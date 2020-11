Außenluftmessungen in der Nachbarschaft von Erdgas-Förderbetrieben

Im Oktober sind die landesweiten Luftmessungen in Niedersachsen gestartet, mit der die Erdgas-Industrie mögliche Immissionen im Umkreis ihrer Förderplätze erfassen lässt.

Im Auftrag des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V. (BVEG) wurden 70 Messpunkte an Wohnorten mit geringer Entfernung zu einer Erdgas-Förderanlage installiert.

Mit der Konzeption und Durchführung der Messkampagne wurde die Niederlassung Gelsenkirchen der Müller-BBM GmbH, als akkreditiertes und unabhängiges Ingenieurbüro mit der entsprechenden Expertise und Laborkapazität, beauftragt. Mit Hilfe von Passivsammlern werden die Konzentration von aromatischen Kohlenwasserstoffen (BTEX) in der Außenluft erfasst. Die Komponenten der genannte Stoffgruppe BTEX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylole) können, unabhängig von weiteren technischen Eigenschaften der jeweiligen Anlagen, als immissionsseitige Leitsubstanzen für alle Standorte im Rahmen der Erdgasförderung angesehen werden. Nach Abschluss der einjährigen Messphase und Auswertung der Analysen wird ein Abschlussbericht erstellt. Der Inhalt dieses Berichtes wird veröffentlicht.

Müller-BBM ist mit über 400 hochqualifizierten Mitarbeitern eine der führenden Ingenieurgesellschaften für Beratungsleistungen, Prüfungen und Planungen in allen Bereichen der Akustik, der Bauphysik und des Umweltschutzes. Wir untersuchen die Einwirkungen von Schall, Schwingungen, Wärme, Feuchte, Geruch und Schadstoffen sowie von elektromagnetischen Wellen auf den Menschen, auf Maschinen und auf die Umwelt. Wir quantifizieren, bewerten und beeinflussen diese Einwirkungen und bieten Ihnen komplette Lösungen aus einer Hand.

