINTER. Spuren des Lichts.

Laufzeit: 23. November 2024 – 01. Februar 2025

ARTES Berlin freut sich, die Gruppenausstellung ECHOES OF WINTER. Spuren des Lichts anzukündigen, die vom 23. November 2024 bis zum 1. Februar 2025 zu sehen sein wird. Die Ausstellung entführt die Besucher auf eine poetische Reise durch die stille Magie des Winters und erkundet die subtile Schönheit und die faszinierenden Licht- und Schattenmomente dieser besonderen Jahreszeit.

In einer Zeit, in der Licht und Dunkelheit in einem einzigartigen Wechselspiel miteinander verschmelzen, präsentieren die Werke ausgewählter Künstlerinnen und Künstler die leisen Töne der kalten Jahreszeit. ECHOES OF WINTER lädt dazu ein, den Winter in seiner stillen Schönheit neu zu entdecken, sei es in frostigen Landschaften oder in schimmernden Lichtreflexen, die den Raum durchdringen.

Marc Chagall, ein Meister der Traumwelten, ist ebenfalls Teil der Ausstellung. Seine Werke entfalten in der winterlichen Zeit eine Atmosphäre von Nostalgie und Zauber und laden die Besucher ein, den Winter durch seine magischen, symbolischen Landschaften zu erleben.

Ebenfalls vertreten ist Christoph Bouet, dessen Arbeiten den Spuren des Winters folgen. Mit seiner einzigartigen Herangehensweise erschafft er eine geheimnisvolle und bezaubernde Welt, die in Anlehnung an den Impressionismus flüchtige Momente und die wechselnden Lichtstimmungen der winterlichen Landschaft einfängt. Diese Momente lassen den Winter in einem neuen, fast magischen Licht erstrahlen.

Selcuk Dizlek wird mit seinen Leuchtobjekten die Ausstellungsräume in ein faszinierendes Spiel aus Licht und Schatten tauchen. Die interaktive Wirkung seiner Werke ermöglicht es den Besuchern, in ein lebendiges und ständig wechselndes Lichtspiel einzutauchen und dabei die Dynamik von Licht und Dunkelheit hautnah zu erleben.

Weitere herausragende Künstlerinnen und Künstler, die in dieser Ausstellung vertreten sind, sind Marie Athenstaedt, Otto Dix, Mechtild van Ahlers, Marc Chagall, Rene Magritte, Felix Rehfeld, Gerhard Richter, Lars Teichmann, Otto Piene, Winnie Seifert, Cornelia Schleime, Jochen Plogsties, Günther Uecker und viele Weitere.

Kommen Sie und erleben Sie die zauberhaften „Spuren des Lichts“ – eine Einladung, die besinnliche Jahreszeit durch die Augen der Kunst zu sehen.

Wir freuen uns darauf, Sie zur Ausstellung begrüßen zu dürfen!

Weitere Informationen unter: https://www.kunsthaus-artes.de/artes-berlin/

