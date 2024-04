Markant erfüllt mit Insiders-Lösung zur Belegverarbeitung individuelle Kundenwünsche

Rund sechs Millionen Belege jährlich werden von Markant für mehr als 200 Handelsunternehmen abgewickelt. smart INVOICE überzeugt dabei dank KI durch Flexibilität, Skalierbarkeit, ansprechende Nutzererfahrung und viel Raum für Anpassungen.

Kaiserslautern, 9.4.2024 – Insiders Technologies, technologisch führender Anbieter von Software für Cognitive Process Automation, ermöglicht der Markant Gruppe mit der Lösung smart INVOICE höchste Qualität und Validität bei der Steuerung von Zahlungsströmen für ihre Kunden.

Mehr als 200 Handelsunternehmen und rund 15.000 Industriepartner arbeiten im Geschäftsbereich Zahlungsservices mit Markant zusammen. Dafür verarbeitet der Payment-Dienstleister mehr als sechs Millionen Belege pro Jahr, teilweise mit Hunderten von Seiten pro Beleg.

Die Vielzahl an Kunden und große Menge an Industriepartnern, die Rechnungen an die Handelsunternehmen stellen, resultiert in einer enormen Vielfalt an Layouts und Formaten der eingehenden Belege. Zudem hat jeder Kunde in der Regel andere Anforderungen hinsichtlich der auszulesenden Felder. Neben Standard-Pflichtfeldern wie Belegnummer oder Belegdatum erwarten einige Kunden die Auslesung von Informationen und Logiken, die nicht dem Standard entsprechen und nicht von jeder OCR ohne Weiteres ausgelesen werden können. Diese einzelnen Kundenwünsche adäquat zu erfüllen, stellt für Markant eine große Herausforderung dar.

Zum Teil übernimmt Markant für seine Kunden im Vertragsgeschäft den gesamten Zahlungsverkehr zwischen Lieferanten und Händlern. Auch hier gibt es enorme Qualitätsunterschiede bei den Belegen und damit besondere Anforderungen an die OCR.

Die Unternehmensgruppe suchte deshalb nach einer zuverlässigen Lösung, die nicht nur höchste Qualität liefert und flexibel auf Änderungen reagieren kann, sondern auch individuelle Anpassungen ermöglicht: „Wir brauchen beides: höchstmöglichen Automatisierungsgrad und höchste Qualität. Nur so können wir bei den enormen Volumina an Belegen unseren Kunden effizient auch individuellen Service bieten“, fasst Torsten Breitkreuz, Leiter internationale Projekte bei Markant, die Anforderungen zusammen. „Mit smart INVOICE von Insiders bekommen wir das und nutzen die KI als Enabler für Neues.“

Die KI-gestützte zweistufige Lösung erreicht beste Werte für die Qualität der Beleglesung, die Performance und die Nutzerzufriedenheit. Die Anwenderinnen und Anwender in der Nachbearbeitung loben die Ergonomie von smart INVOICE, die auch das Onboarding neuer Mitarbeitender bei Markant erleichtert. Dank Machine Learning können manuelle Tätigkeiten bei neuen Kunden zudem schnell auf ein Minimum reduziert werden.

Sollte anfangs lediglich die manuelle Datenerfassung abgelöst werden, ging es später vor allem darum, den Automatisierungsgrad immer weiter zu steigern, dabei aber die höchste Qualität beizubehalten. Heute steht für Markant insbesondere die Skalierbarkeit der Lösung im Fokus, um der zunehmenden Internationalisierung gerecht zu werden.

smart INVOICE ist für Markant nicht nur eine einfache Beleglesung, sondern ein gesamter Workflow mit verschiedenen Komponenten. Dazu erklärt Frank Groß, Produkt Owner DigiDoc Services / Archivprozesse bei Markant: „Es ist für uns von großem Vorteil, dass wir smart INVOICE individuell erweitern können. Wir müssen manche Dinge spezieller oder in einer speziellen Umgebung prüfen, um wirklich 100 Prozent valide Daten auszulesen. Hier arbeiten wir sehr eng und partnerschaftlich mit Insiders zusammen, die sehr flexibel auf unsere individuellen Wünsche eingehen.“

In der engen Zusammenarbeit mit Insiders profitiert Markant von allen Vorteilen eines deutschen Herstellers mit entsprechender Nähe, direktem Zugang zu Product Ownern und Entwicklern des Produktes sowie einer hohen Kontinuität in den betreuenden Personen. Begeistert von der Lösung nutzt Markant smart INVOICE auch intern für die eigenen P2P-Prozesse. Strategisch interessant sind für Markant zudem die weiteren Produkte von Insiders, da Kunden verstärkt auch die Auswertung anderer Belegarten wie Lieferscheinen oder Mahnungen anfragen.

Der detaillierte Projektbericht über den Einsatz von smart INVOICE bei Markant steht hier bereit:

https://insiders-technologies.com/de/customer-overview/#success-stories

Mehr über den Hersteller modernster KI-Software für die Belegverarbeitung:

https://www.insiders-technologies.com/

Insiders Technologies ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von Software zur Cognitive Process Automation. Mehr als 5.000 Kunden aus allen Branchen vertrauen bei der Optimierung ihrer dokumentzentrierten Geschäftsprozesse auf die innovativen Lösungen des Produkthauses aus Kaiserslautern. Als erfolgreichstes Spin-Off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat es sich Insiders zur Aufgabe gemacht, modernste KI in echten Kundennutzen zu überführen. Dank neuester Deep Learning-Technologien verstehen die Software-Lösungen heterogene Inhalte, extrahieren geschäftsrelevante Informationen, automatisieren Transaktionen und verkürzen Reaktionszeiten. Dabei sind der technologische Pioniergeist und die Agilität ein Garant für kontinuierliche Innovationen und Produkte am Puls der Zeit.

Firmenkontakt

Insiders Technologies GmbH

Dr. Stephan Stuhlmann

Brüsseler Str. 1

67657 Kaiserslautern

+49 631 92081 1639



https://www.insiders-technologies.com/

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Bernd Hoeck

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

+49 7721 9461 220



http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.