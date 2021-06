Banyan Tree Group unterstützt Expedia Group beim UNESCO-Programm für nachhaltigen Tourismus

Neues Engagement bringt die Branche einem globalen Standard für nachhaltigeres Reisen einen Schritt näher

München/ Seattle – 22. Juni 2021 – Die Banyan Tree Group, eine weltweit führende Hotelkette mit Fokus auf Nachhaltigkeit, hat sich der Expedia Group und der UNESCO beim Ausbau des UNESCO-Programms für nachhaltigen Tourismus (im Folgenden “UNESCO-Programm”) angeschlossen. 48 Unterkünfte von Banyan Tree sollen an die verantwortungsbewussten Verfahren für Umweltschutz und Kulturförderung angepasst werden, die das UNESCO-Programm vorgibt.

Das UNESCO-Programm fördert verantwortungsbewusste Praktiken, die Resilienz der Reiseziele und die Erhaltung des Kultur- und Naturerbes – mit dem übergeordneten Ziel, einen positiven Einfluss auf die Beschaffenheit und Auswirkungen des globalen Tourismus auszuüben. Nachhaltige Verfahren bilden seit jeher das Herzstück der Banyan Tree Group. Nun leistet das Unternehmen einen weiteren wichtigen Beitrag zur Schaffung eines globalen Standards für nachhaltigeres Reisen.

“Angesichts der Pandemie und der damit verbundenen geringeren Umweltbelastung wünschen sich mehr Reisende (und mehr Reiseunternehmen) zusätzliche Möglichkeiten, den Planeten besser zu schützen”, erklärt Jean-Philippe Monod, Senior Vice President für den Bereich Government and Corporate Affairs der Expedia Group. “Seit ihrer Gründung vor 27 Jahren hat die Banyan Tree Group stets großen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Nun übernimmt sie eine Vorreiterrolle, indem sie sich als eine der ersten Hotelmarken überhaupt dem UNESCO-Programm für nachhaltigeren Tourismus verschreibt.”

Derzeit unterstützen mehr als 4.000 Hotels weltweit das Programm, das 2019 von der Tourism Authority of Thailand (TAT), der UNESCO und der Expedia Group ins Leben gerufen wurde. Die teilnehmenden Hotels haben sich dazu verpflichtet, Einwegplastik zu reduzieren bzw. zu eliminieren und die regionale Wirtschaft und Kultur zu unterstützen. Sie erhalten ein Zertifikat, das ihre Unterstützung des UNESCO-Programms bestätigt, erneuern ihre Verpflichtung jedes Jahr und legen Fortschrittsberichte vor. Durch ein entsprechendes Logo auf mehreren Reisebuchungsseiten innerhalb des Marktplatzes der Expedia Group profitieren sie zudem von mehr Sichtbarkeit – in einer Zeit, in der Reisende aufgrund der Pandemie umweltbewusstere Entscheidungen treffen.

“Es ist Teil der Unternehmenskultur der Banyan Tree Group, das Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu schärfen und durch Weitergabe unserer Erkenntnisse und nachhaltigen Maßnahmen etwas zu bewirken. Wir möchten anderen Hotels bei der Implementierung nachhaltiger Verfahren helfen”, betont Steve Newman, Assistant Vice President, Group Sustainability Director und Coordinating Director der Banyan Tree Global Foundation (BTGF). “Unsere Branche hat die Macht, globalen Ungleichheiten entgegenzutreten. Als Unternehmen setzen wir uns dafür ein, unseren Partnern und Kollegen in der Branche dabei zu helfen, umweltbewusster und umweltfreundlicher zu agieren und eine bessere Welt nach der Pandemie zu schaffen.”

Die Banyan Tree Group wurde für ihren Beitrag zu Umweltschutz und Förderung lokaler Gemeinschaften durch ihren wohltätigen Zweig, die Banyan Tree Global Foundation (BTGF), ausgezeichnet, die das Engagement der Gruppe auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung abstimmt. Das “Stay for Good”-Programm der Hotelkette konzentriert sich auf drei Kernbereiche: Umwelt, lokale Gemeinschaften und Verantwortlichkeit. Es umfasst auch das Ziel, den Ressourcenverbrauch im Jahresvergleich um 5% zu senken. Ausgehend von der Überzeugung, dass das Unternehmen ein Mittel für soziale Verbesserung und Transformation darstellt, hat die Gruppe kürzlich die “Greater Good Grants” an acht externe Organisationen verliehen, die Gemeinschafts- und Umweltprojekte gemäß den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung ins Leben gerufen haben.

