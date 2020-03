Kamener Knobelclub Moin-Moin erhält Tierschutzauszeichnung der Ballermann Ranch

Seit 2019 vergibt das zu Europas größtem Gnadenhofverbund Gut Aiderbichl gehörende Pferdeparadies im Niedersachsen, die Ballermann Ranch, einen besonderen Tierschutzpreis. Ausgezeichnet mit dem “Gut Aiderbichl Mariechen der Ballermann Ranch” werden Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, die sich durch ein ganz besonderes Engagement für Tiere in Not und die geretteten Tiere auf der Ballermann Ranch hervorgetan haben. In diesen Jahr ging der Preis an den Kamener Knobelclub “Moin-Moin”, der statt nach Malle, im Mai 2019 auf die Ballermann Ranch gefahren war, um dort sein jährliches Final-Knobelturnier zu veranstalten und dessen Erlös den geretteten Pferden zu spenden. Da die Jungs von “Moin-Moin” auch in diesem Jahr, die Aktion wiederholen werden und bereits Zimmer in Sulingen statt auf Mallorca gebucht sind, wurden die Kamener Jungs Anfang März mit dem “Gut Aiderbichl Mariechen der Ballermann Ranch” geehrt. Die Auszeichnung erfolgte im feierlichen Rahmen der Verleihung der Ballermann Awards, des Party-Oscars, in Willingen inmitten vieler Stars und Sternchen der Event- und Partywelt. Stellvertretend für die Jungs von “Moin-Moin” nahm Club-Vize Ralf Haselhoff, der gemeinsam mit seiner Frau Gabi nach Willigen eingeladen war, die Auszeichnung der Tierretter aus Niedersachsen vor laufenden TV-Kameras entgegen. Die Verleihung des “Gut Aiderbichl Mariechens der Ballermann Ranch” ist einer der Programmpunkte, die am 01. Mai 2020 um 20:15 Uhr, im Deutsches Musik Fernsehen in der Sendung ‘BALLERMANN TV – Das Magazin’ zu sehen sein wird.

Zu den ersten Gratulanten zählten “Ladykiller” Schäfer Heinrich (Bauer sucht Frau) sowie der DSDS-Star Menderes.

Annette und André Engelhardt, die Inhaber der berüchtigten Partymarke Ballermann und Stifter des neuen Tierschutzpreises, freuen sich bereits sehr, den Knobelclub Moin-Moin in Begleitung der Frauen im Mai erneut auf der Ballermann Ranch in Blockwinkel (Landkreis Diepholz) begrüßen zu können.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

