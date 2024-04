Auszeichnung zum Unternehmen des Jahres in der Region Reutlingen 2024

Auch in diesem Jahr wurden besonders engagierte und erfolgreiche Unternehmer ausgezeichnet

Seit vielen Jahren bewerben sich Unternehmen aus der gesamten Region Reutlingen um die begehrte Auszeichnung. Im jährlichen Wettbewerb werden besondere unternehmerische Leistungen der Unternehmen in den Kategorien „Strategie & Marketing“ und „Soziales Engagement“ ausgezeichnet. In diesem Jahr wurde jedoch nur einem Gewinnerunternehmen die Urkunde und ein Preis übergeben.

„Wir freuen uns, auch in den aktuell turbulenten Zeiten, einem sehr engagierten und erfolgreichen Unternehmen in Reutlingen und Umgebung diese Wertschätzung entgegen bringen zu können“, freute sich Volker Feyerabend, Präsident der Unternehmerrunde Reutlingen, Eningen und Vorsitzender der 3-köpfigen Jury des Wettbewerbs. Und die Auszeichnung zu erhalten ist durchaus etwas Besonderes. So wurde im Bereich „soziales Engagement“ zum ersten Mal keinen Preis für „außergewöhnliches soziales Engagement“ vergeben. Die Jury befand keine der Bewerbungen als auszeichnungsfähig.

Christiane Koester-Wagner, erste Vorsitzende des Reutlinger Spendenparlaments, bringt als Jurorin Erfahrung aus dem Gesundheitsbereich, der Verwaltung und dem sozialen Bereich mit in die Jury ein. Durch die Arbeit mit über dreihundert sozialen Projekten des Spendenparlaments und der Beurteilung dieser, hat sie auch im gemeinnützigen Bereich langjährige Erfahrungen.

Hansjörg Schühle, erster Vorstand des Managerbundes Reutlingen, mit eigenem Maler- und Ausbau-Handwerksbetrieb in Degerschlacht, weiß, worauf er als Juror bei den Bewerbungen schauen muss. Sein Blick auf Qualität, hochwertige Dienstleistungen und besonders Engagement ist in der Jury sehr geschätzt.

Die Unternehmerrunden unterstützen seit 2006 mit ihren Initiativen nicht nur Gründer, die sich am Markt etablieren wollen, sondern sind aktive Netzwerker und teilen ihr Wissen und „best practices“ untereinander. So wurde der Wettbewerb um unternehmerische und soziale Höchstleistungen anzuerkennen, gemeinsam mit der APROS Consulting & Services, ins Leben gerufen. Das APROS Team der Unternehmensberatung, Werbe- und Presse-Agentur um Volker Feyerabend ist erneut Hauptsponsor. Sie unterstützen die Infrastruktur, begleiten und vermarkten die Preisträger im Rahmen des Wettbewerbs. Und um den sozialen und Gesundheitsbereich zu betonen, wurde in der diesjährigen Runde zusätzlich das durch den Baden-Württemberg Landespreis familyAward 4.0 prämierte SPARTANER-Team.de als weiterer Hauptsponsor gewonnen.

Johannes Stutzbach, Geschäftsführer der Bold & Bright GmbH, die im B2B Bereich der Werbetechnik unterwegs ist, unterstützt als Preissponsor gern die Arbeit der lokalen Wirtschaft und ist überzeugt von der Nachhaltigkeit des Wettbewerbs. „Hier bekommen die Gewinner eine besondere Anerkennung mit Stellenwert“, so Stutzbach.

Auch dürfen sich die diesjährigen Preisträger über einen ergänzenden Preis-Baustein aus der Fotografie freuen. Daniel Schneider wird den Gewinnerfirmen als Spezialist für die individuelle Firmenfotografie zur Verfügung stehen. Schneider betont „die Transparenz des Wettbewerbes und die Anerkennung durch die Jury ist schon etwas Einmaliges bei uns in der Region“.

Und nicht zu vergessen! Dieses Jahr wurde als „Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen“ in der Kategorie „Strategie und Marketing“, Joscha Hohnberg und Mario Müller von „Ihre Zimmerei“ als Gewinner gekürt. Im vergangenen Jahr wurde der Firmenumsatz nicht nur auf 2,5 Millionen Euro gesteigert, sondern auch der Neubau eines neuen Standortes mit Nachhaltigkeitszertifizierung in Metzingen begonnen. Der erstaunliche Erfolgsweg machte dieses große Investitionsprojekt möglich, dass jetzt aktuell auch noch mit einem Ausbau der Werkstatt und Fertigung mit Euro 500.000 ergänzt wird.

Das 2011 gegründete Unternehmen für fortschrittlichen Holzbau und Wohnraumgestaltung konnte die Anzahl der Mitarbeiter im letzten Jahr auf 18 erweitern. Es wurden nicht nur weitere Fachkräfte eingestellt, sondern die Anzahl der Auszubildenden auf 6 erhöht. Und ihr Wachstum geht weiter. Aktuell soll das Nachwuchs-Team von „Ihre Zimmerei“ um drei weitere Azubis ausgebaut und weitere Fachkräfte eingestellt werden.

Erneut zeigte sich: das Feld besonders erfolgreicher engagierter Unternehmen und Teilnehmer ist beeindruckend. Hochwertige Bewerbungen aus den unterschiedlichsten Branchen werden miteinander verglichen und nur Außergewöhnliches prämiert.

Der Wettbewerb soll auch weiteren Unternehmen Anreiz bieten, sich für die Region zu engagieren. Der Ruf der Auszeichnung ist beispielhaft und die Jury um Volker Feyerabend betont „Eine Teilnahme ist immer zu empfehlen.“, und an die weiteren Bewerber gerichtet, ergänzen sie, „…wer bisher nicht gewinnen konnte, kann es in den kommenden Jahren gerne erneut versuchen“.

Weitere Informationen:

www.Unternehmer-Reutlingen.de/Initiativen/Unternehmer-des-Jahres

www.ihre-zimmerei.com

APROS Consulting & Services GmbH Unternehmensberatung, Werbeagentur, PR-Agentur und ganzheitliche Dienstleistungen.

Seit mehr als 22 Jahren sind wir aktiv und stabil für unsere Kunden tätig z. B. bei Themen wie Strategien, Prozesse, IT, Kooperationen, Hosting, SEO, Social Media, Marketing, PR, Vertrieb und Werbung.

Wir sind mittlerweile mit 30 Spezialisten in Reutlingen Tübingen, Eningen, Stuttgart, Nagold und deutschlandweit vertreten und auch der Ausbau der Geschäftsfelder geht stetig und konstant voran.

„Die Firmenphilosophie Idee und Umsetzung durch praxiserfahrene Spezialisten, hat sich im Lauf der Jahre bestens bewährt.“

Kontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen – Reutlingen

49 (0)7121-9809911



https://www.APROS-Consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.