“Die Banyan Tree Group ist in der einzigartigen Position, nachhaltige Standards und Verfahren fördern zu können. Wir freuen uns, dass die Gruppe sich an unserem globalen Programm beteiligt”, so Ernesto Ottone R., Assistant Director-General for Culture der UNESCO. “Die Krise hat uns gezeigt, dass wir nicht so weitermachen können wie zuvor. Wir müssen uns zusammentun, um eine Tourismuslandschaft zu schaffen, die lokale Gemeinschaften unterstützt, Arbeitsplätze schafft, Kulturen fördert und das reiche Erbe unseres Planeten schützt.”

Weitere Informationen zum UNESCO-Programm finden Sie auf unserer Pilot-Microsite für Thailand unter: https://unescosustainable.travel/. Im Verlauf des Jahres wird eine globale Microsite angekündigt.

Über die Banyan Tree Group

Die Banyan Tree Group (“Banyan Tree Holdings Limited” oder die “Gruppe”) gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Hotelketten mit mehreren Marken. Das breit gefächerte Portfolio an Hotels, Resorts, Spas, Golfplätzen und Residenzen der Gruppe konzentriert sich auf fünf preisgekrönte Marken (Banyan Tree, Angsana, Cassia, Dhawa und Laguna), die herausragende Design-Erlebnisse für internationale Gäste von heute und morgen bereithalten.

Die Banyan Tree Holdings wurde 1994 gegründet. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, langfristigen Wert für alle Stakeholder und alle Reiseziele innerhalb des eigenen Netzwerks aus Hotels, Produkten und Marken zu erzielen. Mit 7.800 Partnern in 22 Ländern wurde 2008 die Banyan Tree Management Academy (BTMA) ins Leben gerufen. Sie unterstützt die Gruppe in den Bereichen Personalentwicklung, herausragendes Management und Weiterbildung mit Integrität.

Die Banyan Tree Holdings hat seit ihrer Gründung bereits 2.759 Branchenauszeichnungen erhalten. Die Gruppe wurde außerdem für ihren Beitrag zu Umweltschutz und Förderung lokaler Gemeinschaften durch ihren wohltätigen Zweig, die Banyan Tree Global Foundation (BTGF), ausgezeichnet, die das Engagement der Gruppe auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung abstimmt. Dank der regionsorientierten Wachstumsstrategie der Gruppe kann ihr globaler Einfluss weiter wachsen. Es befinden sich 35 neue Hotels und Resorts in der Planungs- und Konstruktionsphase. Hinzu kommen 48 im Betrieb befindliche Hotels in 13 Ländern (Stand: 31. Dezember 2020).

Die Banyan Tree Holdings ist 2016 eine langfristige Partnerschaft mit Accor eingegangen, um die Hotels der Marke Banyan Tree weltweit weiterzuentwickeln und zu verwalten und gleichzeitig den Zugang zum globalen Reservierungs- und Vertriebsnetzwerk von Accor sowie zum Treueprogramm ALL – Accor Live Limitless zu nutzen. Darüber hinaus hat die Gruppe 2017 ein Joint Venture mit China Vanke Co. Ltd. gegründet, bei dem Tourismusprojekte zum Thema aktives Altern und Wellness im Vordergrund stehen.

www.banyantree.com www.angsana.com www.cassia.com www.dhawa.com www.lagunaphuket.com

Medienarbeit (International): Renee Lim, Assistant VP, Corporate Communications, +65 6849 5851, renee.lim@banyantree.com

Über die UNESCO

Die UNESCO hat sich der Schaffung einer Kultur des Friedens, der Bekämpfung von Armut, der nachhaltigen Entwicklung und dem interkulturellen Dialog durch Bildung, Wissenschaft, Kultur, Kommunikation und Information verschrieben. Die UNESCO unterstützt den Dialog zwischen Zivilisationen, Kulturen und Völkern, basierend auf Respekt für gemeinsame Werte. Dieser Dialog ermöglicht es der Welt, das globale Ziel einer nachhaltigen Entwicklung zu erreichen. Dazu gehören die Einhaltung der Menschenrechte, gegenseitiger Respekt und der Kampf gegen Armut. All dies macht den Kern der Mission und Aktivitäten der UNESCO aus.

Pressekontakt: Clare O”Hagan, UNESCO Press Service, c.o-hagan@unesco.org +33(0)145681729

