Full-Service Fotoaktionen an neuen Standorten

Event-Dienstleister click it erweitert sein Einsatzgebiet

Schon letztes Jahr war der Hype um Veranstaltungen und die Rückkehr von Live-Events stark zu spüren. In 2023 wird diese Entwicklung weitergehen und Live-Veranstaltungen werden endgültig wieder in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Hierfür unterstützt click it Unternehmen und Marken dabei, kreative nutzergenerierte Inhalte in Form von Fotos sowie Videos zu erstellen und sorgt für Interaktion mit dem Publikum. Um seinen Kunden noch besseren Service sowie eine komplette Projektabwicklung am Einsatzort zu bieten, hat sich click it auch personell breiter aufgestellt und sein „Vor Ort-Einsatzteam“ wieder entscheidend ausgebaut.

Um noch schneller, effektiver und kundenorientierter auf unterschiedlichste Kundenwünsche einzugehen und die maßgeschneiderten Fotolösungen im Full-Service-Paket anzubieten – ganz egal ob digital, hybrid oder live – wurde das click it-Team um drei neue kreative und erfahrene Köpfe erweitert. Diese verstärken ab sofort einerseits das Backoffice als auch das Außenteam.

Foto-Power für ganz Deutschland

Event-Profi Oktay Mann, der mit seiner eigenen Eventmarke „Kickerkönig“ schon viele Jahre am Markt tätig ist, ist ab sofort mit einem mehrköpfigen Team für click it im Süden Deutschlands unterwegs und unterstützt Kunden dabei, ihre individualisierte Fotoaktion perfekt in ihre Veranstaltung einzubinden.

Für Mittel- und Norddeutschland konnte mit David Hildebrandt ein echter Marketing-Profi gewonnen werden, der einschlägige Erfahrung im Messebau mit sich bringt und demzufolge auch beim Thema Messen der passende Ansprechpartner für eine zielgenaue Fotoaktion ist. Darüber hinaus unterstützt er mit einem mehrköpfigen Team click it-Kunden mit individuellen, auf das jeweilige Event zugeschnittenen Fotoaktionen.

Um auch hinter den Kulissen und in der Kundenberatung noch agiler zu werden, konnte zusätzlich mit Lena Schrödl ein echtes Energiebündel und Kommunikationstalent gewonnen werden, die über zehn Jahre Medien- und Marketingerfahrung mitbringt und bei der zukünftig im Projektmanagement alle Fäden zusammenlaufen.

Kick-Off-Events im Startblock

Gerade jetzt, wo viele Kick-Off-Events stattfinden, sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt: „Bei solchen Events geht es darum, Menschen zusammenzubringen, zu motivieren und einen bestimmten Kurs für die unmittelbare Zukunft zu setzen. Deshalb gilt es das Motto des Events in den Köpfen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu verankern. „Wir zielen immer darauf ab, erlebbare Emotionen zu erzeugen. Grundlage hierfür ist ein funktionierendes und schnell einsatzfähiges Team. Genau das haben wir durch personelle Verstärkung und die damit einhergehende Erweiterung unseres Einsatzgebietes erreicht“, so Ronny Buck, Geschäftsführer von click it.

click it wurde 2009 von Sybille und Ronny Buck in Reutlingen bei Stuttgart gegründet und etablierte die mobile Fotobox als innovatives und crossmediales Marketingtool. 2015 verstärkte das Unternehmen seine Tätigkeit im digitalen Bereich und entwickelte eine zentrale Foto-Plattform für Foto-Sharing inklusive Foto-Uploader. Damit erschloss das Unternehmen Online-Fotoaktionen als neuen Markt. Aus der Fotobox entwickelte sich eine ganze Reihe kreativer Online-Tools, die auch in herausfordernden Zeiten weiterhin das Motto „branded smiles“ transportieren. Mittlerweile bietet das Unternehmen zahlreiche Tools, die sich u. a. um Teilnehmeraktivierung, Kundenbindung, Leadgenerierung, Mitarbeitermotivation und vieles mehr drehen.

