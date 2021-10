ATTO Technology unterstützt LTO-9 Tape

Erhöhte Performance und Flexibilität der schnellsten Generation von LTO-Bandlaufwerken durch exklusive ATTO-Produkte, -Funktionen und -Technologien

München, 13. Oktober 2021: ATTO Technology, Inc. ist seit über 30 Jahren ein weltweit führender Anbieter von Netzwerk-, Storage-Connectivity- und Infrastrukturlösungen für datenintensive Computerumgebungen. ATTO kündigt nun den Support der LTO-9-Bandtechnologie in seinen Produktlinien an.

Die Linear Tape-Open-Technologie der neunten Generation (LTO-9) verbessert die vorherige Generation durch höhere Speicherkapazität und Übertragungsgeschwindigkeit. LTO-9-Ultrium-Bänder speichern unkomprimiert bis zu 18 TB, und komprimiert bis zu 45 TB, was einer um 50 % höheren Kapazität als LTO-8 entspricht. Die Übertragungsgeschwindigkeiten erreichen unkomprimiert bis zu 400 MB/s und komprimiert bis zu 1.000 MB/s. LTO-9-Laufwerke sind mit LTO-8-Medien abwärtskompatibel.

ATTO unterstützt die kompletten Backup- und Archivierungsprozesse mit einer breiten Palette von Konnektivitäts-Lösungen für jede Umgebung. Branchenexklusive ATTO-Funktionen und -Technologien ermöglichen schnellere und sicherere Backups und bieten Designflexibilität, die Systementwicklern sonst nicht zur Verfügung steht.

ATTO Advanced Data Streaming™, das in alle ATTO HBAs, Bridges und Thunderbolt™-Geräte integriert ist, verwaltet die Latenz, um eine kontrollierte Beschleunigung für ein reibungsloses Daten-Streaming zu ermöglichen und so die höchste konsistente Performance zu gewährleisten.

Beim Sichern von Daten ist die Schreibgeschwindigkeit die wichtigste Kennzahl. ATTO SpeedWrite™ sorgt dafür, dass die Pfade zwischen einem Host und der ATTO XstreamCORE® Intelligent Bridge mit Daten gefüllt bleiben, um die Schreibleistung um bis zu 25 % gegenüber einer direkten SAS HBA-Verbindung zu Bandlaufwerken zu steigern.

ATTO ThunderLink® Thunderbolt-Adapter und ATTO ExpressSAS® GT SAS HBAs bieten die schnellste verfügbare Verbindung zu LTO-9 SAS-Bandlaufwerken. Sie bieten eine breite Palette an Anschlusskonfigurationen und Treiberunterstützung, einfach zu bedienende Funktionen, umfangreiche Industriequalifikationen und können mit bis zu 16 Bandlaufwerken pro Bridge integriert werden.

Die intelligenten ATTO XstreamCORE Bridges ermöglichen das Hinzufügen von direkt angeschlossenen SAS-Bändern zu gemeinsam genutzten Ethernet-Netzwerken und bieten eine flexible und einfache Möglichkeit, LTO-9-Bandgeräte zu skalieren und aus der Ferne gemeinsam zu nutzen.

