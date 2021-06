AWEK microdata GmbH schließt sich der Zucchetti Group an

Zucchetti erweitert Angebot im Einzelhandel, um führende Position der Gruppe im deutschsprachigen Raum zu stärken

Zucchettis Angebot für Einzelhändler wurde um eine leistungsstarke, kundenorientierte Lösung bereichert, die die führende Position der Gruppe im deutschsprachigen Raum stärken soll: Die AWEK microdata GmbH ist seit über 30 Jahren einer der führenden deutschen Anbieter von Kassensoftware und umfassenden Services für den mittelständischen Einzelhandel.

AWEK entwickelt mit der euroSUITE eine professionelle Softwarelösung für Zentrale, Filialmanagement und den Point-of-Sale mit dem Ziel, Kunden durch Zuverlässigkeit, Innovation und Kundenzentrierung bestmöglich zu unterstützen und gemeinsam für ihren Erfolg zu arbeiten.

Diese Werte sowie das Know-How der Mitarbeiter und Produkte machen AWEK zur perfekten Ergänzung zur Zucchetti-Gruppe. Seit dem 20. Mai ist die AWEK microdata GmbH Teil der Zucchetti Gruppe.

Zucchetti freut sich, die Retail-Experten im Team der Zucchetti Germany GmbH zu begrüßen und damit die bereits umfangreiche Einzelhandelsexpertise der Gruppe zu stärken und auszubauen.

Neben Michael Schildhauer, der weiterhin als Geschäftsführer fungieren wird, verstärken Dirk Schwindling und Martin Becker das Führungsteam.

Dirk Schwindling, CSO der Zucchetti Gruppe:

“Deutschland, sowie die gesamte DACH-Region ist ein essenzieller Markt für Zucchetti. Der Einzelhandel ist einer unserer Hauptschwerpunkte und wir freuen uns, dass wir AWEK microdata für uns gewinnen konnten. Dies ist eine wichtige Ergänzung in unserer iCore-Strategie, ein differenziertes Portfolio von Softwarelösungen anzubieten, in dem euroSUITE zusammen mit den vorhandenen POS-Lösungen TCPOS und ePOS Cloud ein starker Protagonist für unseren Erfolg sein wird.”

Martin Becker, Managing Director der Zucchetti Germany GmbH:

“Wir freuen uns die AWEK microdata GmbH in der Zucchetti Familie willkommen zu heißen. Gemeinsam mit dem erfahrenen Team können wir unseren Kunden aus dem Handel mit dem Produkt euroSUITE eine weitere innovative, leistungsstarke Softwarelösung anbieten. Die hierdurch entstehenden Mehrwerte spiegeln perfekt die DNA beider Unternehmen wider.”

Michael Schildhauer, Geschäftsführer der AWEK microdata GmbH:

“Unsere euroSUITE-Produktfamilie wird das Lösungsportfolio der Zucchetti-Gruppe im POS-Bereich weiter verstärken und mit der Zugehörigkeit zu Zucchetti ergeben sich neue Integrationsmöglichkeiten mit den HR-Tools und den ERP-Systemen von Zucchetti. Dies ermöglicht es uns, unseren Kunden eine gesamtheitliche Lösung anzubieten. Ich freue mich auf eine spannende Zeit, großartige Projekte und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe.”

Mit mehr als 7.000 Personen, einem landesweiten Vertriebsnetz von mehr als 1.650 Partnern in Italien und 350 in weiteren Ländern und über 700.000 Kunden ist die Zucchetti Group eines der wichtigsten italienischen IT-Unternehmen.

Die Zucchetti Group bietet Software, Hardware und IT-Dienstleistungen für Unternehmen, Buchhalter, Berater und Handelsverbände an, welche sich einen erheblichen Wettbewerbsvorteil sichern und sich für all ihre IT-Bedürfnisse auf einen einzelnen Partner verlassen wollen.

TCPOS ist die POS-Software der Zucchetti-Gruppe für Retail, Hospitality und Freizeit. www.zucchetti.com

