Atlanta: Traumsessel für beste Gäste

Komfortabler Hingucker von A.B.C. Worldwide

Was für ein Auftritt! Der Vollpolstersessel „Atlanta“ ist eine Traumbesetzung für jedes Restaurant, das seinen Gästen eine besondere Wertschätzung entgegen bringen will. Mit seinem behaglichen Sitzpolster und dem gerundeten Rücken, der nahtlos in die Armlehnen übergeht, ist dieser Sessel in Stuhlhöhe ein Beispiel für Finesse und Harmonie. Sein Gestell besteht aus massivem Buchenholz. Der Gast kann sich einfach bequem zurücklehnen und seinen Abend im Restaurant genießen. Der Sessel „Atlanta“ der hochwertigen Gastronomie-Marke „Worldwide Seating“ schafft ein hochwertiges Ambiente in jedem Gastraum. Doch ebenso eignet sich der Sessel auch als Sitzmöbel für das Hotelzimmer, für die Lounge und Lobby und für Besprechungsbereiche. Der Sessel „Atlanta“ bringt viele Bereiche in Hotellerie, Gastronomie und im Objektbereich zum Strahlen. Oft reicht es schon bei Renovierungen, die Stühle bzw. Sessel auszutauschen, und es entsteht eine komplett neue Atmosphäre – so auch bei Atlanta! Der Sessel ist übrigens in Hunderten von Bezügen erhältlich – vom unifarbenen Stoff und modische Muster bis hin zu Leder und Kunstleder. So wird jeder „Atlanta“ Sessel zum Unikat.

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 200.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

