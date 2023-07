Auswander-Coach: einfach sicher auswandern

erfolgreich Neuland erobern mit erfahrenem Auswanderer an deiner Seite

Warum nur für einen Sommerurlaub bleiben? Gerade in der Ferienzeit träumen viele vom Auswandern und Leben unter Palmen auf der thailändischen Insel Ko Pha-ngan oder inmitten der Natur des Vänern-Sees in Schweden. Doch weil es hunderte offene Fragen und quälende Unsicherheiten gibt, erfüllen sich nur wenige den Traum vom Auswandern. Aber die neue Plattform Auswander-Coach will das ändern. Welcher besondere Service macht Auswandern leichter?

Profitiere von bewährten „Auswander-Geheimtipps“ aus erster Hand

Seit Juni 2023 gibt es die Plattform Auswander-Coach für Deutsche, Österreicher und Schweizer, die ihre Heimat verlassen wollen. Neben hochwertigen Buchempfehlungen und einem ausführlichen Beratungsservice zur Auswanderer-Krankenversicherung kann sich der Kunde, ganz individuell, einen Auswander-Coach buchen. Dieser Mentor wohnt bereits in dem Land, wo der zukünftige Auswanderer auch gerne leben will.

Der große Pluspunkt dabei: Der Coach hat jede Menge „Geheimtipps“, kennt sich mit notwendigen Formalitäten aus und ist vor Ort gut vernetzt. Er beantwortet brennende Fragen rund ums Auswandern, wie z. B.:

Wo muss ich mich im neuen Land anmelden?

Wie finde ich eine neue Schule für mein Kind?

Brauche ich eine Arbeitserlaubnis oder ein Visum?

Soll ich eine Wohnung mieten oder kaufen?

Zuverlässige Starthilfe rund um den Erdball: mit individuellem Auswander-Coaching

Dabei kann die Beratung rund ums Auswandern online oder direkt vor Ort erfolgen.

Mehr als 80 Coaches, rund um den Erdball, sind hier schon als Auswander-Coaches registriert: von Tatevik aus Armenien bis Dennis aus Zypern. Auch Psychologen sind mit dabei. Sie nehmen sich ganz individuell Zeit für die Frage „Bin ich bereit fürs Auswandern?“

Erfolgreich auswandern ohne schmerzhafte Stolpersteine

Den beiden Gründern Thorsten und „Auswander-Papst“ Christoph ist dabei wichtig, dass Menschen durch die spezifische Auswanderer-Beratung frei und selbst bestimmt entscheiden können, wo und wie sie in Zukunft leben wollen.

Und noch ein weiterer Punkt ist wesentlich: Die Begleitung vor und während der Auswanderung muss sicher und zuverlässig sein.“Deshalb checken wir jeden Coach, bevor er auf unsere Plattform kommt“, erklärt Thorsten. „Außerdem führen wir Testbuchungen bei den Coaches durch, um die Beratungsqualität zu prüfen.“

In Zukunft möchten die beiden Gründer noch mehr Dienstleister auf der Plattform empfehlen: beispielsweise Sprachtrainer oder Umzugsservices. „Wir wollen, dass sich der zukünftige Auswanderer ein Rundum-sorgenfrei-Paket an einer Stelle bucht“, erklärt Christoph. Auch soll die Plattform noch in weiteren Sprachen, wie englisch, spanisch und portugiesisch übersetzt werden. So kann der besondere Auswander-Service noch mehr Auswanderwillige erreichen.

Wer auswandern will, steht oft vor einem Berg von Fragezeichen und Unsicherheiten. Die Webseite Auswander-Coach ist eine Plattform wo sich Auswanderwillige u. a. einen erfahrenen Auswanderer buchen können. Gemeinsam klären sie brennende Fragen, planen und führen die Auswanderung gemeinsam durch.

Kontakt

Sunshine Coaching

Antje Urban

Melanchthonstr. 6

01809 Heidenau

015175095514



https://www.auswander-coach.com/

Bildquelle: Foto von Valentin Antonucci: https://www.pexels.co