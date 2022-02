Ingolf Wunder neu bei CSA Celebrity Speakers

Pianist, Dirigent und Unternehmer Ingolf Wunder neu im Portfolio der Redneragentur CSA Celebrity Speakers

Die Redneragentur CSA Celebrity Speakers freut sich, den Pianisten, Dirigenten und Unternehmer Ingolf Wunder in ihr Speaker-Portfolio aufzunehmen. Der österreichische Ausnahme-Pianist konzertiert in den renommiertesten Sälen der Welt und gründete zusammen mit seiner Frau 2018 “APPASSIO” und 2020 “APPASSIMO” – ein Musik- und Kunsterziehungs-Startup, das von Universitäten in der DACH-Region genutzt wird. Er ist mehrfacher Preisträger des Internationalen Chopin-Wettbewerbs 2010, dem bedeutendsten Klavierwettbewerb der Welt, und erhielt viele weitere 1. Preise bei internationalen Wettbewerben. Außerdem veröffentlichte er seine Aufnahmen unter anderem für die Deutsche Grammophon und Universal Music.

Ingolf Wunder nimmt sein Publikum mit auf eine musikalische Reise. In seinen Vorträgen macht er darauf aufmerksam, wie wichtig Kreativität und Kunst in unserer Gesellschaft sind und welche Rolle Leidenschaft dabei spielt. Warum ist Musik in einer technologischen Zukunft wichtig? Welche Bedeutung hat Qualitätsmusik in einer singulären, hochtechnischen Zukunft? Kreativität, Inspiration und Visionen sind Schlüsselbegriffe seiner Vorträge.

Weitere Vortragsthemen sind nach Vereinbarung möglich, nähere Informationen zu einem Engagement mit dem inspirierenden Keynote Speaker Ingolf Wunder sind unter folgendem Link zu finden: https://celebrity-speakers.de/redner/ingolf-wunder/

CSA vermittelt Redner, Referenten, Keynote Speaker und Moderatoren. Die Redneragentur CSA ist Ihr kompetenter Partner in der internationalen Redner- und Referentenbranche. Weltweit agieren in über 18 Büros über 50 Berater für Sie. CSA Celebrity Speakers verfügt über die umfassendste Redner-Datenbank der Branche. Wir beraten Sie bei der Wahl geeigneter Themen und Gastredner ganz individuell, damit Ihre Veranstaltung zu einer bleibenden Erinnerung wird.

Kontakt

CSA Celebrity Speakers GmbH

Torsten Fuhrberg

Kaiserstraße 5

40479 Düsseldorf

02113860070

info@celebrity-speakers.de

http://www.celebrity-speakers.de