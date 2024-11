Onapsis launcht neuen Secure RISE Accelerator für beschleunigte und sicherere RISE with SAP-Transformationen

Neue Lösung unterstützt Unternehmen bei der effizienten und sicheren Umsetzung ihrer RISE with SAP-Transformationen

Boston, MA/Heidelberg – 19. November 2024 – Onapsis, ein weltweit führender Anbieter von SAP-Cybersecurity und Compliance, kündigt den Onapsis Secure RISE Accelerator an, der Unternehmen bei ihrer RISE with SAP-Transformation unterstützt. Das neue Angebot reduziert Sicherheits- und Compliance-Herausforderungen. Dazu liefert es eine strukturierte, gebündelte Lösung, die die Projektplanung und -durchführung mit von SAP empfohlener Technologie, Erkenntnissen zu Bedrohungen, umfassender SAP-Cybersecurity-Expertise und Best Practices vereinfacht und beschleunigt.

Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für RISE with SAP, um in die Cloud zu wechseln und ihre SAP-Umgebungen zu modernisieren. Dabei werden die Themen Sicherheit und Compliance häufig als potenzielle Hindernisse bei diesen umfassenden, mehrjährigen Projekten wahrgenommen. Die Vernachlässigung oder das Aufschieben von Sicherheit und Compliance bis nach dem Go-Live kann jedoch zu erheblichen regulatorischen, finanziellen und Reputationsrisiken führen. Das neue Angebot ermöglicht es Kunden Zeit, Geld und Aufwand zu sparen und so geschäftskritische digitale Transformationsinitiativen zu schützen. Dies ermöglichen Tools zur Optimierung der Sicherheit, eine vereinfachte Beschaffung und ein gestaffelter Rollout, der auf jede Phase der RISE with SAP- und SAP Activate-Methoden abgestimmt ist. Von Onapsis zertifizierte Partner erleichtern die Bereitstellung der neuen Lösung, indem sie sie in ihre Standard-SAP-Projektbereitstellungsmethoden integrieren.

Der Onapsis Secure RISE Accelerator rationalisiert die Sicherheitselemente moderner SAP-Implementierungen, automatisiert Prozesse, die zuvor manuell abgewickelt wurden, und stärkt die Zukunftssicherheit der RISE with SAP-Transformation. Das Angebot von Onapsis beschleunigt den Discovery-Prozess, unterstützt die Risikobewertung von Legacy-Umgebungen und die Definition des zukünftigen Umfangs der RISE-Landschaft mithilfe von Automatisierung, Expertenunterstützung und Best Practices. Darüber hinaus hilft es, Cybersicherheits- und SAP-Teams frühzeitig mit einem umfassenden Framework vertraut zu machen, um das Thema Sicherheit von Anfang an einfacher in das Projekt einzubinden. So können Projektverzögerungen oder spätere Sicherheits- und Compliance-Probleme minimiert werden.

„RISE with SAP-Transformationen sind geschäftskritische Initiativen. Diese sicher voranzutreiben ist eine strategische Priorität für alle Beteiligten. Auf der Grundlage des Cloud-Shared-Responsibility-Modells ist SAP für die Sicherheit der Cloud-Infrastruktur zuständig, dennoch sind wir für die Sicherheit unserer SAP-Daten und -Anwendungen in der Cloud verantwortlich“, so Jason Nations, Director of Enterprise Security bei OGE Energy Corp. „Während unseres RISE-Projekts boten uns die SAP-Sicherheitslösungen und das Fachwissen von Onapsis, genau das, was wir brauchten, um das Risiko zu senken und die Sicherheits- und Compliance-Herausforderungen zu reduzieren. Bei der Fülle von Entscheidungen, die wir treffen mussten, war es für unseren Erfolg entscheidend, Onapsis während des gesamten Prozesses an unserer Seite zu haben. So konnten wir bessere Entscheidungen treffen und schneller vorankommen. SAP-Sicherheit ist ein gemeinschaftliches Unterfangen. Unsere Partnerschaft mit Onapsis ist dabei von unschätzbarem Wert, da wir von ihrer branchenführenden Plattform und ihrem fundierten Wissen profitieren und unsere Sicherheitslage in jeder Phase unserer RISE with SAP-Transformation stärken.“

