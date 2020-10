Ayurveda-Aus- und Weiterbildungen Online

Onlineschulungen als gute Alternative für normalen Präsenz-Unterricht in Corona-Zeiten

Die Corona-Zeit nutzen, um sich im Ayurveda weiter zu bilden.

Gerade jetzt, wenn im Außen alles auf ein Minimum beschränkt ist, entsteht Raum für Fortbildungen.

Manch einer wird die Unsicherheit spüren, was die kommende Zeit bringen mag.

Doch es gibt im deutschsprachigen Raum das geflügelte Wort: Wissen ist Macht. Es geht auf den englischen Philosophen Francis Bacon zurück, der 1561 – 1626 lebte.

Mit Wissen und Können habt man also Werkzeuge in der Hand, mit denen man jede Situation besser meistern kann. Was liegt also näher als sich gerade in Krisenzeiten um sich und die eigene Gesundheit und um Fortbildung zu kümmern.

Nun leben wir in einer Zeit, in der Reisen problematisch geworden ist. Es gibt Einschränkungen, die nicht vorhersehbar sind und mit denen man leben muss, das sieht man gerade jetzt wieder, in denen im November alles stark eingeschränkt ist.

Gerade da sind Onlineschulungen sehr wertvoll, denn sie ermöglichen das Lernen, ohne Reisen und ohne Einschränkungen. Seit ca. 6 Monaten gibt es die meisten Ayurveda Aus- und Fortbildungen der Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler auch als Online-Schulungen. Dabei werden die Schulungen ganz individuell vom Ayurveda-Lehrer Wolfgang Neutzler betreut.

So kann man die Grundlagen des Ayurveda mit der Ayurveda-Konstitutionsbestimmung und auch den Ayurveda-Grundlagen-Kochkurs in jeweils 6 Modulen lernen.

Auch die ayurvedische Schwangerenmassage, die Marmapunktmassage und die Kursleiter-Ausbildung für ayurvedische Babymassage ist Online erlernbar. Einige Teilnehmer der Kurse waren zuerst etwas kritisch.

Geht “massieren Online lernen” denn überhaupt?

Diese Frage höre ich immer wieder und ich kann hier nur antworten “Ja, das geht”.

Die Massagen sind als Video aufgenommen, alle Griffe werden zusätzlich in einem Skript mit Bildern erklärt und der Ablauf der Massage wird zusätzlich auf MP3 aufgenommen, damit wird dann die Massage eingeübt.

Zusätzlich gibt es zu jedem Modul noch ausführliche Informationen als Video und als PDF. Da ich seit 30 Jahren unterrichte sind auch meine Erfahrungswerte mit im Unterricht einbezogen. Dies schätzen viele Menschen, denn diese gab es auch im Präsenzunterricht, dort aber nicht schriftlich – manches ging bei der Fülle des Unterrichts einfach verloren, jetzt bleibt jedem Teilnehmer diese Inhalte in einem internen übersichtlichen Bereich erhalten und diese können immer wieder abgerufen bzw. angeschaut werden.

Viele Teilnehmer schätzen es sehr, dass die Ausbildungsinhalte umfassender als beim Präsenzunterricht sind und dass sie nach absolvieren eines Kurses oder Ausbildung Zugriff auf alle Lerninhalte und auf Updates haben, die die Ausbildungsinhalte noch vervollständigen, bzw. erweitern. Und was auch sehr geschätzt wird, ist die intensive Betreuung in der Ausbildungszeit und danach.

Mittlerweile wird auch die Ausbildung: Ayurveda-Ernährungsberater online angeboten. Dies ist eine umfassende Ayurveda-Ausbildung, die für die Teilnehmer mehr Gesundheit möglich macht. Sie gibt aber auch als Fachfortbildung die Möglichkeit, in Zukunft qualifiziert Ayurveda-Konstitutionsbestimmungen, Ernährungsberatungen, Kochkurse etc. nebenberuflich oder hautberuflich im Gesundheits-Vorsorge-Bereich selbstständig anzubieten. In dieser Ausbildung erlernen die Teilnehmer auch, wie man diese Angebote qualifiziert Online durchführt.

Kürzlich kam eine ältere Dame zu mir, die meine Ayurveda-Gewürze bei mir kaufte. Sie fragte nach einem nächsten Kochkurs – ich erzählte ihr, dass ich im Moment nur Online-Kurse anbiete, auch den Kochkurs.

Sie meinte dann: Vor einiger Zeit hätte ich es mir noch gar nicht vorstellen können, etwas Online zu machen. Mittlerweile mache ich meine Yoga-Unterricht Online und bin begeistert. Ich werde es auch gerne mit dem Kochkurs versuchen. Und das Ergebnis: Sie war begeistert, denn sie konnte in Ruhe alles einkaufen (Rezepte werden mitgeliefert). Und sie fand es als besonders schön, dass sie bei jedem Rezept unmittelbar dabei war.

In einem Präsenz-Kochkurs hat jeder Teilnehmer 1-2 Rezepte, die selbst gekocht werden. Insgesamt sind es ungefähr 10 Rezepte pro Kurs, die so gekocht werden, doch die meisten Rezepte bekommt man nur als Ergebnis mit (wie das Gericht schmeckt) und man erfährt kurz, wie es gekocht wurde.

Bei meinem Online-Kurs sind es ca. 30 Rezepte, die gekocht werden und bei jedem kann der Teilnehmer mir direkt beim Kochen über die Schulter schauen.

Manch Interessierter wird jetzt vielleicht sagen: ich würde ja gerne, aber die Unsicherheit der Lebenssituation, des Arbeitsplatzes etc.

In der Ayurvedaschule von Wolfgang Neutzler kann man alle Ausbildungen und Fortbildungen auch in überschaubaren Raten bezahlen, so dass finanziell kein Stress entstehen muss, egal wieviel der Teilnehmer lernen möchte. Diesbezüglich können Teilnehmer sich gerne direkt an den Autor dieses Artikels wenden, der gerne ein individuelles Ausbildungskonzept bespricht.

Ayurveda-Aus- und Fortbildungen, bequem online lernen

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule.

Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen in Krisen-Situation.

Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern.

Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

Firmenkontakt

Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler

Wolfgang Neutzler

Wittelsbacherstr. 19

89423 Gundelfingen/Donau

0157 51271025

info@schule-fuer-ayurveda.de

https://www.schule-fuer-ayurveda.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.