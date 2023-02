Weltrekord und Excellence Award für Alexander Claas

Unternehmer spricht und begeistert Publikum über die Führung in Unternehmen für den größten Wandel der modernen Zeitgeschichte!

„Lasst uns die Welt endlich retten!“ Mit diesen Worten beendete Alexander Claas, aus Niedersachsen, seine Rede beim 13. Internationalen Speaker Slam und begeisterte damit das Publikum.

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der Internationale Speaker Slam nun in Mastershausen (Rheinland-Pfalz) statt. Mit 147 Rednern aus 21 Ländern, auf zwei Bühnen, wurde damit sogar ein neuer Weltrekord für den größten Rednerwettstreit aufgestellt.

Der Speaker Slam ist ein internationaler Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Bei dem diesjährigen Speaker Slam ist auch der Celler Unternehmer Alexander Claas angetreten und inspirierte mit seiner Botschaft das Publikum, welches aus Unternehmern und Führungskräften bestand. „Der größte Wandel der modernen Zeitgeschichte hat begonnen. Jetzt ist die Zeit unsere Unternehmen mit Sinn zu füllen und echten Mehrwert zu geben.“ – so, Alexander Claas bei seinem Vortrag.

Der Unternehmer und Speaker hat es sich zur Aufgabe gemacht die großen Herausforderungen unserer Gesellschaft, wie Klimawandel, Armut und Depression, zu bekämpfen. Er setzt dabei vor allem auf die Führungskräfte in Firmen und zeigt ihnen, wie sie mit den bevorstehenden gesellschaftlichen Umbrüchen umgehen müssen.

Nach einer langen Warteliste, einer Vorqualifikation der Finalisten und schließlich noch einer Auswahl durch eine Scouting-Jury hat es Alexander Claas nicht nur auf die Bühne geschafft, sondern wurde anschließend für seinen Vortrag sogar mit dem „Excellence Award“ vom Veranstalter Hermann Scherer ausgezeichnet.

