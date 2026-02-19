Politische Aschermittwoch in Würzburg Ein historisches Event für Würzburg

1. Politischen Aschermittwoch im Bürgerspital Würzburg wurde ein neues Kapitel in der politischen Kultur der Stadt eröffnet.

Der 1. Politische Aschermittwoch im Bürgerspital Würzburg

Ein historisches Event für Würzburg

Am 1. Politischen Aschermittwoch im Bürgerspital Würzburg wurde ein neues Kapitel in der politischen Kultur der Stadt aufgeschlagen. Veranstaltet von Geli Stegerwald, Stadtratskandidatin und Gründerin der Stiftung www.natur-mensch-stiftung.com, sowie Josef Hofmann, Bezirksrat und Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler (FW-FWG), war dieses Event ein absolutes Novum in Würzburg.

Ausverkaufte Veranstaltung

Die Veranstaltung war restlos ausverkauft, was das große Interesse und die Vorfreude der Bürger auf diesen neuen politischen Austausch unterstreicht. Die Atmosphäre im Saal war elektrisierend und versprach einen unvergesslichen Abend.

Höhepunkte des Abends

Musikalische und komödiantische Einlagen

Die Künstlerin Ines Procter, bekannt als „Putzfraa aus Franken“, sorgte mit ihrem Auftritt für Begeisterung. Gemeinsam mit der Band Zwää und Enner rockte sie den Saal und brachte das Publikum zum Lachen und Feiern. Ihr fränkischer Humor und die mitreißende Musik sorgten dafür, dass kein Auge trocken blieb. Viele Gäste fühlten sich an den Rosenmontag erinnert, so ausgelassen war die Stimmung.

Politische Impulse

Die politische Bühne wurde von Würzburgs Oberbürgermeister Martin Heilig und Josef Hofmann geleitet. David Erle Erlbacher präsentierte seine „10 Gebote“ und regte das Publikum zum Nachdenken über wichtige gesellschaftliche Themen an. Die Mischung aus Unterhaltung und politischer Reflexion machte den Abend besonders wertvoll.

Kulinarische Genüsse

Die Gäste wurden mit erlesenen Weinen und köstlichen Speisen verwöhnt. Alex Wiesenegg und sein Team zauberten eine spezielle Fischkarte, die das gastronomische Erlebnis abrundete. Trotz des ernsten Hintergrunds des Aschermittwochs, der den Beginn der Fastenzeit markiert, wurde der Abend zu einem Fest der Freude und des Austauschs.

Ein Abend voller Gemeinschaft

Obwohl das Event gegen 23:00 Uhr offiziell endete, blieben viele Gäste noch lange nach Mitternacht, um die Atmosphäre und den Austausch zu genießen. Alle Künstler traten ohne Gage auf, um die Stiftung Natur und Mensch zu unterstützen, was das Engagement und die Solidarität der Beteiligten unterstrich.

Fazit

Der 1. Politische Aschermittwoch im Bürgerspital Würzburg war ein voller Erfolg und ein Meilenstein für die politische Kultur der Stadt. Durch das Engagement von Geli Stegerwald und Josef Hofmann wurde eine Plattform geschaffen, die nicht nur zur politischen Bildung beiträgt, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl stärkt. Die positive Resonanz lässt darauf hoffen, dass diese Veranstaltung in Zukunft eine feste Institution in Würzburg wird.

Liebe Würzburgerinnen und Würzburger ich werbe für Ihr Vertrauen im Rahmen der Kommunalwahl 2026.

Ich bin Geli Stegerwald, VON Greußenheim und seit über 20 Jahren mit Herzblut in unserer wunderschönen Stadt Würzburg zu Hause. Meine Wurzeln in Greußenheim sind mir wichtig – eine glückliche Kindheit und Jugend, sowie enge Freundschaften, die ich bis heute pflege, nicht nur durch meine Arbeit als Bestatterin, prägen mich. Doch Würzburg ist mein Lebensmittelpunkt geworden, wo ich in allen Stadtteilen unterwegs und bestens vernetzt bin, weit über den wirtschaftlichen 😉 Bereich hinaus. Viele kennen mich sicher auch über die Stiftung Natur & Mensch die ich ins Leben gerufen habe oder durch meine Arbeit als Bestatterin bei Welt-Bestattung.

Kontakt

Stadtrat

Geli Stegerwald

Dettelbachergasse 5

97070 Würzburg

01602047954



https://www.Geli-stadtrat.de

