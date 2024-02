Bausanierung Eisenach: REBA IMMOBILIEN AG launcht Website www.bausanierung-eisenach.de

Die REBA IMMOBILIEN GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der REBA IMMOBILIEN AG, freut sich, die Veröffentlichung ihrer neuen Website www.bausanierung-eisenach.de bekannt zu geben. Als vertrauenswürdiger Partner für Bausanierung in Eisenach und der umliegenden Region in Thüringen steht das Team der REBA IMMOBILIEN GmbH für Kompetenz und Qualität in allen Bauprojekten.

Mit einem breiten Spektrum von Bauleistungen bietet die REBA IMMOBILIEN GmbH Lösungen für die Instandhaltung und Verbesserung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Das erfahrene Team von Bauexperten und Handwerkern steht gern zur Verfügung, um Bauprojekte erfolgreich umzusetzen.

Die Dienstleistungen der REBA IMMOBILIEN GmbH im Bereich Bausanierung umfassen Altbausanierung, Innenausbau, Trockenbau, Sanierung, Renovierung, Modernisierung, Revitalisierung, Anbau, Ausbau und Umbau in Eisenach und der Umgebung in Thüringen. Ob Innen- oder Außenarbeiten, die Bauexperten unterstützen ihre Kunden bei der Sanierung von Gebäuden jeder Art. Die Expertise erstreckt sich über Bausanierungen, Altbausanierungen und Badsanierungen.

„Wir transformieren veraltete Strukturen in moderne und funktionale Räumlichkeiten. Dabei gestalten wir Wohnungen und Gewerbeobjekte nach den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden.

Unsere Bauexperten, Fliesenleger und Handwerker gewährleisten professionelle Sanierungen. Wir bieten energieeffiziente Bausanierungen an, die auf umweltfreundliche Lösungen abzielen, um die Nachhaltigkeit unserer Projekte sicherzustellen.

Unser Know-how erstreckt sich auf Beton- und Estricharbeiten, Fliesenverlegung, Maurerarbeiten und Putzarbeiten, bei denen Qualität und Präzision immer an erster Stelle stehen. Wir schaffen solide Grundlagen für jedes Bauvorhaben und sorgen für ästhetisch ansprechende Ergebnisse“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Die energieeffizienten Bausanierungen umfassen hochwertige Fenster- und Türinstallationen, Sanitär- und Elektroinstallationen, Dachoptimierung sowie Kellersanierung und Fassadenrenovierung. „All dies trägt dazu bei, Gebäude komfortabler und umweltfreundlicher zu gestalten.“

Weitere Informationen:

www.bausanierung-eisenach.de

www.reba-bausanierung.de

www.bausanierung-kassel.de

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

