Monika Herbstrith-Lappe lässt „Gemeinsam aufblühen zwischen Wasser und Sternen“

Knapp 200 geladene Gäste feierten gemeinsam mit der Vortragsrednerin und Autorin, Physikerin und Neurowissenschaftlerin Monika Herbstrith-Lappe in der Wiener Urania ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum.

Als Denk-Leistungs-Sportlerin schloss die nunmehrige Motivationsexpertin bereits im Alter von nur 22 Jahren ihr Doppelstudium der Mathematik und Physik an den Verbindungsstellen zur Philosophie und Psychologie mit Notenschnitt 1,0 ab. Ihr physikalische Masterarbeit „Physik des Hörens, Sprechens und Gleichgewichthaltens“ hat sie 1993 an der Universität Klagenfurt 300 Mathematik- und Physikprofessor:innen auf einer Didaktikkonferenz vermittelt. Darum das 40-jährige Bühnenjubiläum.

In jungen Jahren workaholic ist jetzt nach vielfältigen psychologischen Ausbildungen und einem berufsbegleitenden Studium der Kognitiven Neurowissenschaft gesunde Schaffenskraft ihr Lebensthema. Monika Herbstrith-Lappe lebt Ihr Credo: „Work-Life-Balance? Life-in-Balance! Gesunde Balance zwischen den beruflichen und privaten Lebensbereichen sowie zwischen Freude am motivierten Schaffen und am genüsslichen Auftanken.“ Die evolutionspsychologisch und neurowissenschaftlich fundierten Zusammenfassung der Keynote Speakerin von Motivation: Menschen wollen gemeinsam Sinnvolles schaffen.

Ihre neurowissenschaftliche Masterarbeit zur mentalen Förderung von Leistungsstärke und Lebensglück, Gesundheit und Resilienz ist auch als Buch erschienen. Es trägt den Titel „Aufblühen statt Ausglühen – raus aus dem Stress & rein in den Flow“. Es bildet die wissenschaftliche Grundlage zu ihrem bereits mehrere tausendmal verkauften Ratgeber „leistungsstark & lebensfroh – Hochwirksame Impulse für nachhaltigen Erfolg, heiter-souveräne Leichtigkeit & empathische Lebensfreude“.

Die Meisterin im Wechselspiel zwischen Humor und Ernsthaftigkeit ließ es sich nicht nehmen, nicht nur eine Festansprache, sondern auch eine Keynote „Gemeinsam aufblühen zwischen Wasser und Sternen“ zu halten. Als begeisterte Extrem-Taucherin entführte sie dabei ihr Publikum in ihr Meer der Möglichkeiten. So wie wir unter der blauen Meeresoberfläche üppige ausgeklügelte Ökosysteme tauchend erkunden können, haben wir auch im trockenen Alltag immer mehr Möglichkeiten als wir auf den ersten Blick sehen. Mehr Möglichkeiten für mehr Erfolgs-Chancen. Denn – so ihr Credo: Zukunft braucht Zuversicht. Und Freude am Schaffen. Diese verkörpert die Motivationspsychologin von Zehen- bis Haarspitze.

Die Teilnehmer:innen dankten der humorvollen und motivierenden Speakerin für den inspirierenden und bestärkenden Vortrag mit mehrfachem Szenenapplaus und Standing Ovations.

Firmenkontakt

