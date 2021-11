basecom eröffnet neuen Standort in Hanau

Pressemitteilung – basecom GmbH & Co. KG – Osnabrück/ Hanau, 24. November 2021

Der Osnabrücker Digitalisierungs- und Softwaredienstleister basecom eröffnet einen neuen Standort in Hanau bei Frankfurt. Ab April 2022 wird basecom im Rhein-Main-Gebiet präsent sein, um Kund*innen in der Region als Partner in der Digitalisierung zu unterstützen. Die Produkte Pimcore und individuelle Portallösungen stehen dabei im Fokus.

Die basecom GmbH & Co. KG begleitet ihre Kund*innen deutschlandweit als Dienstleister in den Bereichen Digitalisierungsberatung, E-Commerce-Lösungen und Websoftware und ist seit mehr als 23 Jahren erfolgreich im Markt etabliert. Mit der Eröffnung der neuen Niederlassung am 01.04.2022 im Pioneer Park Hanau möchte basecom seine Präsenz in der wirtschaftsstarken Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main stärken, um mit seinem umfangreichen Leistungsportfolio näher am Markt zu sein.

basecom wird in Zukunft mit einem starken Team aus Spezialisten in der Region vertreten sein. Als Pimcore Gold Partner und Pimcore Partner of the Year 2021 wird basecom dabei am Standort Hanau einen Schwerpunkt auf den Auf- und Ausbau weiterer Kompetenzen im Bereich der innovativen Data & Experience Platform Pimcore legen.

Mit den erfahrenen Digitalexperten Christoph Wiest und Christof Zahn konnten zwei ausgezeichnete Führungskräfte für die Leitung des neuen Standortes gewonnen werden, die in enger Abstimmung mit Alexandra Essig, Director Business Unit Pimcore bei basecom, den Aufbau des neuen Teams übernehmen werden. Durch die gestiegene Nachfrage im Bereich der individuellen Kundenportale soll hierfür ebenfalls ein Team vor Ort aufgebaut werden.

basecom ist in den vergangenen drei Jahren am Standort Osnabrück von 45 auf 130 Mitarbeiter*innen gewachsen und strebt auch in Hanau ein dynamisches Personalwachstum an. Dazu soll neben der Akquise von erfahren Fachkräften auch auf die Vernetzung und Kooperation mit den regionalen Hochschulen in Fulda, Frankfurt, Darmstadt und Umgebung gesetzt werden.

“Die Region Frankfurt/ Rhein-Main ist für uns als Dienstleister im Bereich Digitalisierung sehr attraktiv. Die Entscheidung, hier einen vollwertigen Standort zu eröffnen, um näher an unseren Kund*innen zu sein, lag für uns deshalb auf der Hand und ist für basecom ein wichtiger Schritt.” Manuel Wortmann, CEO basecom

“basecom ist ein junges, agiles Unternehmen mit großer technischer Expertise und einem hohen Qualitätsanspruch, aber auch mit einer überzeugenden Unternehmenskultur. Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei basecom und die Zusammenarbeit mit dem Team.” Christof Zahn

“Der Aufbau des neuen Standortes in Hanau mit basecom ist eine Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Ich bin sehr gespannt auf das entstehende Team und auf die Projekte, die wir gemeinsam umsetzen werden.” Christoph Wiest

Als inhabergeführtes Software-Unternehmen mit mehr als 130 Mitarbeiter*innen in Osnabrück, ist basecom Ihr verlässlicher Technologie-Partner bei der Planung, Umsetzung und Betreuung individueller Softwareprojekte in den Bereichen E-Commerce, PIM-Systeme und Portal-Lösungen. Wir sprechen die Sprache unserer Kund*innen und stehen deutschlandweit von der Beratung und Planung über das Design und die Entwicklung bis zur Betreuung Ihres Web-Projekts an Ihrer Seite. basecom ist Teil der GROW Digital Group.

