auvisio Mobiler Full-HD-IPS-Touchscreen mit 39,6 cm/15,6″

Externer Touchscreen-Monitor für viele Geräte

– Mit Touch-Funktion perfekt als Gaming- oder Zweitmonitor

– Zum Verbinden mit Smartphones, Nintendo Switch, Laptops und MacBooks

– Kompatibel mit Samsung DeX-Tablets und -Smartphones

– IPS-Display für kontrastreiche und brillante Farben

– Mit Full-HD-Auflösung und Stereo-Lautsprecher

– Ausdauernder Akku für bis zu 5 Stunden Laufzeit

Mit einem zusätzlichen Bildschirm erweitert man die Desktop-Oberfläche des Laptops oder MacBooks einfach per HDMI- und USB-Typ-C-Anschluss – und macht sich so das Arbeiten am Rechner viel bequemer. Dank Full HD und Stereo-Lautsprecher lassen sich die Endgeräte sogar in ein kleines Heimkino verwandeln.

Am Smartphone mit bester Sicht aufs Geschehen zocken: Spiele genießt man unterwegs auf dem großen Bildschirm von auvisio. Auch mit der Nintendo Switch! Dank Akku und schlanken Maßen nimmt man den Monitor überallhin mit.

Im Handumdrehen verbunden per Samsung DeX: Das kompatible Smartphone kommt im Desktop-Modus ganz groß raus – einfach USB-C-Kabel anschließen, fertig!

Mit bequemer Touch-Bedienung wie am Smartphone und Tablet-PC: Dank berührungsempfindlicher Oberfläche reicht ein Finger-Tipp! Mit mehreren Fingern zoomt man sogar in eine Landkarte, vergrößert eine Internetseite u.v.m.

– Perfekt als Gaming-Monitor für Smartphones und Nintendo Switch oder als Zweitmonitor für Notebooks und MacBooks

– Touchscreen mit 39,6 cm / 15,6″ Bildschirmdiagonale, Seitenverhältnis: 16:9

– Unterstützt Multi-Touch-Gestensteuerung im DeX-Modus: Eingabe und Bedienung mit bis zu 10 Fingern gleichzeitig möglich

– IPS-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung für kontrastreiche und brillante Farben

– Full-HD-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel

– Für Smartphones und Notebooks mit USB-C-Anschluss, z.B. Samsung Galaxy, Huawei Mate 10/20 Pro und Apple MacBook

– Kompatibel mit Samsung DeX: zum Verbinden mit Samsung Galaxy S8/9/10(+), Note 8/9/10(+) u.v.m.

– Schnittstellen: USB 2.0, USB Typ C, HDMI, 3,5-mm-Klinkenbuchse

-Steckplatz für SD(HC/XC)-Speicherkarte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Integrierte Stereo-Lautsprecher: 3 Watt Spitzenleistung

– Robust und aufstellbar: Metallrahmen mit ausklappbarem Standfuß, Winkel frei einstellbar

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 10.000 mAh für bis zu 5 Stunden Laufzeit, lädt per 230-Volt-Netzteil

– Maße: 37 x 23,7 x 1,2 cm, Gewicht: 1,2 kg

– Monitor inklusive Netzteil, HDMI-Kabel, USB-Typ-C-Kabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107367585

Preis: 247,70 EUR

Bestell-Nr. NX-4687-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4687-1120.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/eqBJmLtj

