Online-Abend zur zertif. Sport Mental Coach Ausbildung

Der Sportmentaltrainer Christoph Kleinbeck wird am Montag, den 25.11.2024 um 20 Uhr einen exklusiven Online-Info-Abend veranstalten.

Bei dieser Veranstaltung wird das Herzstück des Unternehmens – die Sport Mental Coach Ausbildung – vorgestellt.

Christoph Kleinbeck, ein international bekannter Experte in der Sportbranche, hat über 30 Jahre Erfahrung im Coaching von Sportlern und Trainern. Mit einer Erfolgsbilanz von hunderten von zertifizierten Trainern und über 20.000 durchgeführten Coaching-Sitzungen.

Der Online-Informationsabend bietet den Teilnehmern die exklusive Gelegenheit, einen Einblick in die Ausbildung zum zertifizierten Sport Mental Coach zu gewinnen.

Sie können von einem echten Experten lernen, um sich zukünftig für den Erfolg in der wettbewerbsorientierten Welt des Sportcoachings zu positionieren.

In den Worten von Christoph Kleinbeck: „Die Chancen als Sport Mental Coach Athleten und Teams zu unterstützen und damit Geld zu verdienen, waren nie besser und einfacher als jetzt!“

In der sich rasant entwickelnden Sportlandschaft ist die Rolle eines Sport Mental Coaches zunehmend wichtiger, um das volle Potenzial von Athleten und Teams zu erschließen. Durch die Teilnahme an dieser Veranstaltung erhalten Trainer und Quereinsteiger Informationen, wie sie nicht nur ihre und die mentale Stärke ihrer Sportler verbessern, sondern auch wie sie sich ein 2. Standbein mit ihrer Leidenschaft Sport aufbauen können.

Die Kleinbeck Akademie ist eine führende Institution, die sich der Bereitstellung von erstklassigen Ausbildungen, Ressourcen und Mentoring für Fachleute in der Sportbranche verschrieben hat. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen zu befähigen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und einen bedeutenden Einfluss auf die Welt des Sports zu nehmen. Wichtig ist ihr den großen Bezug zur gelebten Praxis.

Sichern Sie sich Ihren exklusiven Platz bei diesem wertvollen Online-Informationsabend und machen Sie den ersten Schritt zur Entschlüsselung der Geheimnisse des Mentalcoachings im Sport, indem Sie sich jetzt unter Zur Info-Abend Anmeldung anmelden.

Seit 2005 bietet die Kleinbeck Akademie unter der Leitung des Gründers und Head Coachs Christoph Kleinbeck Mentales Coaching für Sportler und Trainer an. Im Vordergrund steht dabei die mentale Potenzialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung. Das Herzstück des Unternehmens ist die Ausbildung von Trainern, Sportlern und Quereinsteigern zum zertifizierten Sport Mental Coach. Am Unternehmensstandort München führt die Kleinbeck Akademie für seine nationale und internationale Klientel Einzelcoachings, Gruppen- und Online-Coachings sowie Key Notes durch. Einblick in die Angebote gibt es unter: www.christophkleinbeck.com

Kontakt

Kleinbeck Akademie

Christoph Kleinbeck

Pflegerbauerstraße 10

81925 München

08930005498



http://www.christophkleinbeck.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.