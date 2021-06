Cloud Know how für Business Intelligence und Analytics Projekte

QUNIS-Schulungsangebot zu Modern Data Management & Analytics on Microsoft Azure vermittelt Wissen rund um Cloud Konzepte zu Networking, Monitoring & Co.

Die Cloud gewinnt mehr und mehr an Bedeutung und dies nicht nur als Möglichkeit für neue IT und Business Modelle, sondern auch ganz konkret bei der Umsetzung von Business Intelligence (BI) und Analytics Projekten. Für Unternehmen ist es daher von entscheidender Bedeutung, das entsprechende Know how auch vorzuhalten. Genau dieses Wissen ist jedoch oft nicht ausreichend vorhanden, obwohl es immer essenzieller und dringend notwendig wird. Vor diesem Hintergrund hat der Data & Analytics Experte QUNIS das kompakte Schulungsangebot “Modern Data Management & Analytics on Microsoft Azure” entwickelt. Die dreitägige und aus sechs flexibel kombinierbaren Modulen bestehende Schulung richtet sich an Unternehmen, die eine BI und Analytics Lösung in der Cloud planen, und unterstützt diese dabei, sich die geforderten Kenntnisse bereits vor Projektbeginn anzueignen. Zugleich werden die Teilnehmer angeregt, sich Gedanken über den Reifegrad des eigenen Unternehmens zu machen. So können sie die wesentlichen Themen identifizieren und adressieren.

Besondere Herausforderungen

Im Vergleich zu einem klassischen Data Warehouse (DWH) On Premise besteht eine moderne, ganzheitliche BI Lösung in der Cloud aus deutlich mehr Komponenten. Daher stellen die Auswahl der richtigen Komponenten und der Aufbau einer ganzheitlichen Architektur eine besondere Herausforderung dar.

Inhalte der QUNIS Schulung

– Vorstellung von Microsoft Azure Komponenten aus verschiedenen Bereichen

– Vergleich ähnlicher Angebote

– Zuordnung der einzelnen Komponenten zu den diversen Bereichen einer Business Intelligence Lösung

Hierbei finden sowohl Komponenten für eine relationale DWH Architektur Berücksichtigung als auch die Komponenten für Big Data und Streaming Use Cases. Darüber hinaus vermittelt die Schulung Möglichkeiten des “Lift & Shift”, worüber sich bestehende Applikationen und Pipelines direkt übertragen lassen. Ein weiteres Thema sind Optimized Konzepte, die verstärkt native Funktionen wie Serverless Computing und Platform as a Service verwenden. Zudem erhalten die Teilnehmer eine Übersicht der skalierbaren Komponenten zur Umsetzung von Modern DWH in Azure.

“Ziel des Schulungsangebots “Modern Data Management & Analytics on Microsoft Azure” ist es, unsere Teilnehmer bestmöglich auf die ersten Schritte mit der Cloud Technologie Microsoft Azure im eigenen Unternehmen vorzubereiten. Wir veranschaulichen alle Themen durch Use Cases aus der Praxis und vermitteln in Live Demos einen tieferen Einblick in die verschiedenen Technologien. Dadurch sind die Teilnehmer nach der Schulung bestens mit einer breiten Wissensgrundlage ausgestattet und können so fundierte Entscheidungen für ihr BI und Analytics Projekt treffen”, kommentiert Steffen Vierkorn, Geschäftsführer von QUNIS.

QUNIS steht Unternehmen bei allen Anforderungen im Themenfeld von Business Intelligence, Big Data, Advanced Analytics, Artificial Intelligence (AI) und Data Management zur Seite. Gegründet wurde das Unternehmen 2013 von Hermann Hebben und Steffen Vierkorn. Seinen Firmensitz hat QUNIS im oberbayerischen Brannenburg und ist mit 20 weiteren Offices in Deutschland und Österreich vertreten. Als Projektbegleiter unterstützt der Data & Analytics Experte seine Kunden von der Idee über die Identifikation der Handlungsfelder bis hin zur Implementierung und nachhaltigen Verankerung in der Organisation. Unternehmen verschiedenster Größe und Branchen vertrauen bei ihren Innovationsprojekten und Initiativen auf QUNIS.

https://qunis.de

