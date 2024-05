revolt 2er-Set ultradünne & superleichte monokristalline Solarmodule

Leicht und dünn: Lassen sich einfach installieren und wieder demontieren

– 2 monokristalline Solarmodule mit je 215 W zur flexiblen Anbringung

– Ultra-slim und superleicht: Rahmen nur 5,5 mm dünn, Gewicht je nur 7,75 kg

– Schwarz, Aluminium-Rahmen, wetterfest: IP68

– Je 64 Full Screen Mono-Zellen, 210 mm, 12 BB, Halbzellen

– 3 Bypass-Dioden, max. Systemspannung: 1.500 V DC, 30 A

– Schneelast Vorderseite: 5.400 Pa, Windlast Rückseite: 2.400 Pa

Die dünnen und leichten, monokristallinen Solarmodule von revolt ermöglichen die Unabhängigkeit

vom Stromversorger durch eine leistungsstarke Solarenergie von je 215 Watt. Die Module versorgen

Geräte wie Kühlschrank, Waschmaschine und Beleuchtung mit selbst erzeugtem Strom, was zu

erheblichen Kosteneinsparungen führt. Das schwarze Design der Solarmodule fügt sich zudem

nahtlos in nahezu jeden Baustil ein und sorgt für ein modernes Erscheinungsbild.

Die neuen Solarmodule sind 80 Prozent dünner und 40 Prozent leichter als herkömmliche Module. Mit

einem nur 5,5 mm dünnen Aluminiumrahmen und einem Gewicht von jeweils nur 7,75 kg ist die

Installation besonders einfach. Mit jeweils 12 Edelstahlkabelbindern lassen sich die Module sicher

und bequem am Balkongeländer befestigen und bei Bedarf ebenso einfach wieder demontieren. Das

macht sie ideal für Mietwohnungen und Orte, an denen eine feste Solaranlage nicht möglich ist.

Dank der patentierten Full-Screen-Technologie bleibt der Wirkungsgrad der Module konstant hoch.

Staub, Schmutz und Regenwasser, die sich bei herkömmlichen Modulen am Rahmen ansammeln und

den Lichteinfall blockieren, haben hier keine Chance. Die vollflächige Laminierung und die

abgerundeten Kanten sorgen dafür, dass Regenwasser ungehindert abläuft und Schmutz mitnimmt.

Auch Schnee findet kaum Halt und rutscht einfach ab. Das erhöht die Stromausbeute ohne

Mehraufwand um 6 bis 15 Prozent.

Die moderne Halbzellentechnologie teilt eine Solarzelle in zwei Halbzellen, was die elektrischen

Verluste verringert und die Leistung der Solarzelle und des gesamten Moduls erhöht. Dadurch kann im

Vergleich zu herkömmlichen Modulen mehr Solarenergie erzeugt werden.

Monokristalline Solarmodule haben einen hohen Wirkungsgrad und eine lange Lebensdauer. Mehrere

Module können zusammengeschaltet werden, um die Stromproduktion bei Bedarf weiter zu erhöhen.

0 % Umsatzsteuer bei Solarmodulen gem. § 12 Abs. 3 UstG

Die Besteuerung mit dem Steuersatz in Höhe von 0% gilt auch für die für den Betrieb einer

begünstigten Photovoltaikanlage wesentlichen Komponenten sowie den Speichern, die der

Speicherung des mit den Solarmodulen erzeugten Stroms dienen. Die Besteuerung mit dem

Steuersatz in Höhe von 0% gilt, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

– Verwendung für selbst betriebene Anlage unter 30 kW Peak lt. Marktstammdatenregister oder

– Verwendung für selbst betriebene Anlage auf/in der Nähe von einer Privatwohnung/ Wohnung

oder einem öffentlichen/anderen Gebäude, welches für Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt wird.

– Kein Weiterverkauf

Sofern die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist dieser Artikel auch mit dem MwSt-Satz

19% unter Artikel-Nr.: ZX-3565-905 erhältlich.

– Ultra-slim und superleicht: Alu-Rahmen nur 5,5 mm dünn, jeweils nur 7,75 kg leicht

– Patentierte Fullscreen-Technologie: Rahmen und Solarzellen bilden eine plane Ebene,

Regenwasser fließt ungehindert ab und spült Staub, Schmutz & Co. mit weg

– Modernste Solar-Halbzellen: für höchste Effizienz durch verringerte elektrische Verluste

– Hohe Effizienz: 18 %

– Je 64 monokristalline Solar-Halbzellen für hohen Wirkungsgrad und lange Lebensdauer

– Je 3 Bypass-Dioden: sorgen für optimale Stromausbeute und beugen Defekten vor

– Leistung (Pmax): je 215 Watt

– Leistungstoleranz: +/- 5 %

– Max. Netzspannung (Vmp): je 37,02 V DC

– Leerlaufspannung (Voc): je 43,68 V DC

– Max. Strom (Imp): je 5,81 A

– Kurzschlussstrom (Isc): je 6,14 A

– Systemspannung max.: 1.500 V DC

– Max. Wert der in Serie geschalteten Sicherung: 30 A

– Klasse A

– Brandschutzklasse C

– Schutzklasse II: Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung

– Wasserdicht: IP68

– Schneelast Vorderseite: 5.400 PA

– Windlast Rückseite: 2.400 PA

– Robuster und stabiler Rahmen aus Aluminium

– Farbe: schwarz

– Anzahl Solarmodule in Reihenschaltung: bis zu 33

– Anzahl Solarmodule Parallelschaltung: unbegrenzt

– Betriebstemperatur: -40 bis +85 °C

– Anschlusskabel mit MC4-kompatiblem Stecker: Länge 35 cm, Querschnitt: 12 AWG / 4 mm²

– Maße: je 122 x 94 x 0,55 cm, Gewicht: je 7,75 kg

– 2 Solarmodule inklusive Kabelbinder-Set (24 Stück, schwarz) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107917230

Hinweis: Für die Verwendung mit Mikro- und Hybrid-Invertern und Wechselrichtern. Grundsätzlich

sollte die Installation nur von fachkundigen Personen vorgenommen werden. Nicht für die Verwendung

mit Powerstations geeignet.

Preis: 249,99 EUR

Bestell-Nr. MW-1249-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-MW1249-3641.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/tAMfFZ2aWirYkRW

