EBUTEX – jetzt mit starkem Wachstum und neuem Online-Shop

PRESSEMITTEILUNG

Ebutex Dortmund: Kreativer Textildruck und Stickerei mit starkem Wachstum und neuem Online-Shop

Dortmund, Oktober 2025 – Das junge Dortmunder Unternehmen Ebutex – Textildruck und Stickerei hat sich in kurzer Zeit als zuverlässiger Partner für hochwertige Druck- und Stickarbeiten etabliert. Seit seiner Gründung im Jahr 2023 wächst Ebutex kontinuierlich und startet nun mit einem eigenen Online-Shop, um den Service für Privat- und Geschäftskunden weiter auszubauen.

Unter dem Motto „Deine Idee – unser Design“ bietet Ebutex eine breite Palette an Dienstleistungen: vom präzisen Textildruck über detailreiche Stickereien bis hin zu personalisierten Werbeartikeln, Arbeitskleidung und kreativen Geschenkideen. Kunden schätzen vor allem die Kombination aus Qualität, Flexibilität und persönlicher Beratung – Werte, die im Ruhrgebiet großgeschrieben werden.

„Wir wollen, dass jedes Produkt unsere Handschrift trägt – individuell, hochwertig und mit Liebe zum Detail“, erklärt das Ebutex-Team. Der neu gestartete Online-Shop ermöglicht es Privatkunden, Vereinen und Unternehmen, Bestellungen bequem digital aufzugeben und individuelle Designs direkt hochzuladen. So wird aus einer Idee schnell ein fertiges Produkt – vom Teamshirt bis zur Firmenkollektion.

Ebutex richtet sich dabei an ein breites Publikum: Privatkunden, die besondere Geschenke oder individuelle Mode suchen, ebenso wie Unternehmen, die einheitliche, professionell veredelte Corporate Wear wünschen. Durch moderne Druck- und Sticktechnologien kann das Team selbst anspruchsvolle Designs kurzfristig umsetzen.

Mit dem Online-Shop und neuen Investitionen in Produktion und Kundenservice setzt Ebutex ein klares Zeichen für Wachstum und Kundennähe. Das Ziel: Dortmund und das Ruhrgebiet mit kreativen, nachhaltigen und langlebigen Textilien auszustatten – für Arbeit, Freizeit und besondere Anlässe.

Wir sind EBUTEX – ein leidenschaftliches Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Textilien und Geschenkartikel individuell zu veredeln. Ob bestickt, bedruckt oder personalisiert – bei uns wird jedes Stück zu deinem ganz persönlichen Highlight.

Was dir wichtig ist, ist auch uns wichtig:

* Echtheit: Wir versprechen dir nichts, was wir nicht halten können.

* Qualität: Dein Produkt verlässt erst unsere Werkstatt, wenn wir selbst 100 % zufrieden sind.

* Direkter Kontakt: Kein anonymer Service, sondern echte Beratung und persönliche Betreuung.

Dafür setzen wir auf moderne Techniken:

-eine 10-Nadel-Stickmaschine für detailreiche Stickereien

-Sublimation für brillante, langlebige Farben

-DTF-Druck für flexible Motive auf Textilien

-Flexdruck für klare, edle Designs

Kontakt

EBUTEX

Abuzer Özkaya

Spenhofweg 37

44339 Dortmund

015206454978



http://www.ebutex.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.