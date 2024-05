Auslandskrankenversicherung: Warum ein Jahresvertrag oft die bessere Lösung ist

Wer innerhalb der EU reist, hat über seine gesetzliche Krankenkasse einen gewissen Mindestschutz. Urlauber sollten jedoch beachten, dass dieser in vielen Bereichen Lücken aufweist, weshalb eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung auch für Reisen innerhalb Europas sinnvoll ist. Die EHIC-Karte wird nicht von allen Ärzten akzeptiert und deckt nur die Grundversorgung ab. Daher müssen Urlauber oft hohe Kosten selbst tragen, sei es für Zusatzleistungen oder Privatrechnungen. Besonders teure Leistungen wie Krankenrücktransporte, die je nach Entfernung über 100.000 Euro kosten können, werden von den gesetzlichen Krankenkassen und den meisten privaten Versicherungen nicht übernommen. Auslandskrankenversicherungen kommen jedoch auch für Behandlungen in Privatkliniken, Patientenrücktransporte und meist auch für Rettungs- und Bergungskosten auf. Für Reisen außerhalb der EU, wo die gesetzliche Krankenversicherung keine Leistungen mehr erbringt und der Reisende die Kosten für alle medizinischen Behandlungen selbst tragen muss, ist eine Auslandskrankenversicherung umso wichtiger.

JAHRESVERTRAG ODER EINMALSCHUTZ?

Wer selten reist und nur einen kurzen Auslandsaufenthalt plant, für den ist der Einmalschutz höchstwahrscheinlich die günstigere Variante. Für alle anderen stellt sich die Frage, ob eine Einmalversicherung für eine konkrete Reise oder eine Jahresversicherung abgeschlossen werden soll. Letztere versichert alle Reisen bis zu einer tariflich festgelegten Reisedauer, die innerhalb eines Jahres unternommen werden.

Für Personen, die mehrmals im Jahr ins Ausland reisen, können Verträge mit einer Laufzeit von einem Jahr preislich deutlich attraktiver sein als Verträge mit einem einmaligen Versicherungsschutz. Viele haben jedoch verständlicherweise Bedenken, wenn sie das Wort „Abo“ hören: Was passiert, wenn ich doch nicht so oft wie geplant verreise? Zahle ich dann zu viel? Die Antwort lautet: nicht unbedingt. Was viele nicht wissen: Ein Jahresvertrag für eine Auslandskrankenversicherung lohnt sich oft schon ab zwei Reisen pro Jahr und manchmal sogar schon ab einer einzigen, besonders wenn es sich um eine teure Fernreise handelt. So kostet zum Beispiel ein einmaliger Versicherungsschutz für eine 18-tägige Reise nach Mexiko für 2 Personen genauso viel wie ein Jahresvertrag.

Außerdem sind kurze Wochenendtrips, für die kaum jemand eine separate Auslandskrankenversicherung abschließen würde, in einem Jahresvertrag automatisch mitversichert. Kurz und „nicht weit“ heißt aber nicht risikolos. Auch wenn man sich nur wenige Kilometer hinter der Grenze befindet, gilt dies bereits als Auslandsaufenthalt. So kann ein kurzer Wanderurlaub in Tschechien preislich schnell einer Fernreise gleichkommen, wenn zum Beispiel ein Krankenrücktransport notwendig wird. Wenn man dies bedenkt, erscheint ein Jahresvertrag mehr als gerechtfertigt. Dennoch ist es ratsam, die Optionen genau abzuwägen und die Preise zu vergleichen.

Wer eine Jahresversicherung eigentlich nur für eine einzige Reise und ein paar spontane Ausflüge benötigt, sollte daran denken, den Vertrag rechtzeitig innerhalb der Kündigungsfrist zu kündigen – wie bei den üblichen Abomodellen. Aber das ist wahrscheinlich auch schon alles, woran man denken muss, wenn man den passenden Tarif hat.

ALTE VERTRÄGE REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN

Mit einer Jahresauslandskrankenversicherung genießt man einen durchgehenden Schutz. Man muss keine neuen Reisen anmelden oder sich um einen neuen Abschluss kümmern. Es kann also durchaus sein, dass der Vertrag einfach weiterläuft, ohne dass man eine einmal abgeschlossene Versicherung im Auge behält. Wer jedoch einen älteren Jahresvertrag hat, sollte von Zeit zu Zeit überprüfen, ob es inzwischen einen besseren und günstigeren Tarif gibt. Ein Blick in den Vergleich von Finanztest der Stiftung Warentest kann dabei sehr hilfreich sein. Finanztest bewertet regelmäßig die Auslandskrankenversicherungen verschiedener Anbieter nach unterschiedlichen Kriterien. Dazu gehören unter anderem die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die medizinischen Leistungen, der Krankenrücktransport und die Leistungen bei Krieg und Pandemie.

AUSLANDSKRANKENVERSICHERUNG VON TRAVELSECURE ERNEUT UNTER DEN BESTEN

Im Mai 2024 verglich Finanztest der Stiftung Warentest insgesamt 83 Jahrestarife verschiedener Anbieter. Die TravelSecure Auslandskrankenversicherung für Urlaubsreisen bis 56 Tage ist laut Stiftung Warentest sowohl für Alleinreisende als auch für Familien „SEHR GUT“. TravelSecure gehört seit Jahren zu den bestplatzierten Reiseversicherern und garantiert seinen Kundinnen und Kunden mit einem umfangreichen Leistungsspektrum einen besonders umfassenden Schutz im Ausland – sei es bei akuten Erkrankungen und Notfällen oder beim Rücktransport in die Heimat.

Weitere Informationen zur prämierten Auslandskrankenversicherung finden Interessierte auf der Website von TravelSecure.

Die Würzburger Versicherungs-AG ist seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig. Mit innovativen Produkten und maßgeschneiderten Angeboten ist sie als Nischenversicherer etabliert und hat sich auf die Konzeption und Abwicklung von Produkten mit hohem Kundennutzen spezialisiert. Mit der Marke TravelSecure hat sich die Würzburger Versicherungs-AG als einer der führenden Anbieter von Reiseversicherungen am Markt etabliert.

