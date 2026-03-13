Bad Homburg: WHS verkauft Tiefgaragenstellplatz

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau (WHS) verkauft in der Wohnanlage Am Weidenring 44-50, Bad Homburg einen Tiefgaragenstellplatz zur Erstnutzung. Es handelt sich um den oberen Stellplatz eines Doppelparkers in einer modernen Neubau-Wohnanlage mit gut beleuchteter Tiefgarage und unkomplizierter Ein- und Ausfahrt.

Bad Homburg gewinnt als Wohn- und Wirtschaftsstandort stetig an Attraktivität. Am Standort Weidenring trifft lokaler Wohnbedarf auf die Bedürfnisse von Pendlerinnen und Pendlern Richtung Frankfurt. Während der Anwohnerparkausweis lediglich die Erlaubnis zur Suche, aber keine Platzgarantie darstellt, bietet ein Tiefgaragenplatz echte Planungssicherheit – sowohl für den morgendlichen Weg zur Arbeit als auch für den entspannten Feierabend.

Sichere und komfortable Parkmöglichkeit

Der Tiefgaragenstellplatz in der Wohnanlage Am Weidenring 44-50 ist ideal für Anwohnerinnen und Anwohner, Eigentümerinnen und Eigentümer oder Pendlerinnen und Pendler aus der Umgebung. Er bietet eine sichere und komfortable Parkmöglichkeit direkt vor Ort, im Winter entfällt das Eiskratzen und im Sommer wartet ein wohltemperiertes Auto. Dank nachrüstbarer Wallbox ist der Stellplatz auch für E-Mobilität geeignet. Der Kaufpreis beträgt 18.000 Euro.

Jetzt Tiefgaragenstellplatz sichern

Interesse geweckt? Jetzt unter taunus-terrassen@whs-wuestenrot.de oder +49 7141 16-757243 Kontakt aufnehmen und noch heute einen Besichtigungstermin vereinbaren.

Als überregional tätige Immobilienexpertin der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe liegen die Kernkompetenzen der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) in den Bereichen Wohn- und Gewerbe-bau, Projektmanagement, Städtebauliche Beratungen, Immobilienmanagement, und technisches Portfoliomanagement. Seit 1949 hat die WHS bundesweit mehr als 24.830 Häuser und Wohnungen erstellt, rund 460 Sanierungsgebiete in mehr als 265 Städten und Gemeinden betreut und verwaltet derzeit rund 7.650 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Die WHS ist mit rund 170 Mitarbeitern am Hauptsitz in Ludwigsburg sowie durch Geschäftsstellen in den Ballungsräumen Dresden, Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe, Köln, und München aktiv.

