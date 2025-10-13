August Weber eröffnet neue Niederlassung in Waldkraiburg

Expansion stärkt Kundennähe und Servicequalität in Ostbayern

Das traditionsreiche Familienunternehmen für Gebäudereinigung und Facility Management aus München, August Weber GmbH, hat seine neue Niederlassung in Waldkraiburg eröffnet. Mit diesem Schritt erweitert das Unternehmen sein Einzugsgebiet nach Ostbayern, um Kunden künftig noch direkter, flexibler und persönlicher zu betreuen.

Neue Präsenz für professionelle Gebäudereinigung

Mit der Eröffnung in Waldkraiburg bringt August Weber über 70 Jahre Erfahrung in die Region. Das Team vor Ort unter der Leitung von Ines Weinrich bietet das komplette Spektrum professioneller Reinigungsdienstleistungen – von der Unterhaltsreinigung über Glas- und Sonderreinigungen bis hin zu umfassenden Services rund ums Objekt. Unternehmen aus Industrie, Handel, Hotellerie und Verwaltung profitieren von kurzen Wegen, schnellen Reaktionszeiten und individuellen Konzepten. Ein Überblick über die angebotenen Leistungen findet sich auf der Website unter Gebäudereinigung August Weber in Waldkraiburg.

Regional verankert, nachhaltig orientiert

Mit mehr als 300 Mitarbeitenden in Ostbayern setzt August Weber auf nachhaltige Verfahren und moderne Reinigungstechnologien. Umweltschonende Reinigungsmittel, digitale Qualitätssysteme und eine kontinuierliche Schulung der Mitarbeitenden gewährleisten höchste Standards. Dank der neuen Niederlassung werden Anfragen aus Waldkraiburg, Mühldorf und Altötting jetzt noch effizienter bearbeitet.

Tradition trifft Innovation

Seit über sieben Jahrzehnten steht August Weber für Zuverlässigkeit, Qualität und Kundenzufriedenheit. In dritter Generation geführt, verbindet das Unternehmen bewährte Werte mit innovativen Ansätzen im Facility Management. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf transparente Abläufe – von der Anfrage über die Angebotserstellung bis zur Ausführung der Reinigungsleistungen.

Maßgeschneiderte Lösungen für jedes Objekt

Ob Bürogebäude, Produktionshallen oder Hotels – August Weber entwickelt Reinigungskonzepte, die exakt auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind. Zum Leistungsportfolio zählen Unterhalts-, Grund- und Glasreinigungen, Teppich- und Polsterpflege, Sanitärreinigung, Winterdienst sowie infrastrukturelles Gebäudemanagement. Selbst schwer zugängliche Bereiche werden dank Spezialteams gründlich gereinigt.

Starker Partner für die Region

Mit der neuen Niederlassung bringt August Weber seine Dienstleistungen näher zu den Kunden und setzt zugleich ein Zeichen für regionale Verantwortung. Unternehmen in Waldkraiburg und Umgebung profitieren von direkter Betreuung, persönlichem Service und transparenten Preisen.

Über die August Weber GmbH

Die August Weber GmbH mit Sitz in München ist seit über 75 Jahren ein führender Anbieter für professionelle Gebäudereinigung und Hausmeisterservice. Das familiengeführte Unternehmen steht für höchste Qualitätsstandards, umweltfreundliche Verfahren und maßgeschneiderte Reinigungskonzepte.

Kontakt

August Weber GmbH

Richard Orthuber

Boschetsrieder Straße 70

81379 München

–



https://www.august-weber.de/

