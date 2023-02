Autor Emanuell Charis sagte Erdbeben voraus

Emanuell Charis‘ vorausschauende Vision hat sich bewahrheitet.

Am 6. Februar 2023 ereignete sich im türkisch-syrischen Grenzgebiet ein schweres Erdbeben mit hunderten Todesopfern. Die Rettungsarbeiten sind zum Zeitpunkt dieser Meldung in vollem Gange, die internationale Hilfsbereitschaft ist enorm groß: Zahlreiche Länder haben bereits ihre Unterstützung zugesagt.

In seinem Buch Prophezeiungen (erschienen am 17. Januar 2023 im Jerry Media Verlag) sagte Emanuell Charis dieses Ereignis präzise voraus:

„Zudem kommt es zu gewaltigen Naturkatastrophen, zu denen unter anderem Vulkanausbruche oder Erdbeben zahlen. Diese Phänomene werden weltweit auftreten; insbesondere die Türkei und Griechenland werden von starken Erdbeben heimgesucht.“ (Seite 43)

Einmal mehr hat der bekannte Hellseher mit seinen Vorhersagen recht behalten. Um auf die Zukunft und weitere Ereignisse vorbereitet zu sein, ist es empfehlenswert, sein Buch zu lesen. Dies vor allem deshalb, weil Charis darin Hoffnung macht: Detailliert legt er in Prophezeiungen dar, dass und warum wir auf eine bessere Welt zusteuern – und was auf dem Weg dorthin geschehen wird.

Emanuell Charis‘ spektakuläre Reihe von Zukunftsvisionen „Die Dunkle Zeiten“ sollte gelesen werden! Es wird kein „Ende der Welt“ geben, sondern eine Zukunft, die vom technischen Fort-schritt und wirtschaftlicher Expansion geprägt sein wird. Es wird jedoch örtlich begrenzte Umwelt-Katastrophen, Kriege und ein deutlicher Rückgang der Moral geben, aber keine allumfassende Katastrophe.

Doch was ist der Sinn des Lebens, wenn die Menschen nur noch um ihr Überleben kämpfen und jeden Tag unter schrecklichen Bedingungen leiden müssen?

Emanuell Charis gibt mit seinen Buch Hoffnung: Es geht immer weiter! Auch in den dunkelsten Zeiten gibt es Licht am Ende des Tunnels.

Emanuell Charis

Prophezeiungen

Jerry Media Verlag, Zürich

ISBN: 978-3952527948

Seiten: 142

Preis: 12,99 Euro

