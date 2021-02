auvisio In-Ear-Stereo-Headset IHS-720.anc mit ANC

Beste Digital-Qualität bei Telefonie & Musik

Kabelloses Musik-Vergnügen in Stereo: Diese True-Wireless-Ohrhörer von auvisio kommen völlig ohne Kabel aus. Denn sie koppeln sich kabellos miteinander und per modernem Bluetooth 5 mit dem Mobilgerät!

Musikgenuss ohne störende Außengeräusche: Dank aktiver Geräusch-Unterdrückung wird der Umgebungslärm effektiv gemindert – ob auf der Straße, im Zug, Bus oder Flugzeug. Die Ultra-Bass-Technologie sorgt zudem für eine besonders kräftige Bass-Wiedergabe.

Ideal auch zum Telefonieren: In jedem Ohrhörer ist ein Mikrofon integriert. Gespräche nimmt man per Touchtaste direkt am Headset an – die Musikwiedergabe pausiert automatisch.

Zugriff auf Siri und Google Assistant per Knopfdruck: Einfach den digitalen Sprachassistenten nutzen, ohne das Handy in die Hand zu nehmen. Per Multifunktionstaste meldet sich Siri bzw. der Google Assistant und ist bereit für die Anfrage.

2in1-Aufbewahrungs- und Lade-Etui: Dank Powerbank mit 500 mAh Kapazität lädt man das Headset auf, wenn man es nicht benutzt. Bis zu 3-mal, auch unterwegs ohne Anschluss ans Stromnetz.

– Kabellose In-Ear-Bauweise für vollen Klang ohne störende Außengeräusche

– True Wireless: komplett kabelfrei für größtmögliche Bewegungsfreiheit

– Bluetooth 5 mit bis zu 40 m Reichweite, Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

– Kabellose Audio-Übertragung von Smartphone, Tablet-PC und Bluetooth-fähigen Audiogeräten

– Auto Connect: automatische Verbindung mit Bluetooth-Gerät, das bereits einmal gekoppelt war

– Freisprechfunktion dank integriertem Mikrofon in jedem Ohrhörer

– Active Noise Cancelling (ANC): unterdrückt Stör- und Umgebungs-Geräusche um bis zu 23 dB

– Besonders kräftige Bass-Wiedergabe dank Ultra-Bass-Technologie

– Multifunktions-Touchtaste an jedem Ohrhörer für bequeme Steuerung

– Direkter Zugriff auf Sprachassistenten: kompatibel zu Siri bzw. Google Assistant

– Frequenzbereich: 50 – 20.000 Hz

– Empfindlichkeit Ohrhörer: 98 dB (+/- 3 dB)

– Empfindlichkeit Mikrofon: 42 dB (+/- 3 dB), ANC-Mikrofon 38 dB (+/- 1 dB)

– Robuste Powerbank-Box zum Laden und Aufbewahren des Headsets

– Ohrhörer schalten sich beim Laden in der Ladebox aus und koppeln sich nach dem Entnehmen aus der Box selbstständig

– Stromversorgung Headset: integrierter LiPo-Akku mit 40 mAh je Ohrhörer, für bis zu 5 Stunden Musikgenuss / Telefonie je Ladung

– Stromversorgung Lade-Etui: integrierter LiPo-Akku mit 500 mAh Kapazität für bis zu 3 Headset-Aufladungen, lädt über USB Typ C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße Ohrhörer: je 23 x 37 x 20 mm, Gewicht: je 5 g

– Maße Ladebox: 46 x 57 x 23 mm, Gewicht: 50 g

– Stylisches Design in weiß

– Headset IHS-720.anc mit 2 Ohrhörern inklusive Powerbank-Ladebox, Silikon-Aufsätzen in 3 Größen, USB-C-Ladekabel und deutscher Anleitung

Preis: 59,95 EUR

Bestell-Nr. PX-2487-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-PX2487-1260.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/OChJmmHk

