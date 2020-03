Auszeichnung: Controlware ist Elite Partner von Arista Networks

Dietzenbach, 04. März 2020 – Controlware hat mit der Zertifizierung “Elite Partner” einen neuen Partnerstatus von Arista Networks erreicht. Die gemeinsamen Kunden profitieren von einer nochmals gestärkten Expertise und ausgeprägtem fachlichen Know-how. Unterstrichen wurde die erfolgreiche Zusammenarbeit zudem durch den gemeinsamen Auftritt im Rahmen der Controlware Roadshow zum Thema Automatisierung von IT-Infrastrukturen.

Controlware darf sich über eine weitere Zertifizierung freuen: Der Systemintegrator und Managed Service Provider ist Elite Partner des US-amerikanischen Netzwerktechnik-Herstellers Arista Networks und baut damit seine Kompetenz und Expertise auf dem Gebiet der Netzwerktechnik weiter aus.

Elite-Partnerschaft als besondere Auszeichnung

Die beiden Unternehmen blicken auf eine langjährige Zusammenarbeit zurück: Bereits seit 2007 baut Controlware kontinuierlich die entsprechende Fachkenntnis rund um das Portfolio von Arista Networks auf. Zeugnis der intensiven und guten Zusammenarbeit ist auch die große Zahl an gemeinsam realisierten Projekten – von der Beratung über die Konzeption und Realisierung softwarebasierter Cloud-Netzwerklösungen sowie Data Center Switching bis hin zu den entsprechenden Installations- und Supportdienstleistungen.

Controlware ist in der DACH-Region erst das zweite Unternehmen, das den Status Elite Partner innehat. “Als Elite Partner können wir unseren Kunden weitere Vorteile bei Beratung, Umsetzung und Managed Services von Netzwerklösungen bieten. Sie profitieren nicht nur von den leistungsstarken Arista Produkten, sondern erhalten gleichzeitig die themenübergreifende Kompetenz und das tiefgreifende Fachwissen aus unserem Haus”, sagt Bernd Schwefing, CEO von Controlware.

Arista: Magic Quadrant Leader für Data Center Networking

Arista Networks gehört zu den führenden Anbietern von softwaregesteuerten Cloud Networking-Lösungen für große Storage- und Computingumgebungen in Rechenzentren. Im Juli 2019 wurde das Unternehmen von Gartner zum fünften Mal in Folge als “Leader” im Magic Quadranten für Data Center Networking eingestuft.

“Wir freuen uns, mit Controlware einen starken und hochqualifizierten Partner an unserer Seite zu haben, der unsere Produkte bis ins Detail kennt und dadurch unseren gemeinsamen Kunden praxisorientierte Konzepte, leistungsstarke Lösungen sowie hochkarätige Services bietet”, sagt Detlev Knierim, Director für die Region DACH/EE bei Arista.

Arista auf der Controlware Roadshow Automatisierung

Als langjähriger Partner war Arista Networks auch auf der Controlware Roadshow zum Thema Automatisierung von IT-Infrastrukturen vertreten, die vom 11.-20. Februar 2020 in sechs deutschen Städten stattfand. Die Experten des Netzwerk-Pioniers haben über die Vereinfachung des Netzwerkbetriebs durch Echtzeitmonitoring und Automatisierung informiert – unter anderem über die automatisierte Bereitstellung, prediktive Überwachung und das vereinfachte Troubleshooting für höchste Netzwerk-Verfügbarkeit.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist einer der führenden unabhängigen Systemintegratoren und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Application Delivery, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das rund 840 Mitarbeiter starke Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

