Astrid Dorenkamp erweitert die Geschäftsleitung des Umweltdienstleisters hpm

Seit dem 01. Oktober 2023 erweitert Frau Astrid Dorenkamp die Geschäftsleitung des Osnabrücker Umweltdienstleisters Hellmann Process Management GmbH & Co. KG (hpm).

Astrid Dorenkamp blickt als Wirtschaftsingenieurin auf langjährige Erfahrungen in Leitungsfunktionen unterschiedlichster Branchen zurück. Frau Dorenkamp verantwortete unter anderem den Technischen Einkauf im Maschinen- und Anlagenbau. Zuletzt sammelte sie Erfahrungen als Senior Account Manager im Bereich Engineering und IT.

„Wir freuen uns, Astrid Dorenkamp für diese wichtige Funktion in unserem Unternehmen gewonnen zu haben und sind überzeugt, dass wir hpm mit ihrer Expertise zukunftsorientiert und nachhaltig ausbauen können“, so André Pohl, Geschäftsführer hpm. In einer zukunftsorientierten Branche, plant hpm das Neukundengeschäft weiter zu fokussieren und mit neuen Dienstleistungen nicht nur Neukunden, sondern auch seine langjährigen Kunden nachhaltig zu unterstützen. „Ich freue mich, meine Fähigkeiten in einer zukunftsorientierten Branche einzusetzen und das gesamte Team von hpm mit meinen Erfahrungen zu unterstützen. Nur gemeinsam lassen sich Wachstumsziele erreichen und neue Märkte erschließen,“ sagt Astrid Dorenkamp, Geschäftsleitung hpm. „Eine spannende Herausforderung, die ich in meiner neuen Verantwortung für den Vertrieb gerne annehme.“

hpm unterstützt Unternehmen weltweit bei der Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen im Umwelt- und Abfallmanagement. Die Umweltmanager mit Sitz im WissenschaftsPark Osnabrück bieten seit mehr als 30 Jahren Dienstleistungen rund um die Circular Economy sowie maßgeschneiderte Lösungen zur Wahrnehmung der erweiterten Herstellerverantwortung für die Elektro- und Elektronikbranche an.

Weitere Informationen unter: umweltmanager.net

