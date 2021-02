Auf Jobsuche? Der Gesundheits und Pflegesektor sucht Sie.

Jobin Care – Die Stellenbörse für die Pflege.

Während die Wirtschaft unter dem den Folgen der Pandemie leidet, schreitet die Digitalisierung und mit ihr der Umbruch der Betriebe Richtung Zukunft mit Riesenschritten voran. Für den Arbeitnehmer bedeutet dieser Umbruch oft auch eine Neuorientierung seines Tätigkeitsfeldes. Immer häufiger bietet eine Umschulung oder ein Neuanfang in einer anderen Branche eine solide Perspektive.

Sichere Arbeitsplätze und intakte Karrieremöglichkeiten Wissenschaftliche Fortschritte und die demographische Entwicklung haben dazu geführt,

dass die Dienstleistungen im Gesundheitssektor stetig ausgebaut werden.

Neben steigenden Löhnen, ausgebauten Sozialleistungen, intakten Karrieremöglichkeiten locken auch die sicheren Arbeitsplätze. Ende 2018 wiesen 3,63 Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen direkten Kundenkontakt auf (+73.000 Mitarbeiter im Vergleich zum Vorjahr), wovon 76 Prozent Frauen. Dank ihrer Erfahrung sind auch ältere Arbeitnehmer sehr geschätzt. Der Anteil der 60-jährigen und älteren beträgt 12,3 Prozent.

Das Gesundheitswesen sucht händeringend nach Pflegekräften.

Ausgebildeten Pflegefachkräften mit Berufserfahrung stehen in Alters- und Pflegeheimen, aber auch in Rehabilitationszentren und Spitälern alle Türen offen. Sei es in der ambulanten Pflege, als Betreuungskraft, als Heimleitung Hygienefachkraft, in der Intensivpflege, als

Pflegeassistenz, Pflegehilfskraft, dem Qualitätsmanagement, der Therapie, der Wohnbereichsleitung, …

Viele Alters- und Pflegeheime sorgen sich auch um den Nachwuchs und suchen Azubis mit sozialer Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein. Als künftige(r) Pflegefachfrau/-mann haben Sie die Zukunft für eine erfolgreiche berufliche Zukunft gelegt.

Mit jobin.care zum krisensicheren Traumjob im Gesundheitswesen.

Der Focus der jungen Jobsuchmaschine jobin.care konzentriert sich auf aktuelle, offene Stellen und Ausbildungsplätze im Gesundheitswesen. Für die Macher des Jobsuchportals jobin.care gilt Klasse statt Masse: Handverlesene, interessante, bundeweit ausgeschriebene, attraktive Stellen im Gesundheitswesen. Sämtliche angebotenen Jobs weisen den Stellenbeschrieb, die Arbeitsbedingungen, die Leistungen künftiger Arbeitgeber und

Angaben für die direkte Kontaktaufnahme für die Bewerbung auf. jobin.care Ihr up-to-date Portal für eine krisensichere, berufliche Zukunft.

Jobin.Care ist die Plattform für Stellenangebote im Internet für die Pflege und Gesundheitsbranche. Finden Sie neue Mitarbeiter mit Jobincare.

