“Profis” stellen neue Kennzeichnungslösungen vor

Fachpack-Neuheiten von REA Elektronik jetzt auch als Video – die Highlights

Mühltal, 15. Oktober 2021 – Auf der Fachpack 2021 präsentierte REA Elektronik seine neuesten Entwicklungen unter dem Motto “Print | Apply | Verify” (“Drucken | Applizieren | Prüfen”). Wem es nicht möglich war, eine der ersten Präsenzmessen seit Langem mitzuerleben, kann sich jetzt in aller Ruhe die Neuigkeiten des südhessischen Spezialisten für Kennzeichnung und Codeprüfung ansehen: Das neueste Video der “REA Kennzeichnungsprofis” ist seit heute online (https://bit.ly/REA-Profis_10_Innovationen). Die Highlights im Überblick.

Für die ersten neun Folgen ihrer Videoserie fuhren Daniel Wege (Business Development Manager) und Frank Debusmann (Sales Director national Kennzeichnungssysteme) für interessante Anwendungen der REA Kennzeichnungslösungen kreuz und quer durch Deutschland. Im neuesten Film stellen sie ihren Zuschauern die Highlights des REA Messestands auf der Fachpack vor. Die wichtigsten in Wort und Bild.

REA JET HR: Etiketten direkt auf die Folie drucken

Direktdruck statt Etikettierung ist jetzt auch auf Folien und glatten Oberflächen möglich: Die neue, berührungslos arbeitende Direktdrucktechnologie für die hochauflösenden REA JET HR-Systeme schreibt Codes und Klarschrift mit optimalem Kontrast – auch auf transparente Verpackungsfolie. In einem Arbeitsschritt erstellt das System einen weißen Tintenspiegel und beschreibt diesen sogleich mit schwarzer Tinte, nach Bedarf auch in Farbe. Tintenspiegel und Beschriftung trocknen anschließend gemeinsam.

Die neue Direktdrucktechnologie stellt eine kontrastreiche Kennzeichnung für eine exzellente Codequalität und Erstleserate sicher. Durch den Wegfall von Etiketten sinken die Prozesskosten. Der Wegfall der dafür erforderlichen Trägerfolie vermeidet Abfall. Der Direktdruck sorgt für Sortenreinheit des Verpackungsmaterials, was das Recycling vereinfacht – ganz im Sinne nachhaltiger Produktion und Ressourcenschonung.

REA LabelTower – Kontrolle von Klarschrift und Codequalität auf Etiketten in einem Schritt

Der neue REA LabelTower prüft mit einer innovativen Technologiekombination Etikett-Inhalte und Qualität von 1D/2D-Codes in einem Schritt. Die Neuentwicklung ist insbesondere für alle Unternehmen interessant, die viel etikettieren und die ihre Produkte für den Export mit Etiketten in verschiedenen Sprachen versehen. Sie ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen dem Codeprüf-Spezialisten REA Elektronik und dem ebenfalls aus Südhessen stammenden Unternehmen Strelen Control Systems GmbH, Experte für Bildverarbeitung und Automation.

Der LabelTower überprüft zum einen Layout, Schriftanteile sowie grafische Elemente des Etiketts und gleicht sie mit der Sollvorgabe ab, um Verwechslungsgefahr und Falschetikettierung zu vermeiden. Zugleich kontrolliert er die Eigenschaften des aufgedruckten Codes hinsichtlich Lesbarkeit, Kontrast, Druckpräzision und normkonformer Qualität. Das stellt die Schrift- und Code-Qualität sicher und gewährleistet eine hohe Erstleserate am Verkaufspunkt.

REA JET FL Laser Markierkabine mit Autofokusfunktion

Die neue Laserbearbeitungskabine für die hochwertige Kennzeichnung von Werkstoffen ist durch ihre modulare Bauweise individuell konfektionierbar – zum Preis eines Serienprodukts. Das äußerst wandelbare Konzept ermöglicht Lösungen vom Stand-alone-Handarbeitsplatz bis zur voll automatisierten, vernetzten Markierstation.

Mit der Autofokusfunktion in Kombination mit der motorisierten Z-Achse können Anwender bei häufig wechselnden Bauteilgeometrien deutlich effizienter arbeiten und das Ausschussrisiko reduzieren. Auch das Kabinendesign und der gepulste Faserlaser ermöglichen maximale Flexibilität, um reproduzierbar hochwertige Produktmarkierungen auf Kunststoffen, aber auch Metallen oder keramischen Werkstoffen zu erzeugen. Dafür kann die REA JET FL Laser Markierstation den Kundenbedürfnissen optimal angepasst werden – von der Größe der Prozesskammer über die Laserleistung und die Platzierung des Beschriftungsfeldes bis zur Art der Material-Zu- und -abführung.

REA VeriMax Inline: Gut zu wissen, dass alles stimmt

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser: Das neue Prüfgerät REA VeriMax Inline wurde besonders für Unternehmen entwickelt, die eine normenkonforme Qualität ihrer 1D- oder 2D-Codes nachweisen müssen. Dank seiner geringen Abmessungen lässt das System sich direkt in die Produktionslinien einbauen. In bewährter Verifier-Qualität kontrolliert es berührungsfrei bis zu 5 Codes pro Sekunde in einer unterbrechungsfreien Inline-Prüfung.

Flexible Versandetikettierung mit dem REA DS High-Speed Servo Etikettierer

Der innovative REA DS High-Speed Servo Etikettierer kombiniert die bewährt hohe Druckqualität der REA LABEL Druckspende Systeme mit automatischer Produkterkennung und Geschwindigkeit. Der servo-elektrische Spendeapplikator platziert Versandlabels schnell und präzise auf Kartonagen und Pakete unterschiedlicher Höhe – bis zu 2.500 Produkte pro Stunde. Damit ist er ideal für den Versandhandel und End-of-Line-Anwendungen mit unterschiedlich dimensionierten Verpackungen.

Wenn es eher auf Flexibilität bei der Etiketten-Platzierung ankommt, ist der neue 3-Seiten-Palettenetikettierer von REA LABEL die richtige Wahl: Im Stillstand setzt er die Labels wahlweise auf bis zu drei Seiten der Palette.

Über REA

REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind Produktlinienmarken der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

In der Produktlinie REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com

In der Produktlinie REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder. Mehr unter: www.rea-label.com

In der Produktlinie REA VERIFIER werden Codeprüfgeräten zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation. Mehr unter: www.rea-verifier.com

Alle Produkte von REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de

