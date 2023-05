BALLERMANN RANCH – Hochzeitsläuten im Eseldorf

Laura Fortmann und Nils Schünemann gaben sich das JA-Wort inmitten der geretteten Esel von Gut Aiderbichl

Eigentlich sind es die Glocken der St. Leonhard Kapelle auf der Gut Aiderbichl BALLERMANN RANCH, die erklingen, wenn Hochzeit gefeiert wird. Dieses Mal kündeten die Glocken allerdings eine Hochzeit im kleinen Eseldorf auf der Tierschutz-Ranch bei Annette und André Engelhardt an. Eine Premiere!

Es war der Wunsch der schönen Braut, mit den Eseln als weitere Trauzeugen den Bund fürs Leben mit ihrem Liebsten einzugehen. Und so traute die Schwafördener Standesbeamtin Kim Meyer die Brautleute Laura Fortmann und Nils Schünemann aus Anstedt (Gemeinde Scholen) im Beisein vieler Familienmitglieder und der geretteten Esel von Gut Aiderbichl im romantischen Eseldorf.

Die Gratulanten und Freunde warteten dann aber wieder an der St. Leonhard Kapelle auf die frischvermählten Eheleute Laura und Nils, welche die Glückwünsche ihrer Gäste bei einem Sektempfang unter dem Christus-Kreuz der kleinen Kapelle entgegennahmen.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.