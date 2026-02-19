audius secure.connect: Höchste IT-Sicherheit und digitale Souveränität als Service für den Mittelstand

Innovatives Full-Service-Angebot reduziert Komplexität und Angriffsflächen in der IT. Unternehmen profitieren von zentraler Security auf Enterprise-Niveau, Private Cloud, KI und niedrigeren Kosten.

Weinstadt, 19.2.2026 – audius, ein führendes IT- und Service-Unternehmen, stellt mit audius secure.connect ein neues Full-Service-Angebot für den Mittelstand vor. Unternehmen erhalten damit eine hochsichere IT- und Netzinfrastruktur auf Enterprise-Niveau als skalierbaren Service zu niedrigeren Kosten als bei einem vergleichbaren Eigenbetrieb.

Das Angebot kombiniert private Netzinfrastruktur, zentralisierte IT-Sicherheitsdienste, eine leistungsstarke Private Cloud sowie einen performanten Zugang zu Internet und Public Cloud. Betrieb und Service erfolgen vollständig durch audius, mit eigenem Personal in redundanten Rechenzentren in Deutschland. So erreicht der Mittelstand ein Maximum an digitaler Souveränität und Sicherheit sowie gleichzeitig Zugang zu den Innovationen von KI und Cloud.

Private Leitungen schaffen Sicherheit per Design

Die meisten Netzwerkstrukturen in Unternehmen sind historisch gewachsen. Die Anbindung einzelner Standorte über das öffentliche Internet erfordert an jedem Standort eigene Sicherheitskomponenten wie u.a. Firewalls und Router. Die hohe Komplexität erzeugt entsprechend hohen Betriebsaufwand, enorme Kosten und bindet knappe personelle Ressourcen. Zudem ergibt sich aus der Vielzahl der Zugangspunkte eine Vielzahl potenzieller Angriffspunkte – mit zunehmenden Risiken für die IT-Sicherheit, das Renommee und letztlich die Zukunft des Unternehmens.

audius secure.connect setzt hier bewusst anders an: Alle Standorte werden über private Leitungen miteinander verbunden und die IT-Sicherheit zentral über eine Secure-Service-Edge-Architektur (SSE) gebündelt. Damit sinkt die Anzahl der externen Angriffspunkte deutlich, während Sicherheitsniveau und Übersichtlichkeit steigen. Als Full Managed Service von einem hochspezialisierten Expertenteam designt und betrieben, bietet audius secure.connect mit hochwertigen Security-Komponenten für Firewall, ZTNA, Loadbalancer, VPN, SD-WAN etc. Sicherheit auf Enterprise-Niveau.

„Bildlich gesprochen hat man mit audius secure.connect statt vieler Türen, die jeweils abgesichert werden müssen, nur noch eine zentrale – und die wird von Profis bewacht“, erklärt Michael Mederer, Bereichsleiter IT-Consulting & Solutions bei audius. „Das erhöht die Sicherheit erheblich und entlastet zugleich Budget und Personal. Zudem ist unser Service vollständig made in Germany und erfüllt höchste Anforderungen an Datenschutz und Compliance. Mehr digitale Souveränität geht nicht.“

Auf Wunsch übernimmt audius auch teilweise oder vollständig den Betrieb verbleibender On-Premises-Netzwerkinfrastruktur als Full-Managed-Service, beispielsweise für ein lokales Netzwerk oder WLAN, zentral verwaltet und gesteuert über den audius secure.connect Hub.

Mehr Sicherheit und Performance durch beste Anbindung an Internet und Public Clouds

Als Internet Service Provider mit direkter Anbindung an den weltgrößten Internetknoten DE-CIX bietet audius einen besonders performanten und ausfallsicheren Zugang zum Internet mit 2 x 100 Gbit und 6 x 10 Gbit. Zusätzlich ermöglicht direktes Public Cloud Peering den sicheren Zugriff auf AWS, Google Cloud und Microsoft Azure – ohne Umweg über das öffentliche Internet und den in Verbindung mit DoS (Denial of Serivce) Attacken auftretenden Leitungsengpässen. Mobile Endgeräte lassen sich über Zero Trust Network Access (ZTNA) sicher in die Unternehmens-IT einbinden.

Mehrwert durch Private Cloud und Private AI

Ergänzt wird audius secure.connect durch die integrierte audius.cloud. Kunden können dort virtuelle Maschinen (VM), CPU, RAM, Storage und Backup sowie – falls erforderlich – Legacy Hardware sicher betreiben oder vollständig als Managed Service beziehen. So lassen sich interne IT-Strukturen schrittweise entlasten und Kapazitäten für strategische und innovative Projekte freisetzen.

Optional steht innerhalb der sicheren Private-Cloud-Umgebung auch eine audius Private AI zur Verfügung. Sie ermöglicht praxisnahe, individuelle KI-Lösungen für den Mittelstand mit voller Kontrolle über Daten, Modelle und Know-how.

Perfektes Setup für sichere Digitalisierung im Mittelstand

Mit audius secure.connect erhalten mittelständische Unternehmen ein durchgängiges IT-Setup aus einer Hand, das die IT-Sicherheit maximiert, den Aufwand für IT minimiert und zugleich die IT-Kosten drastisch senkt. Durch die Zentralisierung der notwendigen Infrastruktur und den Bezug als Service profitieren Kunden von Synergien, Skaleneffekten und Enterprise Grade Quality, ohne eigene Enterprise-Strukturen aufbauen zu müssen.

„Wir entlasten die IT im Mittelstand von hochkomplexen Aufgaben wie IT-Sicherheit, Netzwerk- und Rechenzentrumsbetrieb. Gleichzeitig bieten wir einen sicheren Einstieg in Cloud und KI. Unterm Strich erhalten unsere Kunden mehr Service, höhere Sicherheit und bessere Qualität bei sinkenden Kosten“, fasst Mederer zusammen.

Weitere Informationen zu audius secure.connect:

https://www.audius.de/de/produkte-services/infrastruktur/audius-secure-connect

Mehr zum sicheren Einstieg in die Nutzung moderner Private AI:

https://www.audius.de/de/produkte-services/ki/private-ai

Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine weltweit tätige ITK-Gesellschaft. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von 350.000 IT-Arbeitsplätzen weltweit sind die mehr als 900 Mitarbeitenden an über 20 Standorten – davon 16 in Deutschland – fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices.

Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München. https://www.audius.de

