BANKING CIRCLE ERMÖGLICHT DiPOCKET SCHNELLERE ZAHLUNGEN

Lokale und länderübergreifende Transaktionen für Kunden von PSP

München, 3. Februar 2022 – DiPocket, Anbieter von Auszahlungs- und Zahlungslösungen für Unternehmen, hat eine Partnerschaft mit Banking Circle geschlossen und verbessert dadurch den Zugang seiner Kunden zu Faster Payments. Durch die Nutzung virtueller IBANs von Banking Circle sowohl für Firmen- als auch für Kundenkonten bietet DiPocket zukünftig seinen Kunden Zugang zu Faster Payments und SWIFT. Dank einer verbesserten Systemverfügbarkeit lassen sich -dank Banking Circle- die Probleme anderer Partnerbanken umgehen. Das Unternehmen wird Banking Circle auch für SEPA-EUR-Zahlungen nutzen.

DiPocket ist in Großbritannien und in Litauen lizensiert und besitzt Niederlassungen in Vilnius, London, Warschau und Kiew. Als Dienstleister für große Blue-Chip-Organisationen und Faster Payments bietet DiPocket White-Label-Zahlungslösungen an, einschließlich Fondsauszahlungen, die Ausgabe von Karten für Finanzinstitute und Open-Banking-Lösungen.

“Die wichtigste Anforderung, die wir erfüllen möchten, ist ein Zugang unserer Kunden zu Faster Payments”, erklärt Fedele di Maggio, CEO von DiPocket. “Neben der Bereitstellung dieser Lösung haben wir festgestellt, dass die von Banking Circle angebotenen Integrationsmöglichkeiten und Multi-Currency-Konten besser sind als die der etablierten Geschäftsbanken. Wir freuen uns darauf, von einer nahezu 100-prozentigen Systemverfügbarkeit zu profitieren, welche die in der Vergangenheit aufgetretenen Probleme mit den Schnittstellen unserer anderen Partnerbanken beheben wird. Als Finanzinstitut, das regulatorischen und Compliance-Risiken ausgesetzt ist, arbeiten wir nur mit hochprofessionellen Partnern zusammen. Das Expertenteam von Banking Circle zeichnet sich in dieser Hinsicht aus. Wir sind froh, einen Partner gefunden zu haben, der in Sachen Compliance genauso anspruchsvoll ist wie wir.”

“DiPocket teilt die Mission von Banking Circle, den Zahlungsverkehr zu vereinfachen und dafür die besten Lösungen aus dem gesamten Finanzsystem zu nutzen”, ergänzt Anders la Cour, Chief Executive Officer der Banking Circle Group. “Unser Lösungspaket optimiert lokale und länderübergreifende Transaktionen. Dadurch sind Zahlungsdienstleister wie DiPocket in der Lage, die sich ändernden Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen, ohne eine Vielzahl von Korrespondenzbankbeziehungen zu verwalten oder eine eigene Banklizenz zu erwerben. Wir freuen uns darauf, eng mit DiPocket zusammenzuarbeiten und mit zunehmender Reife unserer Partnerschaft eine breitere Palette von Lösungen zu entwickeln.”

Banking Circle ist die Payments Bank für die digitale Wirtschaft. Als voll lizenzierte Bank ohne Legacy-Systeme ermöglicht die Technologie von Banking Circle Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größenordnung, die Chancen in der digitalen Wirtschaft zu nutzen – schnell und kostengünstig.

Die moderne Korrespondenzbank hat das Ziel, ein lokales Clearingnetz aufzubauen, um schnelle und kostengünstige Zahlungen in allen Währungen zu ermöglichen, ganz ohne versteckte Gebühren für Empfänger. Banking Circle hat ein umfassendes Angebot an einzigartigen und preisgekrönten Zahlungslösungen: Bankkonten in mehreren Währungen, IBAN-Lösungen, Bankverbindungen für lokales Clearing und länderübergreifende Transaktionen. Das Fundament bilden marktführende Compliance und Sicherheit.

Durch maßgeschneiderte, flexible, skalierbare und zukunftssichere Lösungen versetzt Banking Circle Finanzinstitute in die Lage, ihren Kunden länderübergreifende Transaktionen in einer ganz neuen Weise zu ermöglichen.

Banking Circle hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über Niederlassungen in London, München, Amsterdam und Kopenhagen.

