Daten statt Tabu

2N8 schließt Lücke in digitaler Gesundheitsüberwachung

Erektile Dysfunktion als Frühwarnsystem für kardiovaskuläre Gesundheit: 2N8 macht nächtliche Erektionen sichtbar und eröffnet „neuen Markt“ in der urologischen Diagnostik

Planegg, März 2026 – Erektile Dysfunktion ist oft ein Tabuthema, dabei kann sie ein wichtiger Frühindikator für schwerwiegende Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein. Bislang fehlten Urologen objektive Daten, um zwischen organischen und psychogenen Ursachen zu unterscheiden.

Das MedTech-Unternehmen Bluelife schließt diese diagnostische Lücke mit dem weltweit ersten zugelassenen Medizinprodukt zur privaten, systematischen und nicht-invasiven Erfassung nächtlicher Erektionen. Auf dem renommierten Urologen-Workshop in Leogang (Österreich) präsentierte 2N8 nun neue App-Features für Diagnostik, Verlaufskontrolle und Patientenkommunikation – und erntete vielversprechende Resonanz.

Einzigartige Datenbasis für Forschung und Prävention

Nächtliche Erektionen sind ein natürlicher, unbemerkter Prozess des Körpers, der in der urologischen Praxis bislang nur aufwändig im Schlaflabor erfasst werden konnte. Die Wissenschaft kennt einen klaren Zusammenhang zwischen erektiler Dysfunktion und Herzerkrankungen – doch bisher war keine systematische Erfassung dieser Daten möglich, schon gar nicht in der „Do-it-yourself“-Diagnostik. Mit 2N8 können Patienten diese Daten zu Hause erheben – vollständig anonymisiert und datenschutzkonform. Das digitale Tool gibt Urologen erstmals ein niedrigschwelliges Instrument an die Hand, um die Ursachen einer erektilen Dysfunktion objektiv zu differenzieren.

Das Besondere: Nächtliche Erektionen entstehen unabhängig von sexueller Stimulation und spiegeln die neurovaskuläre Integrität des Penis wider. Fehlende oder reduzierte nächtliche Erektionen sprechen für organische Ursachen – ein entscheidender Marker für die Unterscheidung zwischen psychogenen und vaskulären Störungen. Genau hier setzt die digitale Diagnostik von 2N8 an: Mit objektiven Messdaten können Urologen ihre Entscheidungsfindung präzisieren und Patienten gezielt behandeln.

Die Relevanz dieser Differenzierung reicht weit über die Urologie hinaus. Denn reduzierte nächtliche Erektionen sind oft ein erstes Warnsignal für kardiovaskuläre Erkrankungen – und geben damit Urologen die Möglichkeit, aktiv in der Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen mitzuwirken.

Urologen-Workshop Leogang: Positive Resonanz aus der Fachwelt

Beim Urologen-Workshop in Leogang präsentierte 2N8 seine neuen Features vor führenden urologischen Experten. Die Reaktionen waren vielversprechend. Dr. med. Ralph Oberneder, Chefarzt der Urologischen Klinik München-Planegg, kommentierte: „Der umfassende, datenbasierte Vortrag hier in Leogang hat noch einmal klargemacht, wie zukunftsfähig das therapeutische und diagnostische Potenzial von 2N8 ist. Wir sehen hier erstmals ein Werkzeug, das Patienten eigenständig nutzen können und das gleichzeitig objektive, wissenschaftlich verwertbare Daten liefert.“ Besonders hervorzuheben ist laut ihm das Potenzial zur Früherkennung kardiovaskulärer Erkrankungen.

Weiter führte Oberneder aus: „Besonders revolutionär finde ich den Ansatz, zwei medizinische Fachbereiche, nämlich die kardiovaskuläre Früherkennung mit urologischer Diagnostik, zu verbinden. Das kann Leben retten.“

2N8 ermöglicht erstmals eine echte Objektivierung der urologischen Diagnostik durch quantifizierbare und reproduzierbare Messwerte, die unabhängig von subjektiven Einschätzungen sind. Dies unterstützt Ärzte maßgeblich bei Therapieentscheidungen: Sie können nun fundiert zwischen medikamentösen, psychologischen oder kardiologischen Behandlungsansätzen wählen, statt auf Verdacht zu therapieren. Nicht zuletzt sehen die Mediziner ein erhebliches gesundheitsökonomisches Potenzial, da sich durch gezielte Prävention unnötige oder gar falsche Behandlungen vermeiden lassen.

Datenschutz als Grundpfeiler und Neue App-Features

2N8 erhebt ausschließlich medizinisch relevante Daten – eine Personenidentifikation ist zu keinem Zeitpunkt möglich. Die vollständige Anonymisierung, DSGVO-Konformität und höchste Datenschutzstandards bilden das Fundament der digitalen Gesundheitslösung.

Die neueste Version der 2N8-App bietet drei zentrale Innovationen:

Fortschritts-Score: Ein individueller Wert, der die Entwicklung der nächtlichen Erektionshäufigkeit und -qualität über Zeit abbildet und Nutzern einen klaren Überblick über ihre körperliche Entwicklung gibt.

Risiko-Kennwert: Ein wissenschaftlich fundierter Indikator, der auf Basis der erfassten Daten auf mögliche kardiovaskuläre Risiken hinweist und zur ärztlichen Abklärung motiviert.

Einfluss mentaler Gesundheit: Während psychische Faktoren wie Stress, Angst und Depression die erektile Funktion tagsüber erheblich beeinflussen können, erfasst 2N8 nachts die rein körperliche Funktionsfähigkeit. Dieser ganzheitliche Ansatz betrachtet Körper und Psyche als Einheit und ermöglicht eine differenzierte Ursachenanalyse.

Über 2N8life

Pressekontakt: Vanessa Havens

2N8Life, gegründet 2018 in München, ist ein innovatives Startup mit dem Ziel, die Diagnostik und Therapie in Urologie und Kardiologie maßgeblich zu verbessern. Mit 2N8 hat das Unternehmen das weltweit erste Medizinprodukt auf den Markt gebracht, das zuverlässig Frequenz und Dauer nächtlicher Erektionen erfasst und sich mit App-Anbindung zuhause nutzen lässt. Dadurch ermöglicht die Lösung nicht nur eine präzise Diagnose und Behandlung erektiler Dysfunktion, sondern liefert darüber hinaus wertvolle Indikatoren für das mögliche Vorliegen einer koronaren Herzkrankheit. So leistet 2N8Life einen wichtigen Beitrag zur kardialen Früherkennung, der Patientenversorgung und dem besseren Verständnis der Zusammenhänge zwischen Sexual- und Herzgesundheit.

