Augmentir erweitert seine KI-basierte Connected-Worker-Plattform um die Basistechnologien von ChatGPT

Mit zusätzlichen KI-Funktionen verfolgt Augmentir konsequent seine Strategie weiter, Unternehmen der Fertigungs- und Prozessindustrie mit Innovationen voranzubringen.

Horsham, Pennsylvania (USA), 09. März 2023 – Augmentir, Anbieter der weltweit einzigen KI-basierten Connected-Worker-Lösung, ergänzt seine Plattform um weitere KI-Technologien. Die Erweiterungen basieren auf denselben Technologien wie ChatGPT. Sie sollen insbesondere die True Productivity™- und True Proficiency™-Lösungen von Augmentir verbessern. True Productivity ermittelt aus Prozessdaten die Abläufe mit dem größten Produktivitätspotenzial und stellt diese als Liste bereit. True Proficiency betrachtet dagegen die Fähigkeiten sowie die Leistung von Mitarbeiter-Teams oder einzelnen Arbeitskräften und schlägt gezielt Investitionen in die Personalentwicklung vor. Gleichzeitig wird die KI-Erweiterung die Einführung der neuen True Engagement™-Option beschleunigen. Die drei patentierten Lösungen sollen Industrieunternehmen dabei helfen, mit den Umwälzungen am Arbeitsmarkt besser zurechtzukommen – alles unter strenger Einhaltung gesetzlicher sowie betriebsspezifischer Datenschutz- und Datensicherheits-Regularien.

Die Plattform von Augmentir gilt als führende Connected-Worker-Lösung im Industriesektor. Sie bietet eine breite Palette an Out-of-the-Box-Funktionen, zahlreiche Konnektoren zu Business-Software und umfassende Erweiterungsmöglichkeiten. Damit erlaubt sie Industrieunternehmen, ihre Prozesse in Produktion und Wartung zu digitalisieren, die Einarbeitungszeit des Personals zu verkürzen und die Produktivität zu erhöhen. Dazu nutzt Augmentir unter anderem Algorithmen für maschinelles Lernen sowie zur Verarbeitung natürlicher Sprache. Die Apps versorgen die Mitarbeitenden zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Informationen und helfen ihnen, sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Gleichzeitig ermöglichen sie es Managern, die Leistung ihrer Belegschaft zu verbessern.

Bereits seit 2019 profitieren Industrieunternehmen von KI-basierten Erkenntnissen, die ihnen die Connected-Worker-Plattform von Augmentir liefert. CEO Russ Fadel sagt: „Auf dieser Erfahrung bauen wir auf. Deshalb können wir die Basistechnologien von ChatGPT auch schneller als andere Unternehmen auf den Markt bringen, mit oberster Priorität auf den Schutz der Daten und des geistigen Eigentums unserer Kunden. Insgesamt wird Augmentir dadurch die Gesamteffizienz und Produktivität von Prozessen künftig noch weiter verbessern, und damit auch die Geschäftsergebnisse.“

Um dies zu erreichen, kombiniert die speziell für die Prozessunterstützung in der Industrie entwickelte KI von Augmentir Generative KI mit anderen innovativen Basismodellen. Chancen zur Verbesserung der Produktivität und zur Optimierung von Abläufen lassen sich damit leichter identifizieren. Die neuen Funktionen können ausgewählten Kunden bereits in den kommenden Monaten nutzen. Eine breite Verfügbarkeit in einem neuen Release ist für Ende 2023 geplant.

Mehr Informationen über Augmentir finden sich unter www.augmentir.com/ai

Augmentir™ ist ein führender Softwareanbieter von Connected-Worker-Lösungen für die Industrie. Die KI-basierte Plattform des Unternehmens beschleunigt das Onboarding neuer Mitarbeiter. Außerdem schließt sie Qualifikationslücken des Personals dynamisch – genau dann, wenn es darauf ankommt. Damit verbessern sich Effizienz, Produktivität und Arbeitsschutz. Internationale Unternehmen aus den Bereichen Fertigung, Dienstleistung, Energie und Bauwesen nutzen Augmentir für eine intelligente Unterstützung am Arbeitsplatz, ortsunabhängige Zusammenarbeit, Skillmanagement und Training. Sie können so ihr Personal flexibler einsetzen. Weitere Informationen unter https://www.augmentir.com/de/

Firmenkontakt

Augmentir, Inc.

Petra Spitzfaden

Caredean Dr 425

19044 Horsham, Pennsylvania (USA)

+49-89-61469093



http://www.augmentir.com/de/

Pressekontakt

campaignery – Petra Spitzfaden

Petra Spitzfaden

Agilolfingerplatz 9

81543 München

+49-89-61469093



https://www.campaignery.com