„Viele CIOs kämpfen mit der Frage, wie sie ihre SAP-Transformation rechtzeitig und im Rahmen des Budgets umsetzen und Verzögerungen aufgrund von Sicherheits- und Compliance-Anforderungen vermeiden können. Das muss nicht so sein. Wir geben ihnen jetzt die Möglichkeit, Innovationen schneller umzusetzen“, sagt Mariano Nunez, CEO von Onapsis. „Wir geben CIOs, Cybersecurity- und Transformations-Entscheidern einen RISE with SAP Security „Easy Button“ an die Hand, so dass sie nicht mehr zwischen Sicherheit oder Go-Live wählen müssen. Wir wissen, dass die erfolgreiche Durchführung von SAP-Transformationsprojekten innerhalb des Zeit- und Budgetrahmens eine strategische Priorität ist, und wir haben die größten Herausforderungen und Hindernisse minimiert, um dies auf sichere Weise zu erreichen.“

Als strategischer SAP-Partner und als von SAP empfohlene Lösung ist Onapsis hervorragend positioniert, um RISE-Kunden diese umfassende Kombination aus Technologie, Bedrohungserkenntnissen und fundiertem SAP-Sicherheitswissen zu bieten. Der Onapsis Secure RISE Accelerator kann Hindernisse auf dem Weg zu mehr SAP-Sicherheit abbauen sowie für ein besseres Verständnis und schnellere Problemlösungen sorgen und so die Umsetzung sicherer RISE-Transformationsprojekte beschleunigen. SAP-Kunden, die mit Onapsis und Onapsis-zertifizierten Partnern zusammenarbeiten, können darauf vertrauen, dass ihre RISE with SAP-Implementierungen durchgängig sicher sind und dass ihre internen Support-Teams über die erforderlichen Kenntnisse verfügen und gut vorbereitet sind, um ihre neuen RISE with SAP-Landschaften vom ersten Tag an zu schützen.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, nehmen Sie am 20. November an einem Webinar mit SAP und Onapsis teil. Registrieren Sie sich hier: https://onapsis.com/event/rise-with-sap/

Weitere Einzelheiten und die Verfügbarkeit der Lösungen finden Sie unter: onapsis.com/RISE.

Über Onapsis

Onapsis ist der weltweit führende Anbieter von SAP-Cybersecurity und -Compliance. Zahlreiche namhafte Unternehmen weltweit vertrauen auf Onapsis, um ihre digitalen SAP-Cloud-Transformationen sicher und zuverlässig zu realisieren.

Die Onapsis-Plattform ist die von SAP empfohlene und meistgenutzte Lösung zum Schutz von SAP. Sie bietet Cybersecurity- und SAP-Teams automatisierte Compliance, Schwachstellenmanagement, Bedrohungserkennung und sichere Entwicklungsfunktionen für ihre RISE with SAP-, S/4HANA Cloud- und hybriden SAP-Anwendungen. Basierend auf den Erkenntnissen der Onapsis Research Labs, den weltweit anerkannten Experten für SAP-Cybersecurity, bietet Onapsis beispiellosen Schutz, Benutzerfreundlichkeit und eine schnelle Wertschöpfung und ermöglicht so SAP-Kunden schnelle und sichere Innovationen.

Weitere Informationen finden Sie auf LinkedIn, X oder unter onapsis.com/de.

Firmenkontakt

Onapsis

Cecile Giloy

Salomon-Calvi-Straße 1-3

69124 Heidelberg

…



https://onapsis.com/

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Sarah Schumm / Alisa Speer

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89 417761-17/ 29



http://www.lucyturpin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.