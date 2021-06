Massage Gutscheine in Stuttgart – Entspannung pur bei Kitty´s Thai Massage

Verschenken Sie einen Wellness-Ausflug in die fernöstliche Welt von Thailand. Kitty´s Massage Gutscheine in Stuttgart sind das besondere Geschenk für jeden Anlass. Wählen Sie die Art und Dauer der Massage aus. Oder entscheiden Sie sich für einen bestimmten Geldwert (z.B. 50 EUR) dann erhalten einen Wertgutschein.

Kitty´s Massage Gutscheine in Stuttgart können Sie auch online bestellen

Gutscheine und Termine in Stuttgart stressfrei online buchen. Sicher und bequem bei uns im Onlineshop. Unsere Massage Gutscheine in Stuttgart können Sie selbst ausdrucken oder per E-Mail versenden. Kitty´s Thai Massage Stuttgart ist 24/7 – täglich rund um die Uhr für Sie da.

Wissenswertes über die traditionelle Thai Massage

Das sogenannten “Wissen vom Leben” – Ayurveda – ist eine weltweit bekannte indische Heilkunst, die bis in die vedische Zeit des 2. Jhd. v. Chr. zurückreicht. Ihren ganzheitlichen Anspruch erreicht diese Lebensweisheit durch das Ineinanderfließen der Pflanzenheilkunde, Ernährungslehre mit Aspekten der Spiritualität. Mithilfe von Reinigungstechniken werden sowohl physische, mentale und emotionale Zustände harmonisiert. In diesem Zusammenhang wird den drei Lebensenergien (Doshas) das gesamte Lebensprinzip zugeordnet, indem Bewegung, Stoffwechsel und Struktur als ein Gleichgewicht betrachtet werden. Die Thai Massage macht sich dieses Prinzip ebenfalls zunutze und vereint ayurvedisches Wissen, Yoga und Zen-buddhistische Meditationspraktiken in ihrem ganzheitlichen Wirken.

Freude schenken: Massage Gutscheine in Stuttgart verschenken

“Sabai” und “Sanuk” bei Kitty´s Thai Massage in Stuttgart genießen. Sabai das in auf thailändisch das Wohlbefinden und Sanuk steht für den Spaß. Sich selbst und anderen etwas Gutes tun, das ist ganz wichtig geworden in unserer stressigen Zeit. Kitty´s Thai Massage Gutscheine in Stuttgart – Freude, Wohlbefinden und Spaß in einem Geschenk. Tu deinem Körper etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat darin zu wohnen.

Entstehungsgeschichte der Thai-Massage

Maßgeblich dafür verantwortlich ist die Entstehungsgeschichte der Thai-Massage, welche sowohl indische als auch buddhistische Wurzeln hat. Die Massage Gutscheine in Stuttgart geben Ihnen einen persönlichen Einblick in eine angenehme ganzkörperliche Entspannung, deren Anwendung sich als “uralte heilsame Berührung” versteht. Die Massage Stuttgart ist somit eine Thai-Yoga-Massage, die synonym ebenfalls als ayurvedische Massage oder indische Yogamassage verstanden wird. Neben der traditionell asiatischen Lehre der Energielinien und Zentren (Nadis) fließen somit dehnpraktische Yogaelemente in die Ganzkörpermassage mit ein. Gleichermaßen wirken der Zauber von stiller beruhigender Musik, Wohlklängen sowie angenehmen Gerüchen angenehm auf die Psyche ein.

Abschalten vom Alltag: Massage Gutscheine in Stuttgart

Die Thai Massage ist somit mehr als Wellness, da diese innere und äußere Heilung verspricht. Durch die Aktivierung von Energiepunkten mit einer Druckpunktmassage, die als Akupressur verstanden werden kann, wird die Durchblutung und Geweberegeneration gefördert. Mithilfe von Dehnübungen aus dem Yoga können Gelenke, Muskeln und Sehnen revitalisiert werden. In diesem Zusammenhang ist die ganzkörperliche Entspannung einer Thai Massage Stuttgart vor allem all jenen anzuraten, die in ihren Berufen sehr wenig Bewegung erfahren. Die Linderung körperlicher, seelischer und psychischer Leiden sind demzufolge das Hauptanliegen einer Thai-Yoga-Massage. Neben Knieschmerzen, Rückenschmerzen und Kopfschmerzen können ebenfalls Schlafstörungen durch die Tiefenentspannungspraktiken reduziert werden. In diesem Zusammenhang lösen achtsame Berührungen ein körperliches Wohlbefinden aus, welches am ehesten mit einem Gefühl der Geborgenheit verglichen werden kann. Dies ist jedem Menschen und somit auch Ihnen zu wünschen. Wir freuen uns auf Sie. Ob allein oder zu zweit, bei einer Paarmassage in Stuttgart.

Loslassen und abtauchen in die Welt des Wohlfühlens – dafür steht Kitty’s Thaimassage in Stuttgart. Qualifizierte und zertifizierte Masseurinnen durch die “Thai Traditional Medical Service Society” bieten Ihnen Thai Massagen, Öl Massagen, Rückenmassagen, Anti Migräne Massagen, Fußmassagen und Paarmassagen an. In Verbindung aus Aktivierung, Dehnung und Akupressur entsteht und fließt neue Energie.

Kontakt

Kittys Thaimassage

Michael Kammer

Unterländer Strasse 73A

70435 Stuttgart-Zuffenhausen

015257029269

presse@kittys-thaimassage.de

https://www.kittys-thaimassage.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.