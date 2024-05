Bussemas & Pollmeier: Ihr kompetenter Partner für Fliesen, Innentüren und Bodenbeläge in Gütersloh

Die Bussemas & Pollmeier GmbH & Co. KG, ein renommierter Anbieter für hochwertige Fliesen, Innentüren und Bodenbeläge in Gütersloh, setzt neue Maßstäbe in der Branche und stellt sich digital neu auf.

Ein Traditionsunternehmen mit modernem Ansatz

Seit ihrer Gründung hat sich die Bussemas & Pollmeier GmbH & Co. KG als zuverlässiger Partner im Bereich Fliesen, Bodenbeläge & Innentüren etabliert. Mit einem breiten Sortiment an Produkten und einem starken Fokus auf Qualität und Kundenservice ist das Unternehmen eine feste Größe in Gütersloh und Umgebung.

Fliesen Gütersloh: vielfältige Auswahl für jeden Geschmack

Die umfangreiche Auswahl an Fliesen macht Bussemas & Pollmeier zur ersten Adresse für Kunden, die auf der Suche nach hochwertigen Fliesen in Gütersloh sind. Ob für Badezimmer, Küchen oder Wohnbereiche – das Unternehmen bietet Fliesen in verschiedensten Designs, Farben und Materialien, um jedem Raum einen individuellen und stilvollen Charakter zu verleihen. „Unsere Fliesen zeichnen sich durch höchste Qualität und Langlebigkeit aus“, erklärt ein Unternehmenssprecher. „Wir legen großen Wert darauf, unseren Kunden Produkte anzubieten, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional sind.“

Bodenbeläge & Fliesen: Komplettlösungen aus einer Hand

Neben Fliesen bietet Bussemas & Pollmeier auch eine breite Palette an Bodenbelägen an. Von hochwertigen Parkett- und Laminatböden bis hin zu modernen Vinyl- und Designböden – das Unternehmen liefert für jeden Bedarf die passende Lösung. Die Kombination aus Bodenbelägen und Fliesen ermöglicht es den Kunden, ihre Räume harmonisch und stilvoll zu gestalten. „Unsere Kunden schätzen die Möglichkeit, bei uns alles aus einer Hand zu bekommen“, so der Unternehmenssprecher. „Unser umfassendes Sortiment und unsere Expertise sorgen dafür, dass jeder Kunde die optimale Lösung für seine individuellen Bedürfnisse findet.“

Innentüren: Stilvolle und funktionale Lösungen

Neben Fliesen & und anderen Bodenbelägen ist Bussemas & Pollmeier auch ein führender Anbieter von Innentüren. Das Sortiment umfasst eine Vielzahl von Türdesigns, die jedem Raum das gewisse Etwas verleihen. Von klassischen bis hin zu modernen Modellen bietet das Unternehmen Lösungen für jeden Geschmack und Einrichtungsstil. „Unsere Innentüren sind nicht nur optisch ansprechend, sondern auch technisch auf dem neuesten Stand“, so der Sprecher weiter. „Sie bieten hervorragende Schalldämmung und tragen so zu einem angenehmen Wohnklima bei.“

Digitale Beratung: Innovativer Service für die moderne Kundschaft

Ein besonderes Highlight des Unternehmens ist die digitale Beratung. In einer Zeit, in der viele Kunden den Komfort und die Flexibilität digitaler Lösungen schätzen, bietet Bussemas & Pollmeier eine umfassende digitale Beratung an. Kunden können sich bequem von zu Hause aus über die verschiedenen Produkte informieren und professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Dieses kann ebenfalls ganz einfach von Zuhause mit einem Klick kostenfrei über das direkte Terminbuchungstool gebucht werden. „Mit unserer digitalen Beratung möchten wir unseren Kunden ein Höchstmaß an Service bieten“, erläutert der Sprecher. „Unser Ziel ist es, den Einkaufsprozess so einfach und angenehm wie möglich zu gestalten.“ Mit einer künstlichen Intelligenz kann es teilweise dem Kunden bereits vor Ort dargestellt werden, wie ausgesuchte Produkte in einem Raum aussehen würden.

Über Bussemas & Pollmeier GmbH & Co. KG

Die Bussemas & Pollmeier GmbH & Co. KG ist ein renommiertes Unternehmen mit Sitz in Gütersloh, das sich unter anderem auf hochwertige Fliesen, Innentüren und Bodenbeläge spezialisiert hat. Mit einem starken Fokus auf Qualität, Kundenservice und innovative Beratungslösungen hat sich das Unternehmen als führender Anbieter in der Region etabliert. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: www.bussemas-pollmeier.de.

Sie möchten mehr über das Unternehmen erfahren oder direkt einen der begehrten kostenfreien Beratungstermine für die Bereiche Fliesen, Bodenbeläge & Innentüren buchen? Beratungstermin buchen

Egal, ob private Bauherren, Hoch- und Tiefbauunternehmen, Architekten, Kommunen, Fliesenleger, Dachdecker, Innenausbauer oder Gartenbauer: Mit einem riesigen Produktangebot und einer Vielzahl an starken Serviceleistungen unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Durchführung Ihres Bauprojekts.

Die Wurzeln unseres Unternehmens reichen zurück bis ins Jahr 1953, sodass wir mittlerweile auf eine 70-jährige Firmengeschichte zurückblicken können. Seit Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1953 sind wir konstant gewachsen und zählen heute mit unseren 5 Niederlassungen in Verl, Gütersloh, Bielefeld, Harsewinkel und Gütersloh-Avenwedde zu den leistungsstärksten Baustoffhändlern in Ostwestfalen. Seit 2015 sind wir Teil der Fretthold-Unternehmensgruppe.

Mit uns setzen Sie auf eine intensive und persönliche Beratung, auf umfassende Sortimente sowie eine fachgerechte und pünktliche Lieferung.

Unsere umfangreiche Logistik mit Spezialkränen spricht genauso für uns wie unsere langjährige Zusammenarbeit mit kompetenten Handwerksbetrieben aus der Region.

Ein partnerschaftliches Verhältnis mit unseren Kunden ist für uns als Baustoff-Partner entscheidend.

Kontakt

Bussemas & Pollmeier GmbH & Co. KG

Julian Beckmann

Oststrasse 188

33415 Verl

05207 – 990-0



http://www.diebaustoffpartner.de

